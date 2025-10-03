Somn de peste 2,5 metri, capturat de un pescar pe râul Mureş

Un pescar din județul Arad a reușit o captură spectaculoasă pe râul Mureș: un somn uriaș, de peste 2,5 metri. După fotografii și măsurători, peștele a fost eliberat înapoi în apă.

Sursă: Parcul Natural Lunca Mureșului

O captură rară și spectaculoasă a avut loc joi, 2 octombrie, pe râul Mureș, în județul Arad, unde Marian Ceanădan, un pescar pasionat cunoscut de prieteni sub porecla „Cucoțu”, a reușit să prindă un somn uriaș, cu o lungime de peste 2,5 metri.

După ce peștele a fost fotografiat, filmat și măsurat, acesta a fost eliberat chiar în locul din care fusese scos.

Somnul (Silurus glanis) este cel mai mare pește de apă dulce din Europa, fiind răspândit în special în regiuni din Europa Centrală și de Est, dar și în Asia de Vest. Preferă apele tulburi, adânci și liniștite, cu fund mâlos.

De obicei, exemplarele ajung la dimensiuni de aproximativ 2 metri lungime, însă în cazuri excepționale pot depăși 3 metri și o greutate de 150 de kilograme.

Peștele prins pe Mureș se apropie de aceste recorduri, fiind considerat o adevărată raritate pentru zona Aradului.