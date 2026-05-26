Traian Băsescu a primit cetățenia moldovenească. Maia Sandu: „Sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”

Fostul președinte al României Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova, în urma unei decizii anunțate de președinta Maia Sandu.

Maia Sandu a evidențiat sprijinul acordat de Traian Băsescu Republicii Moldova de-a lungul mai multor ani, indiferent de schimbările politice de la Chișinău.

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte - spre un viitor european”, a declarat Maia Sandu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Președinta Republicii Moldova a menționat și contribuțiile fostului lider de la Cotroceni în facilitarea redobândirii cetățeniei române pentru cetățenii moldoveni, precum și sprijinul acordat tinerilor prin programe de burse. „Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova”, a mai spus Maia Sandu.

În final, Maia Sandu a subliniat caracterul simbolic al deciziei de acordare a cetățeniei moldovenești.

„Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”, a concluzionat Maia Sandu.

Traian Băsescu a mai deținut anterior cetățenia Republicii Moldova, obținută în noiembrie 2016 printr-un decret semnat de fostul președinte Nicolae Timofti, împreună cu soția sa, Maria Băsescu.

Ulterior, cetățenia i-a fost retrasă de fostul președinte Igor Dodon, pe motiv că ar fi fost obținută cu încălcarea legii. Soția sa a păstrat însă cetățenia Republicii Moldova.

Traian Băsescu a contestat în instanță decizia de retragere și a anunțat în repetate rânduri că intenționează să își redobândească statutul de cetățean moldovean.