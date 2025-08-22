Putin poate fi oprit doar prin forță militară, susține un colonel în retragere al armatei SUA

Un colonel în retragere al armatei SUA a declarat într-un interviu pentru Kyiv Post că Rusia pune piedici negocierilor de pace și că Vladimir Putin nu va opri războiul decât dacă va fi constrâns să o facă. În acest sens, el nu va fi descurajat decât de o presiune reală, eventual militară.

În opinia colonelului în retragere Richard Allen Williams, fost veteran în conducerea militară NATO, eforturile diplomatice ale țărilor occidentale au ajuns într-un impas și sunt sortite eșecului în absența unei presiuni reale asupra Moscovei de a face un compromis.

.„Putin este obstacolul în calea păcii”, și, momentan, nu se confruntă „cu nicio formă de presiune care să-l oblige să facă un compromis”, apreciază Williams.

În plus, Rusia a erodat deja perspectivele Ucrainei de aderare la NATO și se opune și unei eventuale forțe de menținere a păcii, compromițând pe această cale orice speranță la stabilitate pe termen lung.

O soluție cu grad ridicat de risc

În acest context, colonelul propune o soluție militară, cu grad ridicat de risc: crearea unor „zone de excludere aeriană” inclusiv pentru drone în toate orașele ucrainene și ulterior în întreaga țară.

Acestea ar fi gestionate de țările din „Coaliția de voință”, cu scopul de a „forța și accelera pacea” prin contestarea directă a superiorității aeriene ruse.

„Aeronavele cu pilot vor fi forțate să aterizeze, fără victime, dacă este posibil”, a explicat el, subliniind că este un risc ce trebuie asumat, altfel pacea nu este posibilă.

În paralel cu o zonă de excludere aeriană impusă de Statele Unite, ar putea fi desfășurat un contingent militar, sprijinit de blindate și sisteme de drone.

Problema garanțiilor de securitate

„Prioritatea președintelui Zelenski este obținerea unor garanții de securitate credibile – singura cale reală către o pace durabilă. În prezent, astfel de garanții nu există”, susține colonelul în retragere.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a minimalizat summitul de la Washington la care au fost prezenți principalii lideri europeni, catalogând-o neconstructivă pentru a favoriza pacea și doar „o încercare stângace” de a influența poziția liderului american în privința unui acord de pace.

Lavrov a avertizat că discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina nu vor duce nicăieri dacă Rusia nu participă la discuții și că printre garanți ar trebui să se afle țări precum China, membră a Consiliului de securitate al ONU.

Cel mai controversat aspect al propunerii sale se referă la relația cu NATO.

Aliații ar ridica restricția aderării Ucrainei la NATO în cazul unui atac.

„În cazul unei noi agresiuni, Ucraina va deveni imediat membru cu drepturi depline, beneficiind de protecția oferită de Articolul 5 al Alianței”, propune colonelul în rezervă.