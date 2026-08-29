Statele de la Marea Baltică pregătesc o forță comună de apărare anti-drone. Anunțul făcut de Germania

Țările riverane Mării Baltice intenționează să înființeze o forță comună pentru apărarea împotriva dronelor, în contextul preocupărilor tot mai mari privind atacurile hibride și actele de sabotaj care vizează infrastructura critică din regiune.

Nave NATO in Marea Baltică Foto: arhivă navylive.dodlive.mil

Anunțul a fost făcut de ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, înaintea unei reuniuni desfășurate la Flensburg, în nordul Germaniei, potrivit Reuters.

Potrivit oficialului german, principalul obiectiv al noii structuri este crearea unui mecanism care să permită schimbul rapid de informații și reacții coordonate în cazul unor amenințări de securitate.

Alexander Dobrindt avertizează că atacurile hibride reprezintă o amenințare permanentă și ar putea căpăta o amploare și mai mare în lunile următoare.

Inițiativa vine pe fondul numeroaselor incidente investigate în ultimii ani în Marea Baltică, inclusiv avarii suspecte la cabluri submarine și conducte de gaze. Regiunea este considerată una sensibilă din punct de vedere strategic, fiind mărginită opt state membre NATO și cu Rusia.

Germania și-a sporit măsurile de securitate în special după descoperirea, la începutul lunii august, a unei drone care transporta explozibili în apropierea aeroportului Leipzig/Halle, un important nod logistic militar.

Autoritățile germane nu au atribuit oficial incidentul vreunui stat străin, însă unii parlamentari au indicat Rusia drept posibil responsabil. Moscova a respins acuzațiile și a catalogat incidentul drept o „provocare fabricată”.