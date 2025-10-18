Raport după verificările la Salina Praid: Conducerea a ignorat riscul major de inundații subterane

Riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SN a Sării SA ca nefiind un pericol iminent, a informat Corpul de Control al Prim-Ministrului în urma verificărilor făcute la Salina Praid.

Corpul de Control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025.

Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent. În consecință, planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate. Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei.

De asemenea, avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul Sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referință. Lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancțiunea inacțiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce privește protecția zăcământului la nivelul SNS SA.

Principalele concluzii

Urmare a finalizării verificărilor efectuate de către Corpul de control al primministrului („CCPM”) la Societatea Națională a Sării SA („SNS SA”) și Administrația Națională «Apele Române» („ANAR”), au fost constatate, în principal, următoarele aspecte:

1. Din informațiile existente în evidențele entităților verificate, a rezultat faptul că, inundarea spațiilor subterane ale Salinei Praid a avut un caracter previzibil. Cu toate acestea, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent.

În consecință, planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate, iar măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei.

2. Datele din bugetele de venituri și cheltuieli aferente exercițiilor bugetare 2021-2024 indică faptul că SNS SA a dispus de sursa de finanțare a investițiilor și a avut aprobate cheltuieli de investiții semnificativ peste valoarea investițiilor pe care le-a realizat.

În această perioadă investițiile realizate la nivelul SNS SA, în categoria cărora puteau fi realizate și lucrări de amenajare pentru asigurarea protecției pe termen lung la nivelul Sucursalei Salina Praid, au fost considerabil sub nivelul sursei de finanțare a investițiilor și mai mici decât cheltuielile cu investițiile aprobate prin hotărâri de Guvern. 2/6

3. Începând cu anul 2006, în conformitate cu Planul de încetare a activității la Salina Praid – minele vechi, elaborat de SNS SA și refăcut în 2014, trebuia efectuată impermeabilizarea zonei minelor vechi, în vederea reducerii volumului de apă infiltrată în subteran, prin execuția unor lucrări de hidroizolare a zonei și de reducere a volumului apei infiltrate, lucrări care nu au fost executate până la inundarea spațiilor subterane ale Salinei Praid.

4. Lucrări hidrotehnice realizate de SNS SA în perioada 2012-2016, care au vizat protecția zăcământului, nu au fost recepționate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, respectiv recepția „internă” a acestor lucrări s-a efectuat fără participarea reprezentantului administrației publice care a emis autorizația de construire, fără un punct de vedere al proiectantului privind execuția construcției prin raportare la proiect, demersuri prevăzute în normele aplicabile. Totodată, inițierea și execuția lucrărilor au fost efectuate fără o notificare și fără o solicitare de asistență tehnică din partea SGA Mureș pentru investiție, obligație existentă în avizul de gospodărire a apelor.

5. La nivelul SNS SA nu au fost luate în considerare recomandările formulate în cuprinsul unei expertize tehnice realizate ca urmare a unor evenimente înregistrate în anul 2022. Măsurile propuse de expert nu au fost implementate, fiind calificate în 2023 drept inoportune în raport cu costurile și eficiența sau lipsite de corelație cu alte amenajări hidrotehnice efectuate urmare a unor evenimente ulterioare. În 2024 au fost apreciate ca necesar a fi efectuate, rămânând în 2025 la stadiul de deziderat. Deși evenimentele din 2022, în urma cărora s-a întocmit expertiza, nu au similitudini și nu constituie o cauză a evenimentelor din 2025, constatările au fost reținute pentru a se prezenta conduita specifică a SNS în situații de avarie și după înlăturarea efectelor acestora.

6. Fenomenul de infiltrație în subteran înregistrat în februarie 2023 s-a acutizat în luna aprilie 2024. În aceste condiții, pe fondul pătrunderii unui debit mai mare de apă în minele vechi s-a identificat, la nivelul SNS SA, a autorităților publice locale, a structurii teritoriale a ANAR (ABA Mureș) și la cel al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate Harghita, necesitatea unei abordări interministeriale. În aceste condiții, nu a fost activat organismul instituit prin lege, respectiv Consiliul interministerial al apelor, care are ca atribuții stabilirea priorităților în domeniul gospodăririi resurselor de apă și protecției împotriva inundațiilor și formularea de propuneri în vederea alocării și mobilizării resurselor financiare disponibile pentru realizarea priorităților stabilite.

7. Evenimentul din data de 18.04.2024 a reconfirmat pericolul major manifestat prin dizolvarea sării și infiltrarea apei pârâului Corund în subteran, calificat drept posibil fenomen ireversibil prin inundarea întregii structuri subterane de la Salina Praid (minele vechi și orizonturile inferioare mai noi, inclusiv baza turistică subterană). În cuprinsul expertizei tehnice finalizate în luna iulie 2024 au fost recomandate variante de soluții, care au făcut obiectul unei corespondențe între SNS SA/Sucursala Salina Praid și ABA Mureș/SGA Mureș. La data de 13.05.2025, respectiv după aproximativ 10 luni de la efectuarea expertizei și după producerea evenimentului din data de 05.05.2025, între reprezentanții SNS SA și o asociere de operatori economici a fost încheiat, tardiv, un contract de proiectare și execuție lucrări „pentru eliminarea pe termen lung a infiltrațiilor din albia pârâului Corund în subteranul Salinei Praid”. Încheierea contractului s-a făcut după 8 zile de la data la care apele au pătruns din nou în subteranul Salinei Praid (05.05.2025) și după 6 zile de la solicitarea Sucursalei SNS SA de declarare a stării de alertă (07.05.2025). În aceste condiții, scopul lucrărilor contractate, respectiv „eliminarea pe termen lung a infiltrațiilor din albia râului Corund în subteranul Salinei Praid”, a devenit imposibil de realizat.

8. ANAR și-a exercitat atribuția de elaborare a schemelor directoare pe baza unei evaluări limitate/incomplete a riscurilor împotriva acțiunilor distructive ale apelor. Caracterul incomplet al evaluării riscurilor a reieșit din faptul că planificarea măsurilor și stabilirea priorității s-au raportat exclusiv la riscul de inundație (definit de normele europene ca revărsare supraterană/de suprafață), fără să fie avut în considerare riscul de acțiune distructivă a apei sub toate formele în care apele pot distruge o activitate economică și pot afecta comunitatea și ecosistemul aferent bazinului hidrografic Mureș. Abordarea unei astfel de evaluări a riscului a avut drept efect programarea unor măsuri lipsite de relevanță în raport cu riscul distructiv al pârâului Corund, precum și calificarea acestuia ca risc moderat, context în care măsurilor le-a fost atribuită o prioritate redusă.

9. Modalitatea în care riscul de inundare a spațiilor subterane prin sufoziune și infiltrarea apelor în subteranul minelor a fost subevaluat și măsurile programate și implementate de titularul licenței de exploatare (SNS SA) au fost subdimensionate nu au făcut obiectul unei analize1 la nivelul autorității competente și de reglementare (ANRM/ANRMPSG), ce trebuia realizată prin „compartimentele de inspecție teritoriale pentru resurse minerale”, cu ocazia avizării programelor anuale de exploatare, în conținutul cărora au fost incluse Programele măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului. În aceste condiții, activitatea de avizare a programelor anuale de exploatare la nivelul Sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadrul normativ tehnic de referință, întrucât ANRM/ANRMPSG nu și-a exercitat atribuția de reglementator în domeniul minier, respectiv nu a îndeplinit obligația de a adopta și publica instrucțiuni tehnice în executarea legislației primare, prin intermediul cărora să se creeze un cadru normativ privind protecția zăcămintelor de resurse/rezerve minerale. În aceste condiții, lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancțiunea inacțiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce privește protecția zăcământului la nivelul SNS SA.

10. Activitățile de turism desfășurate de SNS SA în golurile miniere amenajate s-au derulat fără aprobarea ANRMPSG, deși obligația legală a aprobării în ceea ce privește consolidarea, amenajarea și utilizarea golurilor miniere a fost instituită începând cu data de 17.12.2020. Situația este cauzată în principal de demersurile greoaie de reglementare de la nivelul ANRM/ANRMPSG, care a emis cu întârziere instrucțiuni tehnice privind consolidarea și amenajarea golurilor miniere, instrucțiuni în baza cărora urmau a fi întocmite documentații tehnice de fundamentare a utilizării în condiții de siguranță și protecție a mediului, în baza cărora se aprobă utilizarea respectivelor goluri. Totodată, cu toate că obligația de a plăti o taxă aferentă utilizării golurilor miniere a fost instituită încă din data de 26.06.2024, taxa pentru utilizarea golurilor miniere de către SNS SA nu a fost stabilită la nivelul ANRMPSG nici până în prezent, acest demers fiind condiționat de întocmirea, în prealabil, la nivelul SNS SA a documentațiilor tehnice de fundamentare a utilizării golurilor miniere, de analizarea acestora la nivelul ANRMPSG și de aprobarea utilizării respectivelor goluri miniere.