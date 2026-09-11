 Star al muzicii grecești, mort în timpul unui tratament anti-îmbătrânire. Doi medici au fost arestați | adevarul.ro
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Star al muzicii grecești, mort în timpul unui tratament anti-îmbătrânire. Doi medici au fost arestați

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Doi medici au fost arestați în Grecia vineri, 11 septembrie, după decesul unui star al muzicii elene în timpul unei proceduri de schimb plasmatic. Moartea sa a ridicat semne de întrebare cu privire la reglementările ce vizează clinicile private care oferă tratamente anti-îmbătrânire.

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Foto: Facebook/Giorgos Mazonakis

Giorgios Mazonakis, un star al muzicii etno-pop greceşti, a murit în urma unui stop cardiac suferit în timpul unui schimb plasmatic, un tratament utilizat pentru a elimina din sânge elementele toxice care stau la originea unei patologii, scrie Agerpres.

Folosit pentru tratarea unor afecţiuni diverse, inclusiv a bolilor autoimune precum scleroza în plăci, schimbul plasmatic este din ce în ce mai des utilizat ca tratament anti-îmbătrânire.

Cei doi medici, care formează un cuplu, au negat orice responsabilitate și au susținut că Giorgos Mazonakis și-a pierdut cunoștința înaintea tratamentului. După ce au fost inițial eliberați, aceștia au fost arestați din nou în urma unor neconcordanțe în declarații, anchetatorii constatând că procedura ar fi fost deja în desfășurare când cântărețul și-a pierdut cunoștința.

Ministrul Sănătății a recunoscut că reglementarea clinicilor anti-îmbătrânire reprezintă o „zonă gri”.

În prezent nu există un cadru de reglementare”, a declarat el pentru postul de televiziune Action24 TV. „Acest domeniu medical evoluează rapid, depăşind legile existente”, a subliniat el.

Mai mulţi oficiali eleni au subliniat că schimbul plasmatic este o procedură complexă şi uneori riscantă, care necesită prezenţa unei echipe medicale complete şi care nu ar trebui să intre în sfera de activitate a unei clinici private.

„Este absolut sigur că această activitate este ilegală”, a declarat vineri ministrul Adonis Georgiadis pentru postul public de televiziune ERT.

Procedura de schimb plasmatic este interzisă în afara unui spital, însă avocatul celor doi medici susține că aceștia lucrau într-o clinică legală, dotată cu echipamente înregistrate corespunzător. 

Cine a fost Giorgios Mazonakis

Născut pe 4 martie 1972, în Pireu, Giorgios Mazonakis a fost un cântăreț grec de folk-pop și pop modern.

A crescut ascultând cântecele tradiționale Laïko interpretate de Stratos Dionysiou, Yiannis Parios, Marinella și Haris Alexiou. A cântat pentru prima dată într-un club de noapte în Patras, în vara anului 1992, unde a fost descoperit de reprezentanții PolyGram Grecia.

De-a lungul carierei, Mazonakis a susținut spectacole în Grecia, Cipru, Germania, Australia, Africa de Sud și SUA. În 2002, a interpretat două piese de Stamatis Kraounakis pentru coloana sonoră a filmului Varethika Na Skotono tous Agapitikous Sou. A colaborat și cu casa de modă greacă Deux Hommes, în cadrul MadWalk by Vodafone.

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