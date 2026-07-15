search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Ironie cumplită a sorții: doi soți au murit încercând să scape de incendiu, dar vila lor a rămas neatinsă de flăcările din Spania

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Autoritățile spaniole au confirmat moartea a doi cetățeni belgieni, un bărbat de 68 de ani și o femeie de 66 de ani, printre cele 13 victime ale incendiilor de pădure din Bédar, provincia Almería. Ironia tragică este că, dacă ar fi rămas în casă, cei doi ar fi supraviețuit: flăcările nu le-au afectat proprietatea. „Nu pot să nu mă gândesc la asta”, spune vecinul lor unei jurnaliste. Pensionarii au murit în timp ce încercau să fugă din zona afectată de incendiu cu autoturismul, fiind blocați de flăcări pe o stradă fără ieșire.

Casă scăpată din iadul flăcărilor
Casa celor doi soți a rămas neatinsă de flăcări FOTO: X

După zile de căutări disperate și speranțe că s-ar putea afla într-un spital, probele ADN au confirmat verdictul crunt: cele două trupuri identificate aparțin unui cuplu de belgieni care trăia de cinci ani în Bédar (Almería), într-o vilă cu piscină, într-un colț de paradis, scrie HLN.

Printre dealuri înnegrite, copaci arși și tufișuri pârjolite se află o vilă spaniolă de vis. Are o piscină de un albastru azuriu, pe o terasă însorită se află un colț de relaxare, există locuri de parcare acoperite pentru mașini, iar în spatele unei porți se află o curte interioară primitoare. Nimic din vilă nu pare deteriorat, casa este intactă, iar vegetația din jur este încă verde. Contrastul cu împrejurimile este enorm. Aproape cât vezi cu ochii, dealurile din jurul vilei sunt goale, iar flăcările mistuitoare au transformat tot ce era în floare într-o câmpie cenușie. Dar vila, cu piscina și curtea interioară, a rămas neafectată, de parcă ar fi fost vorba de o minune.

De cinci ani, un cuplu din Flandra de Est locuia în această vilă din Spania. Dar, după joia trecută, nimeni nu i-a mai auzit pe bărbatul de 68 de ani și pe soția sa de 66 de ani. În primele zile, se spera încă că ar putea fi internați într-un spital. Sau că și-ar fi găsit refugiu în vale. Sau că bateriile telefoanelor lor mobile s-ar fi descărcat. Sau că ar fi găsit un adăpost. Sau că ar fi putut fi încă în albia râului. Dar această speranță s-a estompat pe zi ce trece. Duminică, copiii lor au plecat deja din Flandra pentru a furniza probe de ADN, care au fost analizate într-un laborator în vederea identificării unor corespondențe. Ieri seară a venit verdictul așteptat, dar totuși dur, din partea Gărzii Civile din Almería: cuplul a fost identificat ca fiind a șaptea și a opta victimă dintre cele treisprezece care și-au pierdut viața în incendiu.

Paradisul

Cei doi locuitori din Flandra de Est aveau o casă superbă, situată chiar la capătul unei străzi fără ieșire. Se putea ajunge la ei într-un singur mod: pe un drum șerpuitor printre dealuri. Era un loc de vis, cu vedere la munți și la mare. Raiul pe pământ. Tot ceea ce își doreau după pensionare. Ajungeai acolo doar dacă trebuia neapărat. Niciun trecător pe aici. Doar ei înșiși. Și oaspeții lor de pe Airbnb. De altfel, acești oaspeți au descris Casa Rambla, fără excepție, ca fiind un paradis. Fiecare oaspete care a scris o recenzie în ultimii ani a acordat locului punctajul maxim. 5/5. Toți.

Cuplul este cunoscut în acest sat; și Isabelle Weyn, originară din Flandra, împreună cu soțul ei, Stefan Broods – care conduc pensiunea B&B Casa Bédar din Bédar – au avut contacte regulate cu ei. „Am fost uneori la ei acasă la un grătar”, spun ei. „Oameni foarte simpatici. Joviali. Deschiși. Adevărați iubitori de viață.”

Totul indică faptul că cuplul se afla acasă joi seara, când, în vale, a izbucnit un incendiu. Din cauza vântului puternic, focul s-a răspândit cu o viteză fulgerătoare. Acesta a urcat pe dealuri, potrivit experților, cu o viteză vertiginoasă de aproximativ o sută de metri pe minut. Până când cei doi locuitori din Flandra de Est au observat flăcările din frumoasa lor casă de țară, acestea avansaseră deja aproape până la limita satului Bédar.

Un vecin știe că cei doi s-au urcat imediat în mașină, în căutarea unui loc sigur. Dar opțiunile erau limitate. Deoarece casa lor se află pe o stradă fără ieșire, nu puteau urma drumul sinuos decât într-o singură direcție, dar acolo era foc. Alternativa era o potecă mult mai greu accesibilă spre albia râului, pe jos, dar și acolo era foc, știe vecinul. Cuplul trebuie să fi fost prins între două ziduri imense de foc și nu avea unde să se ducă.

Ceea ce face povestea și mai cutremurătoare este faptul că vila cuplului a rămas, în cele din urmă, intactă. Cum a fost posibil acest lucru, nu este clar. Oare vântul a deviat flăcările într-o altă direcție în ultima clipă? A reușit zidul de piatră să oprească focul? Nimeni nu știe astăzi, și nici nu mai contează, dar acest lucru face ca deznodământul final să fie cu atât mai dureros.

Un vecin care locuiește într-o vilă situată mai sus spune: „Nu pot să-mi iau ochii de la ele. Dacă ar fi rămas în casă... Sau dacă ar fi intrat în piscină... Nu pot să nu mă gândesc: poate că astăzi ar mai fi fost încă în viață.”   

Între timp, în Bédar și în împrejurimi, serviciile de urgență continuă să acționeze. Guardia Civil și pompierii verifică toate locuințele pentru a vedea dacă se află locuitori în ele, deoarece încă 23 de persoane sunt date dispărute. Locuințele și mașinile care sunt declarate „în regulă” sunt marcate cu o cruce galbenă, astfel încât toată lumea să știe că au fost verificate. Reconstrucția acestei regiuni va fi un proces de lungă durată, deoarece peste șapte mii de hectare de zone naturale și rezidențiale au fost cuprinse de flăcări. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Mesajul lui Nicușor Dan, la Summitul de la Kiev. Ce spune șeful statului despre granițele Ucrainei
gandul.ro
image
Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie. Actele necesare pentru înscriere
mediafax.ro
image
Soția lui Fabian Ruiz, ipostază inedită la partida dintre Spania și Franța de la Cupa Mondială. A atras toate privirile asupra sa
fanatik.ro
image
Alegeri anticipate 2026. Când ar putea să fie cel mai devreme scrutinul parlamentar
libertatea.ro
image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
Toată lumea-l știe drept Lamine Yamal. Acum s-a aflat ce scrie în pașaportul lui. Legătura dintre numele fotbalistului și Mahomed
gsp.ro
image
Ce au descoprit medicii legiști, după moartea lui Gabi Mureșan! Care ar fi cauza decesului
digisport.ro
image
Tragedie în Italia. Celebrul cântăreț Paolo Belli, implicat într-un accident rutier soldat cu un deces
click.ro
image
Un tânăr și-a dat demisia de la bancă și s-a dus să lucreze în mină, în Australia. Și este fericit: „Câștig 2.130 de euro pe săptămână”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un bărbat a făcut infarct la volan, sub privirile soţiei, în drum spre fiica sa implicată într-un accident
observatornews.ro
image
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
cancan.ro
image
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Cât timp funcționează măștile de oxigen din avion în caz de urgență. Explicațiile piloților despre sistemul care poate salva vieți
playtech.ro
image
Rapid a plătit 900.000 de euro pe el şi părăseşte Giuleştiul cu coada între picioare! Ofertă din Albania
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Ce mănâncă Ioana Ginghină la micul dejun. „După 40 de ani, trebuie să consumăm mult mai multă proteină”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind alegerile! Cum ar vota românii
mediaflux.ro
image
Toată lumea-l știe drept Lamine Yamal. Acum s-a aflat ce scrie în pașaportul lui. Legătura dintre numele fotbalistului și Mahomed
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”
click.ro
image
Motivul pentru care un tânăr de 21 de ani vrea să renunțe la salariul mare din Norvegia pentru a reveni în România. „Sfatul meu este să rămâi acolo”
click.ro
image
Rețeta simplă a Gabrielei Cristea de bastonașe de dovlecei. Secretul pentru un preparat crocant la exterior și fraged la interior
click.ro
FotoJet (86) jpg
”Și sexul este un limbaj!” Fotografii incendiare: a apărut în Playboy, fără lenjerie intimă. Diva, mai sexy ca niciodată
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Castillo de Manzanares el Real (51678843516) jpg
De ce au fost construite castelele medievale în Europa și când, dar mai ales de ce s-a renunțat la ele?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți bani îi intră în buzunar lui Mihai Trăistariu la sfârșitul verii: „La mine totul e ocupat!”
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!