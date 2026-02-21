Cât de probabilă este o întâlnire dintre Nicușor Dan și Donald Trump. Când ar putea avea loc și ce spune Marius Lazurca

Administrația Prezidențială încearcă să obțină o întrevedere oficială între Nicușor Dan și omologul său american, Donald Trump, însă momentul unei astfel de vizite rămâne incert. Deși șeful statului român a participat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA, acest lucru nu garantează automat o discuție bilaterală.

Programul încărcat al liderului american și contextul politic intern din Statele Unite complică stabilirea unei date clare.

În culisele reuniunii de la Washington, consilierii prezidențiali români au purtat discuții cu membri ai administrației Trump pentru a identifica o fereastră potrivită pentru o vizită oficială.

Surse politice citate de Digi24 afirmă că aceste contacte au fost constante în ultimele zile, însă două obstacole majore persistă: agenda extrem de încărcată a președintelui american și presiunile interne din SUA, unde administrația Trump este criticată pentru accentul pus pe politica externă în detrimentul celei interne.

În plus, apropierea alegerilor parțiale din SUA limitează și mai mult disponibilitatea Casei Albe.

Specialiștii consideră că primăvara ar putea fi perioada optimă pentru o vizită, dacă aceasta va fi confirmată. Precedentul există: ultima vizită a unui președinte român în SUA, cea a lui Klaus Iohannis, a fost anunțată cu doar șase zile înainte, ceea ce sugerează că și în acest caz anunțul ar putea veni „din scurt”.

Semnalele de la Washington

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat pentru Digi24 că prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace „a fost remarcată” de oficialii americani.

Potrivit acestuia, reprezentanți ai administrației Trump au apreciat interesul României pentru inițiativele lansate de SUA.

„Nu poate așadar exclude că din energia pozitivă pe care președinte le-a creat-o prin această prezență se vor naște și alte proiecte beneficii pentru România”, a mai spus Lazurca.

Miza economică a vizitei

Nicușor Dan a subliniat în repetate rânduri că orice deplasare oficială în străinătate trebuie să aibă o componentă economică solidă. Președintele insistă asupra nevoii de diplomație economică și atragere de investiții, iar Statele Unite reprezintă un partener strategic în acest sens. În perioada următoare, sunt așteptate discuții suplimentare la nivel de miniștri și consilieri pentru a identifica proiecte concrete care să fie prezentate în eventualele negocieri bilaterale, Mediafax.

Participarea României la Consiliul pentru Pace, chiar și cu statut de observator, este considerată de analiști o formă de legitimare diplomatică și un pas necesar pentru a deschide calea unei întrevederi bilaterale. Fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu a explicat că refuzarea invitației ar fi ridicat semne de întrebare la Washington și ar fi complicat demersurile ulterioare, potrivit Euronews