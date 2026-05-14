Video Trump, Xi și umbra lui Nixon: mesajul tăios ascuns în toasturile ceremoniale de la banchetul de stat

Într-un decor de o opulență studiată, la granița dintre curtoazia imperială și pragmatismul crunt, Donald Trump și Xi Jinping au încheiat prima zi a summitului de la Beijing cu un dineu de stat încărcat de simbolism. Dincolo de toasturile despre prietenie și istorie, miza rămâne una vitală: securitatea energetică într-o lume în care Strâmtoarea Ormuz a devenit un gât de sticlă sufocant.

Mesele ornate cu aranjamente florale sofisticate și machete minuțioase ale Templului Cerului au servit drept fundal pentru o reuniune a „greilor” celor două administrații. În timp ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, purta discuții tensionate prin translator cu omologul său chinez, Dong Jun, lumea afacerilor își căuta propriile punți: Elon Musk și Lei Jun (Xiaomi) au fost surprinși într-un moment de destindere, fîcând un selfie care, într-o altă eră, ar fi simbolizat globalizarea fericită.

Diplomația barilului de petrol: O ofertă sub semnul tăcerii

Cea mai importantă notă a serii nu a venit însă din meniu, ci din comunicatul Casei Albe. Potrivit Washingtonului, Xi Jinping și-ar fi exprimat interesul de a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Beijingului de Strâmtoarea Ormuz, blocată de facto de Teheran pentru majoritatea navelor comerciale.

Este o mutare tactică majoră: China, cel mai mare cumpărător de țiței iranian, resimte acut lipsa fluxului de energie din Orientul Mijlociu. Totuși, tăcerea presei de stat de la Beijing cu privire la această ofertă sugerează că China nu este încă gata să recunoască public această vulnerabilitate sau să admită o dependență prea mare față de resursele americane.

Când Confucius îl întâlnește pe Benjamin Franklin

Liderul chinez Xi Jinping și-a început discursul de la banchetul de stat de astă-seară într-un ton optimist.

„Populațiile din China și Statele Unite sunt ambele popoare mărețe. Realizarea marii renașteri a națiunii chineze și readucerea Americii la măreție pot merge mână în mână”, a spus el, făcând referire la un slogan des utilizat al Partidului Comunist și la una dintre frazele-cheie ale lui Trump (MAGA).

„Ne putem ajuta reciproc să avem succes și să promovăm bunăstarea întregii lumi”, a spus el celor prezenți în sală.

Respectul reciproc între China și SUA este „cheia pentru ca relația să poată avansa în mod constant”, a spus Xi în timpul discursului de astă-seară.

„Lumea se schimbă și este turbulentă”, a spus el, menționând că relația dintre SUA și China afectează nu numai cei 1,7 miliarde de oameni care trăiesc în ambele țări, ci și cei peste 8 miliarde de oameni care trăiesc în lume.

Mesajul lui Xi a fost un amestec de invitație și avertisment: „Trebuie să facem această relație să funcționeze și să nu o stricăm niciodată”. Referirea la Henry Kissinger și Richard Nixon a servit drept reamintire a faptului că pragmatismul poate învinge ideologia, chiar și în cele mai înghețate momente ale istoriei.

Trump și „legătura de comerț” de 250 de ani

Donald Trump a răspuns într-o notă neobișnuit de elogioasă la adresa istoriei chineze. De la muncitorii chinezi care au unit coastele Americii prin calea ferată, până la influența lui Confucius asupra lui Benjamin Franklin, Trump a încercat să ancoreze relația bilaterală într-un trecut comun de „curaj și comerț”.

„Suntem aliați de pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial”, a punctat Trump, înainte de a lansa o invitație oficială pentru Xi Jinping de a vizita Casa Albă pe 24 septembrie.

Deși atmosfera a fost una de „stabilitate strategică”, tensiunile de fond rămân intacte. Războiul comercial care a definit primul mandat al lui Trump și s-a adâncit în al doilea este acum dublat de o criză energetică globală. Rămâne de văzut dacă „rejuvenarea” chineză și protecționismul american pot coexista sau dacă acest dineu a fost doar un scurt armistițiu înainte de o nouă rundă de confruntări pe scena economică mondială.

Verdictul lui Xi despre Trump: „Un lider imatur”

Președintele SUA a fost întâmpinat cu fast și ceremonie la Beijing, în timp ce el și omologul său chinez, Xi Jinping, au dat startul unei serii cruciale de întâlniri.

Președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping au început joi (14 mai) o serie crucială de întâlniri la Beijing, în cadrul unui summit SUA-China, unde stabilitatea relației este principalul obiectiv al celor două zile de discuții.

Trump a sosit în China cu laude la adresa gazdei sale, numindu-l pe Xi „mare lider” și „prieten”, fiind întâmpinat cu fast și ceremonie.

La rândul său, Xi a spus că cele două părți „ar trebui să fie parteneri și nu rivali”.

El a subliniat, de asemenea, problema Taiwanului, spunând că SUA și China riscă „ciocniri” dacă problema este gestionată greșit. „Chestiunea Taiwanului este cea mai importantă problemă din relațiile China-SUA”, a declarat Xi, potrivit postului de televiziune de stat CCTV.

Potrivit Casei Albe, Trump și Xi au convenit că Strâmtoarea Hormuz „trebuie să rămână deschisă”.

Călătoria la Beijing este prima a unui președinte american în aproape un deceniu.

Se pare că Xi Jinping și-a format opinia despre Donald Trump încă de acum un deceniu, un raționament care a ghidat, probabil, întreaga strategie a Chinei de atunci până astăzi. În 2016, imediat după victoria surprinzătoare a lui Trump, Xi s-a întâlnit cu Barack Obama la Lima. Era nedumerit: cum de alegătorii americani au putut alege un personaj atât de neconvențional?

Explicațiile lui Obama despre frustrarea economică a americanilor și pierderea locurilor de muncă în favoarea Chinei nu l-au convins pe liderul de la Beijing. Reacția sa de atunci a fost profetică: și-a pus jos stiloul, și-a încrucișat brațele și a avertizat: „Dacă un lider imatur aruncă lumea în haos, atunci omenirea va ști pe cine să dea vina”.

Astăzi, în fața unui nou summit la Beijing, Xi urmărește să proiecteze imaginea unei Chine stabile și puternice, fiind în același timp suficient de conciliant pentru a menține un armistițiu comercial fragil. Strategia sa? Respect, dar fără flatări, scrie The New York Times.

Cum sunt tratate puterile medii

Dacă față de Washington Xi manifestă o reținere prudentă, cu lideri precum cei ai Canadei sau Marii Britanii, mănușile sunt scoase. Rămâne memorabil episodul de la G20 din 2022, când Xi l-a confruntat direct pe Justin Trudeau, acuzându-l că a „scurs” detalii din discuțiile lor către presă. „Nu așa se poartă o conversație”, i-a reproșat Xi cu un zâmbet înghețat, avertizându-l că lipsa de „sinceritate” va avea consecințe greu de prevăzut.

Mesajul transmis succesorului lui Trudeau, Mark Carney, a fost la fel de tranșant: „Fără surprize. Nu mă dojeniți în public”. Xi Jinping vrea să stabilească regulile angajamentului, cerând ca orice critică să fie făcută strict în privat. Totuși, el nu are nicio reținere în a-și vărsa frustrările asupra altora, așa cum s-a întâmplat recent cu premierul britanic Keir Starmer, pe care l-a asaltat cu reproșuri la adresa Japoniei, într-un moment de neașteptată agitație.

Mitul „Fiului Cerului” și obsesia nemuririi

Partidul Comunist Chinez își caută legitimitatea poziționându-se ca protector al unei civilizații vechi de milenii. Xi întărește această tradiție comportându-se ca un împărat-filosof, preocupat mai degrabă de concepte abstracte decât de detaliile administrative cotidiene.

Barack Obama a simțit acest lucru în 2014, când, după o cină lungă la Zhongnanhai, se aștepta să discute despre tensiunile din Marea Chinei de Sud. În schimb, Xi l-a antrenat într-o dezbatere filosofică despre compatibilitatea dintre societățile individualiste occidentale și cele colectiviste de tip confucianist.

Această viziune imperială se reflectă și în disprețul său față de democrație, pe care o consideră nesustenabilă în secolul XXI din cauza incapacității de a obține un consens rapid. „Democrațiile nu pot ține pasul cu autocrația”, i-ar fi spus el lui Joe Biden.

Grandoarea sa mesianică a fost surprinsă și în dialogurile cu Vladimir Putin. În 2023, la Moscova, Xi i-a spus liderului rus: „Acum au loc schimbări cum nu s-au mai văzut de o sută de ani, iar noi suntem cei care le conducem împreună”. Doi ani mai târziu, cei doi au fost auziți discutând despre progresele biotehnologiei și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.

Xi Jinping nu vede lumea prin prisma unor mandate electorale scurte, ci prin lentila secolelor. În fața unui Washington imprevizibil, Beijingul opune o figură de o încredere imperială, convins că viitorul aparține ordinii, nu consensului democratic.