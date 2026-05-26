Înalta Curte de Casație, acuzații explozive la adresa Guvernului: „Se încearcă deturnarea atenției de la degradarea nivelului de trai”

Înalta Curte de Casație și Justiție acuză Guvernul că promovează „cifre alarmiste” și o „campanie de stigmatizare” a magistraților, în contextul disputelor privind sumele plătite de stat în urma hotărârilor judecătorești.

Într-un comunicat ferm, magistrații susțin că autoritățile promovează „cifre alarmiste” și o „campanie de stigmatizare” menită să inducă în eroare opinia publică și să afecteze încrederea în justiție.

„Magistrații resping campania de stigmatizare dusă de Guvern pentru deturnarea vinovăției privind degradarea nivelului de trai al populației în contextul afirmațiilor lansate recent în spațiul public de reprezentanți ai Guvernului, prin care sunt vehiculate cifre alarmiste privind pretinse datorii față de sistemul judiciar. Considerăm necesară o clarificare fermă și responsabilă, întrucât aceste prezentări trunchiate și lipsite de context juridic și bugetar riscă să inducă grav în eroare opinia publică și să afecteze încrederea în justiție”, a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție, printr-un comunicat de presă.

Potrivit instanței supreme, sumele invocate public nu reprezintă beneficii sau privilegii acordate magistraților, ci dobânzi și penalități acumulate în urma neexecutării, timp de peste 15 ani, a unor hotărâri judecătorești definitive de către stat.

„Debitului principal, semnificativ mai redus, i s-au adăugat constant accesorii generate exclusiv de întârzierea executării, motiv pentru care cuantumul acestora este într-o permanentă dinamică ascendentă și dificil de evaluat cu exactitate. Situații similare au existat și în cazul altor categorii profesionale din sectorul public, precum profesorii sau polițiștii”, a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție.

Magistrații acuză și modul în care sunt prezentate public datele financiare: „Cifrele vehiculate sunt prezentate într-o manieră exagerată și fără context, pentru a induce artificial ideea unor privilegii”.

„În realitate, se încearcă legitimarea, prin presiune publică, a unor măsuri care afectează independența financiară a magistraturii și vulnerabilizează puterea judecătorească”, susține ÎCCJ.

Aceeași strategie a fost folosită și în materia pensiilor, unde cultivarea deliberată a unei percepții negative a justificat măsuri ce au afectat garanțiile de independență, subliniază magistrații de la ÎCCJ.

„Or, independența justiției nu este un privilegiu al magistratului, ci garanția constituțională a cetățeanului că actul de justiție se realizează de către judecători independenți, feriți de orice formă de presiune sau condiționare, inclusiv prin vulnerabilizare economică”, se precizează în comunicatul de presă.

Demonizarea sistematică a justiției și transformarea magistraților în ținte publice „nu rezolvă problemele economice și sociale ale cetățenilor, ci urmărește deturnarea atenției de la lipsa unor soluții reale și de la responsabilitatea Guvernului pentru degradarea nivelului de trai al populației”.

În final, instanța supremă avertizează că va reacționa instituțional: „ÎCCJ va utiliza toate mijloacele legale și instituționale necesare pentru apărarea independenței justiției”.

„Reafirmăm prin prezenta că Înalta Curte de Casație și Justiție va utiliza toate mijloacele legale și instituționale necesare pentru apărarea independenței justiției, în conformitate cu exigențele statului de drept potrivit standardelor europene care consacră necesitatea unei reale independențe, inclusiv sub aspectul autonomiei financiare a autorității judecătorești”, concluzionează Înalta Curte.