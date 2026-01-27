Video Spania monitorizează un petrolier suspectat că face parte din „flota din umbră” a Rusiei. Nava are probleme tehnice în Marea Mediterană

Autorităţile spaniole au anunţat marţi, 27 ianuarie, că urmăresc situaţia unui petrolier care se confruntă cu probleme tehnice în Marea Mediterană şi care este suspectat că aparţine aşa-numitei „flote din umbră” utilizate de Rusia pentru a exporta petrol ocolind sancţiunile occidentale.

Nava „Chariot Tide”, sub pavilion mozambican, se deplasează în prezent cu o viteză de aproximativ 7 noduri spre portul Tanger Med din Maroc, după ce a suferit o defecţiune la motor, potrivit Ministerului spaniol al Transporturilor.

Petrolierul este supus sancţiunilor europene şi britanice pentru transportul de ţiţei rusesc şi fusese ancorat la 30 decembrie 2025 într-un terminal petrolier din nord-vestul Rusiei, conform datelor de monitorizare a traficului maritim, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Defecţiunea a fost semnalată pe 22 ianuarie, în timp ce nava tranzita strâmtoarea Gibraltar. Iniţial, coordonarea operaţiunilor de asistenţă a fost preluată de autorităţile marocane, însă curenţii marini au împins petrolierul spre est, în apele internaţionale dintre Spania şi Africa de Nord, la aproximativ 33 de mile nautice (circa 60 de kilometri) de coasta spaniolă. În aceste condiţii, intervenţia a fost preluată de autoritatea spaniolă de siguranţă maritimă.

Surse oficiale spaniole au precizat că nava se află „sub escorta” unei ambarcaţiuni spaniole şi continuă manevrele pentru a ajunge în siguranţă la Tanger. Nu a fost confirmat dacă petrolierul transportă în prezent o încărcătură de petrol supusă sancţiunilor Uniunii Europene.

După invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană a sancţionat aproximativ 600 de nave implicate în transportul de ţiţei rusesc. Aşa-numita „flotă din umbră”, estimată la circa 1.400 de nave, este formată în mare parte din nave vechi şi cu probleme tehnice, utilizate de Moscova pentru a-şi menţine exporturile de petrol în pofida restricţiilor impuse de statele occidentale.