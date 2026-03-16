Germania limitează scumpirile la pompă la o singură dată pe zi. Austria permite trei creșteri de preț pe săptămână

Europa caută soluții la prețurile mari ale carburanților. Guvernele de la Berlin și Viena adoptă strategii distincte, limitând scumpirile la o singură dată pe zi în Germania, respectiv maximum trei pe săptămână în Austria.

Katherina Reiche, ministrul german al Economiei, respinge ideea introducerii unui sistem de control al prețurilor la carburanți similar celui aplicat în Austria, unde stațiile de alimentare pot majora tarifele doar de trei ori pe săptămână, potrivit Der Spiegel

Reiche avertizează că o astfel de măsură ar putea avea efectul invers celui dorit și ar putea duce la scumpiri mai abrupte.

Potrivit ministrului german al Economiei, limitarea strictă a momentelor în care pot fi operate scumpiri riscă să genereze „majorări mari dintr‑o singură mișcare”, ceea ce ar afecta direct consumatorii.

„Asta nu poate fi în interesul clienților”, a declarat Reiche la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor europeni ai Energiei.

Katherina Reiche i‑a cerut ministrului federal de Finanțe, Lars Klingbeil, să analizeze mai atent cât câștigă statul din actualele creșteri ale prețurilor la benzină, prin intermediul taxelor pe energie. Ministrul german al Economiei consideră că este responsabilitatea Ministerului de Finanțe să distribuie mai echitabil povara fiscală în contextul scumpirilor.

Scumpirile la carburanți, alimentate de tensiunile din Orientul Mijlociu

Prețurile la carburanți au crescut puternic de la finalul lunii februarie, după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului. Ca reacție, Teheranul a lansat atacuri asupra unor state din regiune și a blocat parțial Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol și gaze.

Guvernul german pregătește alte măsuri

Katherina Reiche a subliniat că îngrijorările populației sunt luate în serios. Executivul intenționează să întărească atribuțiile Oficiului Federal al Cartelului, pentru a permite o supraveghere mai strictă a evoluției prețurilor la pompă.

În plus, un proiect de lege aflat în pregătire prevede ca stațiile de alimentare din Germania să poată crește prețurile o singură dată pe zi, la prânz. Companiile petroliere ar urma să fie obligate să justifice în prealabil orice scumpire. Prețurile pot fi reduse în orice moment. Măsura ar urma să fie aplicată temporar.