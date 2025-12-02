Statuia lui Luciano Pavarotti, „înghețată” într-un patinoar. Văduva tenorului, revoltată: „O decizie absurdă”

Un patinoar construit chiar în jurul statuii lui Luciano Pavarotti, în orașul italian Pesaro, a stârnit indignarea văduvei celebrului tenor și nemulțumirea multor localnici. Figura de bronz a artistului a rămas „prinsă în gheață până la genunchi”, provocând o controversă amplă.

Statuia de bronz a lui Luciano Pavarotti, inaugurată anul trecut în piața centrală din Pesaro, oraș în care artistul a locuit, a devenit centrul unei situații neașteptate. Autoritățile locale au construit un patinoar în jurul monumentului, lăsându-l efectiv înconjurat de gheață, relatează The Independent.

Nicoletta Mantovani, văduva tenorului, a reacționat dur. „Am văzut imaginile și mi se pare o decizie absurdă, prost executată din partea administrației”, a spus ea, vizibil deranjată de felul în care statuia a fost integrată în decorul de iarnă.

Ea a adăugat că situația poate fi și periculoasă: „E și periculos. Dacă chiar voiau să construiască patinoarul acolo, puteau să mute statuia sau să o pună în altă parte”.

Localnicii, între revoltă și ironii

Reacțiile nu au întârziat să apară nici în rândul locuitorilor. Unii au comparat postura statuii, cu brațele larg deschise, cu „un personaj de scenă care a căzut în locul greșit și acum se trezește dirijând traficul patinatorilor”.

„Există multe opinii contradictorii aici în Pesaro. Mulți locuitori sunt indignați de acest lucru, în timp ce alții, susținători ai primarului, cred că nu e o problemă serioasă”, a explicat Daniele Russo, un localnic.

Situația a fost amplificată de primarul Andrea Biancini, care a publicat o fotografie cu statuia „înghețată”, invitând oamenii „să bată palma cu Pavarotti”. Ulterior, edilul și-a cerut scuze, recunoscând: „Am făcut o greșeală”.

În România, o situație asemănătoare a apărut în centrul Ploieștiului, în „Parcul Șahiștilor”, unde un patinoar instalat pentru Târgul de Crăciun a inclus, inițial, mai multe „obstacole surprinzătoare”, precum statuia poetului Nichita Stănescu și câteva tufișuri, scrie Observatorul Prahovean. Între timp, administratorii au montat bariere de protecție în jurul elementelor sensibile și au scos de pe traseu patru stâlpi de iluminat.