Ironie cumplită a sorții: doi soți au murit încercând să scape de incendiu, dar vila lor a rămas neatinsă de flăcările din Spania

Autoritățile spaniole au confirmat moartea a doi cetățeni belgieni, un bărbat de 68 de ani și o femeie de 66 de ani, printre cele 13 victime ale incendiilor de pădure din Bédar, provincia Almería. Ironia tragică este că, dacă ar fi rămas în casă, cei doi ar fi supraviețuit: flăcările nu le-au afectat proprietatea. „Nu pot să nu mă gândesc la asta”, spune vecinul lor unei jurnaliste. Pensionarii au murit în timp ce încercau să fugă din zona afectată de incendiu cu autoturismul, fiind blocați de flăcări pe o stradă fără ieșire.

După zile de căutări disperate și speranțe că s-ar putea afla într-un spital, probele ADN au confirmat verdictul crunt: cele două trupuri identificate aparțin unui cuplu de belgieni care trăia de cinci ani în Bédar (Almería), într-o vilă cu piscină, într-un colț de paradis, scrie HLN.

Printre dealuri înnegrite, copaci arși și tufișuri pârjolite se află o vilă spaniolă de vis. Are o piscină de un albastru azuriu, pe o terasă însorită se află un colț de relaxare, există locuri de parcare acoperite pentru mașini, iar în spatele unei porți se află o curte interioară primitoare. Nimic din vilă nu pare deteriorat, casa este intactă, iar vegetația din jur este încă verde. Contrastul cu împrejurimile este enorm. Aproape cât vezi cu ochii, dealurile din jurul vilei sunt goale, iar flăcările mistuitoare au transformat tot ce era în floare într-o câmpie cenușie. Dar vila, cu piscina și curtea interioară, a rămas neafectată, de parcă ar fi fost vorba de o minune.

De cinci ani, un cuplu din Flandra de Est locuia în această vilă din Spania. Dar, după joia trecută, nimeni nu i-a mai auzit pe bărbatul de 68 de ani și pe soția sa de 66 de ani. În primele zile, se spera încă că ar putea fi internați într-un spital. Sau că și-ar fi găsit refugiu în vale. Sau că bateriile telefoanelor lor mobile s-ar fi descărcat. Sau că ar fi găsit un adăpost. Sau că ar fi putut fi încă în albia râului. Dar această speranță s-a estompat pe zi ce trece. Duminică, copiii lor au plecat deja din Flandra pentru a furniza probe de ADN, care au fost analizate într-un laborator în vederea identificării unor corespondențe. Ieri seară a venit verdictul așteptat, dar totuși dur, din partea Gărzii Civile din Almería: cuplul a fost identificat ca fiind a șaptea și a opta victimă dintre cele treisprezece care și-au pierdut viața în incendiu.

Paradisul

Cei doi locuitori din Flandra de Est aveau o casă superbă, situată chiar la capătul unei străzi fără ieșire. Se putea ajunge la ei într-un singur mod: pe un drum șerpuitor printre dealuri. Era un loc de vis, cu vedere la munți și la mare. Raiul pe pământ. Tot ceea ce își doreau după pensionare. Ajungeai acolo doar dacă trebuia neapărat. Niciun trecător pe aici. Doar ei înșiși. Și oaspeții lor de pe Airbnb. De altfel, acești oaspeți au descris Casa Rambla, fără excepție, ca fiind un paradis. Fiecare oaspete care a scris o recenzie în ultimii ani a acordat locului punctajul maxim. 5/5. Toți.

Cuplul este cunoscut în acest sat; și Isabelle Weyn, originară din Flandra, împreună cu soțul ei, Stefan Broods – care conduc pensiunea B&B Casa Bédar din Bédar – au avut contacte regulate cu ei. „Am fost uneori la ei acasă la un grătar”, spun ei. „Oameni foarte simpatici. Joviali. Deschiși. Adevărați iubitori de viață.”

Totul indică faptul că cuplul se afla acasă joi seara, când, în vale, a izbucnit un incendiu. Din cauza vântului puternic, focul s-a răspândit cu o viteză fulgerătoare. Acesta a urcat pe dealuri, potrivit experților, cu o viteză vertiginoasă de aproximativ o sută de metri pe minut. Până când cei doi locuitori din Flandra de Est au observat flăcările din frumoasa lor casă de țară, acestea avansaseră deja aproape până la limita satului Bédar.

Un vecin știe că cei doi s-au urcat imediat în mașină, în căutarea unui loc sigur. Dar opțiunile erau limitate. Deoarece casa lor se află pe o stradă fără ieșire, nu puteau urma drumul sinuos decât într-o singură direcție, dar acolo era foc. Alternativa era o potecă mult mai greu accesibilă spre albia râului, pe jos, dar și acolo era foc, știe vecinul. Cuplul trebuie să fi fost prins între două ziduri imense de foc și nu avea unde să se ducă.

Ceea ce face povestea și mai cutremurătoare este faptul că vila cuplului a rămas, în cele din urmă, intactă. Cum a fost posibil acest lucru, nu este clar. Oare vântul a deviat flăcările într-o altă direcție în ultima clipă? A reușit zidul de piatră să oprească focul? Nimeni nu știe astăzi, și nici nu mai contează, dar acest lucru face ca deznodământul final să fie cu atât mai dureros.

Un vecin care locuiește într-o vilă situată mai sus spune: „Nu pot să-mi iau ochii de la ele. Dacă ar fi rămas în casă... Sau dacă ar fi intrat în piscină... Nu pot să nu mă gândesc: poate că astăzi ar mai fi fost încă în viață.”

Între timp, în Bédar și în împrejurimi, serviciile de urgență continuă să acționeze. Guardia Civil și pompierii verifică toate locuințele pentru a vedea dacă se află locuitori în ele, deoarece încă 23 de persoane sunt date dispărute. Locuințele și mașinile care sunt declarate „în regulă” sunt marcate cu o cruce galbenă, astfel încât toată lumea să știe că au fost verificate. Reconstrucția acestei regiuni va fi un proces de lungă durată, deoarece peste șapte mii de hectare de zone naturale și rezidențiale au fost cuprinse de flăcări.