Kelemen Hunor, despre scenariul „Eugen Tomac premier”: „Amândoi am fost interziși în Ucraina. AUR, marele beneficiar al unui guvern tehnocrat”

Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis marți, 26 mai, un mesaj prudent privind formarea viitorului guvern, subliniind că formațiunea sa politică nu a început încă discuții oficiale și că participarea sa într-un executiv monocolor este „puțin probabilă”.

Declarațiile vin într-un moment în care scena politică se află în plină reașezare, iar partidele testează posibile formule de guvernare.

„Amândoi am fost interziși în Ucraina”

Kelemen Hunor a fost chestionat în legătură cu posibilitatea unei colaborări cu Eugen Tomac, varianta de premier tehnocrat vehiculată cel mai des în ultimele zile

„Tomac e o personalitate politică cunoscută. Amândoi am fost interziși în Ucraina, la un moment dat, pentru că am susținut drepturile românilor din Ucraina. Dar drumul e lung, nu am început discuțiile. Să așteptăm prima nominalizare”, a declarat liderul UDMR.

UDMR nu vede cu ochi buni un guvern monocolor

Potrivit declarațiilor lui Kelemen Hunor, pentru UDMR, prioritatea rămâne stabilitatea, dar nu cu orice preț.

„Am avut ce am avut de spus despre un guvern monocolor. Participarea noastră e puțin probabilă. Din discuțiile de până acum am înțeles că ar trebui să treacă prima nominalizare”, a spus liderul formațiunii.

Mesajul este în linie cu pozițiile anterioare ale UDMR, care a criticat formulele de guvernare fără echilibru politic și fără parteneri care să împartă responsabilitatea.

Avertisment: „Un guvern tehnocrat va rămâne singur. AUR va beneficia”

Kelemen Hunor a lansat și un avertisment privind riscurile unui guvern tehnocrat sau a unui executiv lipsit de sprijin politic solid.

„Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi: toată lumea va fi în opoziție. Va rămâne singur. Așa s-a întâmplat și data trecută. Cine a beneficiat atunci? PSD. Acum AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat”, a spus liderul UDMR.

Declarațiile lui Kelemen Hunor vin într-un moment în care partidele încearcă să își definească pozițiile în negocierile pentru formarea guvernului.

Surse politice confirmă că președintele Nicușor Dan se pregătește să anunțe noul premier, numele cel mai vehiculat fiind cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Deși o viitoare coaliție se conturează în jurul PSD și UDMR, analiștii avertizează că o formulă condusă de Tomac este extrem de riscantă și va avea dificultăți majore în a strânge voturile necesare în Parlament, pe fondul refuzului categoric al PNL de a susține un executiv din care fac parte social-democrații.