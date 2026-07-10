search
Vineri, 10 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Lavrov: „Nu mai avem încredere în Occident”. Șeful diplomației ruse susține că șansa unei soluții negociate pentru Ucraina s-a epuizat

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Rusia nu mai crede că Occidentul este dispus să susțină o soluție negociată pentru încheierea războiului din Ucraina, a declarat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Maputo, după întâlnirea cu omologul său din Mozambic, Maria Manuela dos Santos Lucas.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Șeful diplomației ruse a acuzat țările occidentale că au încălcat toate înțelegerile convenite în ultimii ani, relatează TASS.

„Occidentul continuă să lanseze apeluri ipocrite pentru o soluţie negociată. Soluţii negociate au fost convenite încă din 2014, 2015 şi 2019. În toate aceste cazuri, garanţiile oferite de Occident au fost anulate chiar de Occident. Toate s-au dovedit a fi minciuni sfruntate”, a declarat Lavrov.

Oficialul rus a făcut referire și la negocierile dintre Moscova și Kiev din 2022, susținând că acestea au fost zădărnicite de statele occidentale.

„În 2022 a existat o soluţie negociată între Rusia şi Ucraina, însă Occidentul a subminat-o în mod deschis şi public. Nu mai avem încredere în disponibilitatea declarată a Occidentului de a găsi o soluţie negociată; această rezervă de bună-credinţă şi speranţă s-a epuizat complet”, a afirmat ministrul rus de Externe.

În cadrul vizitei oficiale, Lavrov a mulțumit autorităților din Mozambic pentru poziția adoptată în privința conflictului din Ucraina în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Potrivit șefului diplomației ruse, Moscova apreciază „înțelegerea cauzelor profunde” ale războiului și poziția „echilibrată, justificată și responsabilă” a statului african.

Lavrov a afirmat că Mozambic a refuzat să susțină, în cadrul ONU, inițiativele occidentale prin care războiul din Ucraina ar fi devenit tema dominantă a agendei internaționale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun la cale neutralizarea Starlink și un scut comun antirachetă
digi24.ro
image
Câți bani au primit partidele de la stat în luna iulie. AEP a publicat sumele virate formațiunilor politice
stirileprotv.ro
image
Fiul unuia dintre cei mai temuți interlopi români a fost păcălit de un grup de escroci. Ar fi vorba despre o cantitate importantă de metal prețios
gandul.ro
image
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
mediafax.ro
image
Kapetanos, prieten şi rival cu Mureşan, sfâşiat de dispariţia fostului fotbalist: „Sunt şocat! Nu pot să cred”
fanatik.ro
image
Dmytro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei, despre dronele rusești ajunse pe teritoriul României: „Există o soluție la această problemă”
libertatea.ro
image
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Plantele de apartament care iubesc umbra. Rezistă în cele mai întunecate colțuri ale casei și sunt extrem de ușor de îngrijit
click.ro
image
Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Bomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aici
observatornews.ro
image
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit
cancan.ro
image
Care pensionari au primit deja pensia pe card? Din ce orașe sunt? La ce bănci au cont?
newsweek.ro
image
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
prosport.ro
image
Cât costă taxele de drum în Grecia în 2026. Tot ce trebuie să știi înainte să pleci cu mașina
playtech.ro
image
Anca Surdu, prima reacție după discuția aprinsă cu Denis Alibec: ”Realitatea este pur și simplu alta”
fanatik.ro
image
Plan ca Ilie Bolojan să rămână premier până în 2028: „Un guvern interimar timp de doi ani ar fi o utopie și o contraperformanță fără precedent”
ziare.com
image
Haaland a văzut la TV scenele din Franța - Maroc 2-0 și nu s-a mai abținut: "E mult prea mult!"
digisport.ro
image
Ingredientul banal din bucătărie care poate usca buruienile din grădină în doar câteva zile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul în care locuiește Getuța Sterp. Sora lui Culiță și soțul ei au o casă care se învârte după soare. Plus că au și o curte uriașă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Trump, nr.1 pe lista de asasinate. Statul care e pregătit să-l omoare pe președintele SUA
mediaflux.ro
image
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu cei nouă copii. „Pentru unii e nebunie”
click.ro
image
Luis Gabriel, dezamăgit de fiul său de doar 3 ani! Bursucu l-a pus imediat la punct: „Ești nebun?”
click.ro
image
Un chirurg cunoscut din Cluj-Napoca a ajuns în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi agresat și amenințat un jandarm
click.ro
HIRES Prințesa Stephanie de Monaco costum de baie GettyImages 1707311675 jpg
Cea mai sexy prințesă în bikini. Suplă ca o balerină, cu un trup de supermodel, poate rivaliza cu orice manechin de succes
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
Tezaurul dacic de la Lupu (© Muzeul Municipiului București)
Tezaurul de la Lupu – o poveste sacră a lumii dacice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea: „A început negocierea”
image
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu cei nouă copii. „Pentru unii e nebunie”

OK! Magazine

image
Cine a fost de fapt de vină pentru distrugerea mariajului cu Charles. Nu e vorba de Camilla... La 29 de ani după moartea Prințesei Diana, s-a aflat

Click! Pentru femei

image
Vedeta care n-a avut niciodată card bancar și n-a plătit nicio factură când a trăit soțul ei

Click! Sănătate

image
Cum poate alcoolul să schimbe modul în care miroși?