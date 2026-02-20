Cum se pregătește Iranul pentru un potențial război cu SUA

Pe măsură ce Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, Iranul face pași vizibili pentru a semnala că este pregătit de război, fortificând instalațiile nucleare, reconstruind facilități de producție a rachetelor, reorganizând structurile de comandă și înăsprind controlul în plan intern, relatează CNN.

Această evoluție survine în contextul în care eforturile diplomatice par să stagneze. Negociatorii iranieni și americani au purtat marți, la Geneva, discuții indirecte timp de trei ore și jumătate, fără a ajunge la un rezultat concret. Principalul diplomat iranian, Abbas Araghchi, a declarat că părțile au convenit asupra unui set de „principii directoare”. Vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat însă că Teheranul nu a recunoscut „liniile roșii” stabilite de președintele Donald Trump.

În timp ce negocierile continuă, pregătirile militare americane avansează. Casa Albă a fost informată că armata SUA ar putea fi pregătită pentru un atac chiar în acest weekend, în urma acumulării de forțe aeriene și navale în regiune, potrivit unor surse familiarizate cu situația.

În acest context tensionat, Iranul își consolidează metodic capacitatea de reacție în eventualitatea unui atac al SUA.

Reconstrucția siturilor militare după războiul cu Israelul

Actualele tensiuni își au originea în conflictul de 12 zile din iunie anul trecut, când Israelul a lansat un atac surpriză în urma căruia au fost avariate componente ale programului nuclear iranian, au fost lovite facilități de producție a rachetelor și au fost uciși comandanți militari de rang înalt. Iranul a ripostat lansând sute de rachete și drone asupra orașelor israeliene, iar Statele Unite au atacat trei situri nucleare iraniene, despre care președintele Trump a afirmat ulterior că au fost „total distruse”.

Imagini satelitare arată că Iranul a reconstruit elemente esențiale ale infrastructurii sale de rachete.

Fotografii prin satelit captate în ianuarie indică activitate la baza de rachete Imam Ali din Khorramabad, unde mai multe structuri distruse au fost reconstruite sau reparate, iar altele sunt încă în construcție. Baza găzduiește silozuri esențiale pentru lansarea rachetelor balistice.

Alte două facilități - baza aeriană Tabriz din nord-vest și o bază de rachete situată la nord de oraș - au fost supuse unor ample lucrări de reparații. Pistele, căile de rulare, tunelurile și intrările bombardate au fost redeschise sau reconstruite, potrivit analizei CNN a imaginilor și cercetătorilor de la James Martin Center for Nonproliferation Studies.

La baza aeriană Hamadan din vestul Iranului, craterele provocate de bombe au fost astupate, iar adăposturile pentru aeronave reparate. În același timp, Iranul a refăcut rapid instalația de producție de combustibil solid pentru rachete din Shahrud, un sit crucial pentru desfășurarea rapidă a rachetelor cu rază lungă de acțiune.

„Cel mai important sit este Shahrud. Pagubele au fost reparate foarte rapid”, a declarat Sam Lair, cercetător în domeniul neproliferării. O nouă linie de producție aflată în construcție în timpul războiului pare să fi rămas intactă și ar putea fi acum operațională, ceea ce ar putea duce la o creștere a producției de motoare pentru rachete față de nivelul anterior conflictului.

Fortificarea instalațiilor nucleare

Deși Teheranul a exprimat public disponibilitatea de a limita anumite aspecte ale programului său nuclear, imagini satelitare arată că, simultan, consolidează protecția unor facilități-cheie față de eventuale atacuri aeriene.

La complexul subteran săpat în Muntele Pickaxe, lângă Natanz, a fost turnat beton proaspăt în jurul intrărilor în tuneluri, iar vehicule de construcții sunt vizibile în zonă. Analiștii spun că aceste lucrări ar putea crește semnificativ rezistența instalației la bombardamente.

La o altă facilitate, cunoscută sub numele de Taleghan 2, în cadrul complexului militar Parchin, Iranul a construit un înveliș de beton în jurul sitului și a început să îl acopere cu pământ. David Albright, președintele Institute for Science and International Security, a avertizat că instalația „ar putea deveni în curând un buncăr de nerecunoscut”.

Structurile avariate la complexul industrial Tir, lângă Isfahan — asociat cu producția de componente pentru centrifugele de îmbogățire a uraniului — au fost, de asemenea, reconstruite.

Jeffrey Lewis, expert în securitate globală la Middlebury College, a declarat că ritmul reconstrucției sugerează că Iranul ar fi putut muta echipamente esențiale în subteran înaintea loviturilor israeliene. „Iranul își reconstituie programele nucleare și de rachete, probabil mai rapid decât a susținut Israelul că ar fi posibil”, a spus el.

Reconfigurarea conducerii

Conflictul de anul trecut a scos la iveală vulnerabilități în structura de comandă a Iranului. Au existat relatări potrivit cărora liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, devenise dificil de contactat, iar autoritatea fusese delegată la nivel provincial.

Ulterior, Teheranul a consolidat Consiliul Suprem de Securitate Națională și a creat un nou Consiliu al Apărării pentru a coordona guvernarea pe timp de război. Luna aceasta, Ali Shamkhani — veteran de război și fost comandant al Gardienilor Revoluției, care a supraviețuit unei tentative de asasinat israeliene — a fost numit secretar al noului organism.

Analiștii consideră că numirea ar putea reflecta temeri privind o posibilă „lovitură de decapitare” din partea SUA, vizând conducerea de vârf, inclusiv pe Khamenei.

Represiune internă

Pe plan extern, Iranul afișează forță. Pe plan intern, regimul își înăsprește controlul.

Autoritățile au intensificat represiunea împotriva disidenței, temându-se că un potențial conflict ar putea suscita o schimbare a regimului. Luna trecută, forțele de securitate au reprimat proteste naționale generate de dificultăți economice și transformate în apeluri la schimbare politică. Mii de persoane au fost ucise sau arestate, potrivit observatorilor.

Chiar și reformiști proeminenți au fost reținuți, fiind acuzați că subminează unitatea națională.

Exerciții militare și avertismente

În paralel cu negocierile de la Geneva, Iranul a desfășurat exerciții navale în Golful Persic și a închis temporar porțiuni ale Strâmtorii Hormuz - un punct strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din producția zilnică globală de petrol.

Teheranul a amenințat în repetate rânduri că va bloca strâmtoarea în cazul escaladării tensiunilor cu Occidentul, un scenariu care ar putea destabiliza piețele energetice globale.

Forțele iraniene au desfășurat, de asemenea, exerciții comune cu Rusia în Golful Oman și în nordul Oceanului Indian.

Între timp, SUA au trimis două portavioane în regiune. Unul dintre ele a doborât o dronă iraniană în Marea Arabiei, după ce aceasta s-ar fi apropiat agresiv. Oficialii americani au mai raportat că ambarcațiuni ale Gardienilor Revoluției au amenințat un petrolier sub pavilion american în Strâmtoarea Hormuz.

Un mesaj calculat

Experții spun că manevrele și reconstrucțiile siturilor militare transmit un mesaj clar: un eventual război ar avea costuri ridicate.

„Tactica Iranului este de a convinge Statele Unite că un război va fi costisitor”, a apreciat profesorul Vali Nasr de la Universitatea Johns Hopkins. „Washingtonul va trebui să calculeze aceste costuri înainte de a decide asupra unui atac asupra Iranului.”

Deocamdată, diplomația continuă, dar rămâne fragilă. Însă, pe teren și pe mare, ambele părți par să se pregătească pentru un scenariu în care negocierile eșuează, alimentând temerile privind o nouă escaladare majoră în regiune.