Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou Iudaic: „Evreii din România au avut un rol important în dezvoltarea modernă a societății românești”

Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj cu ocazia sărbătorii Roș Hașana - Anul Nou Iudaic 5787 -, dar și al împlinirii a 90 de ani de la unificarea comunităților evreiești din România și înființarea Federației Comunităților Evreiești din România (FCER). Șeful statului a subliniat contribuția comunității evreiești la dezvoltarea societății românești și importanța diversității, solidarității și respectului pentru pluralism.

Nicușor Dan a transmis luni un mesaj cu ocazia sărbătorii Roș Hașana. Foto: Presidency.ro

Mesajul președintelui a fost prezentat de Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului.

„Cu prilejul sărbătorii iudaice Roș Hașana - Anul Nou Evreiesc 5787, urez sănătate și pace conducerii Federației Comunităților Evreiești din România și întregii comunități evreiești din țara noastră. Fie ca această sărbătoare cu adânci semnificații pentru spiritualitatea și istoria poporului evreu să aducă fiecărei familii bucurie, speranță și împliniri, iar Noul An iudaic să fie unul al concordiei și al prosperității”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a arătat că aniversarea celor 90 de ani de existență a FCER conferă sărbătorii o semnificație suplimentară, subliniind rolul Federației în păstrarea și afirmarea vieții evreiești din România.

„Această instituție cu rol esențial în păstrarea și afirmarea vieții evreiești din România s-a dovedit, în toți acești ani, un interlocutor de încredere al statului român, promovând atât interesele comunității evreiești, cât și implicarea ca partener civic în societate”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan: Contribuția evreilor face parte din patrimoniul României

Președintele a evidențiat contribuția evreilor din România la dezvoltarea țării, în domenii precum cultura, educația, economia, știința și viața publică.

„Prin cultură și educație, prin contribuția la economie și știință, prin participarea asumată la viața publică, evreii din România au avut un rol important în dezvoltarea modernă a societății românești și la conturarea destinului de astăzi al țării noastre”, a transmis Nicușor Dan.

Conform președintelui, această contribuție reprezintă parte din patrimoniul României și demonstrează importanța pluralismului într-o societate democratică.

„Diversitatea, atunci când este susținută de solidaritate, de respect pentru pluralism și de responsabilitate, devine o resursă extraordinară, de progres și reziliență pentru întreaga societate”, a mai afirmat acesta.

Șeful statului i-a felicitat pe membrii comunității evreiești atât pentru Anul Nou Iudaic, cât și pentru cei 90 de ani ai Federației Comunităților Evreiești din România.

În mesajul său, Nicușor Dan a amintit și personalitățile care au condus de-a lungul timpului Federația, între care Sigmund Birman, Wilhelm Filderman, Șef-Rabinul Moses Rosen, academicianul Nicolae Cajal și dr. Aurel Vainer.

Președintele a încheiat mesajul cu o urare de pace, prosperitate și bucurie pentru comunitatea evreiască din România și a transmis că aniversarea celor nouă decenii ale FCER poate inspira noi forme de cooperare și dialog.

„Roș Hașana ne amintește că buna conviețuire, solidaritatea și demnitatea umană reprezintă valori universale, care pot uni oameni de credințe și tradiții diferite, chemându-ne să întărim legăturile dintre noi, să ne canalizăm energiile în ceea ce putem construi împreună”, a transmis Nicușor Dan.