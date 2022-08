Tenorul italian Luciano Pavarotti a primit postum o stea pe bulevardul celebrităţilor de la Hollywood, transmite joi agenţia de presă italiană ANSA, citată de Agerpres.

┬áLuciano Pavarotti a fost omagiat ├«n cadrul unei ceremonii la care au participat, printre al┼úii, fiica sa, Cristina, ┼či dirijorul Orchestrei Simfonice din Los Angeles, James Conlon.

Steaua cu num─ârul 2730 de pe Walk of Fame, amplasat─â l├óng─â cele primite de Sydney Poitier, Stan Lee, Ennio Morricone ┼či Lina Wertmuller, i-a fost atribuit─â legendarului tenor italian cu 10 zile ├«nainte de ├«mplinirea a 25 de ani de la moartea sa.

ÔÇ×Dac─â m─â g├óndesc la tat─âl meu, la drumurile pe care le-a deschis ┼či la emo┼úiile pe care le-a d─âruit dar le-a ┼či primit, simt c─â ├«ncep s─â ame┼úesc", a declarat fiica regretatului artist, Cristina, vorbind ┼či ├«n numele surorilor sale, Lorenza, Giuliana ┼či Alice, dar ┼či a v─âduvei lui Pavarotti, Nicoletta Mantovani, ┼či a fiicei lor mai tinere, Caterina.

Dirijorul James Conlon a vorbit despre Pavarotti evoc├ónd personalitatea unui artist care era preg─âtit s─â-┼či asume riscuri atunci c├ónd pu┼úini al┼úii f─âceau acest lucru, ca atunci c├ónd a interpretat "Nessun Dorma" pentru Cupa Mondial─â de Fotbal din 1990, g─âzduit─â de Italia. O sec┼úiune dedicat─â lui Luciano Pavarotti va fi inaugurat─â joi la Muzeul Premiilor Grammy. Tenorul italian a c├ó┼čtigat cinci premii Grammy, plus un premiu "Legend" pentru ├«ntreaga carier─â.

De-a lungul carierei sale, Luciano Pavarotti a v├óndut peste 100 de milioane de discuri, iar primul album scos sub egida "The Three Tenors", al─âturi de tenorii spanioli Pl├ícido Domingo ┼či Jos├ę Carreras, a devenit cel mai bine v├óndut album de muzic─â clasic─â din toate timpurile.

Luciano Pavarotti a murit de cancer pancreatic, pe 6 septembrie 2007.