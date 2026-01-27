search
Ce despăgubiri au primit familiile victimelor decedate în tragedia feroviară din Spania. Guvernul oferă bani și răniților

0
0
Publicat:

Guvernul Spaniei va acorda despăgubiri totale de 20 de milioane de euro victimelor catastrofei feroviare produse săptămâna trecută în localitatea Adamuz, din provincia Cordoba, soldată cu moartea a 45 de persoane şi rănirea a peste 150, a anunţat marţi ministrul transporturilor, Oscar Puente.

Familiile celor decedaţi vor primi câte 216.000 de euro. FOTO: X/@JMMartinMoreno
Familiile celor decedaţi vor primi câte 216.000 de euro. FOTO: X/@JMMartinMoreno

Familiile celor decedaţi vor primi câte 216.000 de euro în termen de maximum trei luni. Suma este compusă din 72.000 de euro acordaţi de stat, scutiţi de impozit, 72.000 de euro ca avans din asigurare şi alţi 72.000 de euro din asigurarea obligatorie de călătorie a pasagerilor, informează Reuters.

„Ştim că procedurile obişnuite şi termenele legale nu răspund întotdeauna urgenţei vitale unei tragedii ca aceasta. Nu putem permite ca incertitudinea economică să se adauge durerii emoţionale”, a declarat ministrul Oscar Puente.

Pentru persoanele rănite, compensaţiile vor varia între 2.400 şi 84.000 de euro, în funcţie de gravitatea leziunilor.

Accidentul din 18 ianuarie 2026 reprezintă cel mai mare dezastru feroviar din Spania de după 2013 şi a stârnit numeroase reacţii publice. Ministrul transporturilor se află sub presiune şi din cauza altor incidente feroviare petrecute în aceeaşi săptămână, dintre care unul s-a soldat cu moartea unui mecanic de locomotivă în Catalonia. În acest context, Partidul Popular, principala formaţiune de opoziţie, a cerut demisia lui Oscar Puente.

Întrebat despre viitorul său politic, ministrul a afirmat că are „conştiinţa împăcată” şi că îşi îndeplineşte atribuţiile cât poate de bine, depunând eforturi pentru a informa corect opinia publică.

Săptămâna trecută, reţeaua feroviară catalană Rodalies a fost afectată de perturbări majore, după ce mai mulţi mecanici au refuzat să lucreze din motive de siguranţă, iar o pană informatică a dus la blocarea centrului de control al traficului feroviar, lăsând mii de pasageri în gări.

