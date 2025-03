Cum a reușit să supraviețuiască un pescar în Oceanul Pacific, după ce a petrecut 95 de zile pierdut în larg

Un pescar peruan, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit în viaţă, în Oceanul Pacific, după ce a petrecut 95 de zile pierdut în larg.

Máximo Napa Castro a plecat cu barca sa de pescuit în 7 decembrie, din Marcona, un oraş de coastă din sudul ţării, însă vremea rea l-a făcut să devieze de la parcurs şi să se rătăcească, scrie News.ro.

El şi-a petrecut ultimele 15 zile fără a mânca, a relatat Reuters.

La 11 martie, Napa Castro a fost găsit de o barcă de pescuit din Ecuador, în apele din largul coastei din nordul Peru, deshidratat grav şi în stare critică.

Acesta a declarat presei locale că a reușit să supravieţuiască bând apa de ploaie pe care o strângea în barcă şi mâncând insecte, păsări şi o broască ţestoasă.

După ce a fost salvat, Napa Castro a mărturisit jurnaliștilor că s-a gândit la familia sa pentru a „se agăţa” de viaţă.

„Am spus că nu vreau să mor pentru mama mea. Am o nepoată care are câteva luni, m-am agăţat de ea. În fiecare zi m-am gândit la mama mea”, a spus el.

De asemenea, fiica pescarului, Inés Napa Torres, le-a mulţumit celor care i-au salvat viaţa tatălui său.

„Vă mulţumim, fraţi ecuadorieni, că l-aţi salvat pe tatăl meu, Gatón, Dumnezeu să vă binecuvânteze”, a arătat ea, într-o postare pe Facebook.

Familia lui Napa Castro şi grupuri de pescari l-au căutat timp de trei luni.

„Fiecare zi este un chin pentru întreaga familie şi înţeleg durerea bunicii mele, pentru că o înţeleg, ca mamă (…) Nu am crezut niciodată că vom trece prin această situaţie, nu i-aş dori-o nimănui, nu ne vom pierde speranţa de a te găsi, tată”, a scris fiica sa, pe Facebook, în 3 martie.

Napa Castro a fost supus unor investigaţii medicale la Spitalul Nuestra Señora de las Mercedes din Paita, în apropiere de graniţa Peru-Ecuador, şi a fost externat sâmbătă, a transmis Ecuavisa, afiliată a CNN.