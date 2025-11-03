search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Semnal de alarmă tras de oamenii de știință. Supraturismul și traficul maritim intens amenință apele Greciei: „Te lasă fără cuvinte"

Publicat:

Supraturismul și traficul maritim intens amenință apele Greciei, contribuind la creșterea nivelului de poluare din Marea Mediterană, avertizează cercetătorii eleni.

Marea Mediterană a devenit unul dintre cele mai afectate ecosisteme. FOTO: X/@GreekPictures
Marea Mediterană a devenit unul dintre cele mai afectate ecosisteme. FOTO: X/@GreekPictures

Pentru a evalua amploarea fenomenului, oamenii de știință de la Centrul Elenic pentru Cercetări Marine (HCMR) au amplasat mii de midii pe fundul mării, în diverse locații, pentru a detecta prezența microplasticelor.

Midiile, organisme filtratoare care absorb contaminanți din apă, sunt considerate indicatori naturali ai poluării marine și sunt folosite de zeci de ani în programe de monitorizare ecologică, citați de Reuters.

În luna mai, echipa Centrului Elenic pentru Cercetări Marinea scufundat cuști cu midii la diferite adâncimi, atât în porturi aglomerate, cât și în zone izolate ale Greciei. În septembrie, acestea au fost recuperate pentru analiză. În paralel, cercetătorii au folosit dispozitive plutitoare prevăzute cu plase pentru a colecta microplastice din apa de suprafață.

„Te lasă fără cuvinte faptul că, pe o distanță de doar doi kilometri, poți colecta toate aceste microplastice minuscule”, a declarat Argyro Adamopoulou, oceanograf la HCMR, referindu-se la mostrele extrase din apele grecești.

Oamenii de știință avertizează că Marea Mediterană, fiind un bazin semi-închis, a devenit unul dintre cele mai afectate ecosisteme marine de acumularea microplasticelor. Particulele găsite în probele din Grecia variau ca formă – de la fragmente și pelicule, la microfibre și granule – și erau predominant albastre sau transparente, indicând originea lor din ambalaje și produse plastice de unică folosință, precum pungi sau sticle.

Cercetătorii eleni cer autorităților din regiune și Uniunii Europene să adopte politici mai stricte privind deșeurile plastice și turismul sustenabil, avertizând că frumusețea naturală a apelor Mediteranei riscă să fie compromisă de propria sa popularitate.

Potrivit biologului Nikoletta Digka, microplasticele nu sunt încă prezente în concentrații periculoase pentru oameni, însă cercetările arată că acestea se regăsesc în toate speciile marine analizate până acum.

„În medie, găsim una sau două microplastice per populație analizată”, a explicat Digka, avertizând că, în lipsa unor măsuri urgente, fragmentarea continuă a plasticului va duce la o creștere semnificativă a cantității ingerate de organismele marine, cu posibile efecte asupra sănătății umane.

Europa

