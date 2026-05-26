Video Spectacol la cea mai periculoasă competiție britanică: tânărul care a învins campionul absolut la cursa de rostogolit brânza

Cursa de rostogolit brânza de pe Cooper’s Hill, una dintre cele mai bizare și periculoase tradiții britanice, a oferit și anul acesta un spectacol pe muchie de cuțit. Pe panta aproape verticală din Gloucestershire, concurenți din toată lumea s-au aruncat în gol după celebra roată de brânză, într-o competiție unde viteza, adrenalina și căzăturile spectaculoase fac parte din regulă.

Competiția de cheese-rolling a oferit anul acesta un duel spectaculos între veteranul local Chris Anderson și tânărul german Tom Kopke, creator de conținut pe YouTube, potrivit The Guardian.

Campionul cu 23 de victorii, învins de un tânăr de 24 de ani

Confruntarea a fost prezentată drept „marele cheese‑off”, o întâlnire între recordmanul absolut și provocatorul venit din mediul online.

Tom Kopke, în vârstă de 24 de ani, cunoscut online sub numele „Tooleko”, a reușit să-l întreacă pe Anderson, 38 de ani, considerat legenda competiției. Anderson, care ieșise din retragere special pentru această provocare, a pornit în forță, însă Kopke l-a depășit pe abruptul Cooper’s Hill, câștigând pentru a treia oară consecutiv.

În declarațiile citate de The Guardian, Kopke a glumit după cursă: „Dacă dealul e iadul, eu sunt diavolul”.

O tradiție veche de secole, transformată în fenomen

Evenimentul, ale cărui origini se pierd în istorie, este menționat în documente de aproape 200 de ani, însă Anderson crede, potrivit nterviului acordat publicației britanice, că ar putea avea chiar 400 de ani. El sugerează că ar fi putut fi un ritual păgân pentru noroc la recolte.

De la o competiție locală, cum a pornit, cheese‑rolling-ul a devenit un fenomen internațional. Participanți din toată lumea se aruncă pe panta abruptă, iar filmările realizate de influenceri adună milioane de vizualizări.

Kopke însuși numără aproape 500.000 de abonați și este cunoscut pentru participarea la competiții extreme, de la lupte subterane în Thailanda până la curse cu reni.

O competiție declarată „nesigură”, dar care continuă

Cu toate că evenimentul a fost oficial catalogat drept „nesigur” de grupul de siguranță al districtului Tewkesbury, autoritățile locale au transmis, prin vocea lui Murray Stewart, că nu intenționează să oprească tradiția. Principala îngrijorare rămâne capacitatea serviciilor de urgență de a interveni în cazul unui incident major.

În ciuda acestor riscuri, brânza, premiul simbolic al cursei, rezistă surprinzător de bine. The Guardian notează că roțile de Double Gloucester sunt păstrate la rece și ambalate atent pentru a rămâne intacte chiar și în condiții de temperaturi ridicate.

Tradiția continuă în familia Anderson

Deși Chris Anderson a pierdut duelul cu Kopke, familia sa nu a plecat cu mâna goală de la eveniment. Fiul său, William, în vârstă de 11 ani, a câștigat una dintre cursele pentru copii. Băiatul a declarat că își dorește să concureze la downhill când va fi suficient de mare, continuând astfel tradiția familiei.