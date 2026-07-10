Lavrov: „Nu mai avem încredere în Occident”. Șeful diplomației ruse susține că șansa unei soluții negociate pentru Ucraina s-a epuizat

Rusia nu mai crede că Occidentul este dispus să susțină o soluție negociată pentru încheierea războiului din Ucraina, a declarat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Maputo, după întâlnirea cu omologul său din Mozambic, Maria Manuela dos Santos Lucas.

Șeful diplomației ruse a acuzat țările occidentale că au încălcat toate înțelegerile convenite în ultimii ani, relatează TASS.

„Occidentul continuă să lanseze apeluri ipocrite pentru o soluţie negociată. Soluţii negociate au fost convenite încă din 2014, 2015 şi 2019. În toate aceste cazuri, garanţiile oferite de Occident au fost anulate chiar de Occident. Toate s-au dovedit a fi minciuni sfruntate”, a declarat Lavrov.

Oficialul rus a făcut referire și la negocierile dintre Moscova și Kiev din 2022, susținând că acestea au fost zădărnicite de statele occidentale.

„În 2022 a existat o soluţie negociată între Rusia şi Ucraina, însă Occidentul a subminat-o în mod deschis şi public. Nu mai avem încredere în disponibilitatea declarată a Occidentului de a găsi o soluţie negociată; această rezervă de bună-credinţă şi speranţă s-a epuizat complet”, a afirmat ministrul rus de Externe.

În cadrul vizitei oficiale, Lavrov a mulțumit autorităților din Mozambic pentru poziția adoptată în privința conflictului din Ucraina în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Potrivit șefului diplomației ruse, Moscova apreciază „înțelegerea cauzelor profunde” ale războiului și poziția „echilibrată, justificată și responsabilă” a statului african.

Lavrov a afirmat că Mozambic a refuzat să susțină, în cadrul ONU, inițiativele occidentale prin care războiul din Ucraina ar fi devenit tema dominantă a agendei internaționale.