search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Trump, Xi și umbra lui Nixon: mesajul tăios ascuns în toasturile ceremoniale de la banchetul de stat

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Într-un decor de o opulență studiată, la granița dintre curtoazia imperială și pragmatismul crunt, Donald Trump și Xi Jinping au încheiat prima zi a summitului de la Beijing cu un dineu de stat încărcat de simbolism. Dincolo de toasturile despre prietenie și istorie, miza rămâne una vitală: securitatea energetică într-o lume în care Strâmtoarea Ormuz a devenit un gât de sticlă sufocant.

donald trump xi jinping banchet2 jpg
Imaginea 1/7: donald trump xi jinping banchet2 jpg
donald trump xi jinping banchet2 jpg
banchet jpg
Donald Trump ține un toast la banchetul de stat alături de Xi Jinping FOTO AFP
Donald Trump la banchetul de stat alături de Xi Jinping FOTO AFP
Aranjamentul pentru Trump la dineul de la Beijing FOTO AFP
Donald Trump la banchetul de stat alături de Xi Jinping FOTO AFP
Toast Xi Jinping FOTO AFP

Mesele ornate cu aranjamente florale sofisticate și machete minuțioase ale Templului Cerului au servit drept fundal pentru o reuniune a „greilor” celor două administrații. În timp ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, purta discuții tensionate prin translator cu omologul său chinez, Dong Jun, lumea afacerilor își căuta propriile punți: Elon Musk și Lei Jun (Xiaomi) au fost surprinși într-un moment de destindere, fîcând un selfie care, într-o altă eră, ar fi simbolizat globalizarea fericită.

Diplomația barilului de petrol: O ofertă sub semnul tăcerii

Cea mai importantă notă a serii nu a venit însă din meniu, ci din comunicatul Casei Albe. Potrivit Washingtonului, Xi Jinping și-ar fi exprimat interesul de a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Beijingului de Strâmtoarea Ormuz, blocată de facto de Teheran pentru majoritatea navelor comerciale.

Este o mutare tactică majoră: China, cel mai mare cumpărător de țiței iranian, resimte acut lipsa fluxului de energie din Orientul Mijlociu. Totuși, tăcerea presei de stat de la Beijing cu privire la această ofertă sugerează că China nu este încă gata să recunoască public această vulnerabilitate sau să admită o dependență prea mare față de resursele americane.

Când Confucius îl întâlnește pe Benjamin Franklin

Liderul chinez Xi Jinping și-a început discursul de la banchetul de stat de astă-seară într-un ton optimist.

„Populațiile din China și Statele Unite sunt ambele popoare mărețe. Realizarea marii renașteri a națiunii chineze și readucerea Americii la măreție pot merge mână în mână”, a spus el, făcând referire la un slogan des utilizat al Partidului Comunist și la una dintre frazele-cheie ale lui Trump (MAGA).

„Ne putem ajuta reciproc să avem succes și să promovăm bunăstarea întregii lumi”, a spus el celor prezenți în sală.

Respectul reciproc între China și SUA este „cheia pentru ca relația să poată avansa în mod constant”, a spus Xi în timpul discursului de astă-seară.

„Lumea se schimbă și este turbulentă”, a spus el, menționând că relația dintre SUA și China afectează nu numai cei 1,7 miliarde de oameni care trăiesc în ambele țări, ci și cei peste 8 miliarde de oameni care trăiesc în lume.

Mesajul lui Xi a fost un amestec de invitație și avertisment: „Trebuie să facem această relație să funcționeze și să nu o stricăm niciodată”. Referirea la Henry Kissinger și Richard Nixon a servit drept reamintire a faptului că pragmatismul poate învinge ideologia, chiar și în cele mai înghețate momente ale istoriei.

Trump și „legătura de comerț” de 250 de ani

Donald Trump a răspuns într-o notă neobișnuit de elogioasă la adresa istoriei chineze. De la muncitorii chinezi care au unit coastele Americii prin calea ferată, până la influența lui Confucius asupra lui Benjamin Franklin, Trump a încercat să ancoreze relația bilaterală într-un trecut comun de „curaj și comerț”.

„Suntem aliați de pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial”, a punctat Trump, înainte de a lansa o invitație oficială pentru Xi Jinping de a vizita Casa Albă pe 24 septembrie.

Deși atmosfera a fost una de „stabilitate strategică”, tensiunile de fond rămân intacte. Războiul comercial care a definit primul mandat al lui Trump și s-a adâncit în al doilea este acum dublat de o criză energetică globală. Rămâne de văzut dacă „rejuvenarea” chineză și protecționismul american pot coexista sau dacă acest dineu a fost doar un scurt armistițiu înainte de o nouă rundă de confruntări pe scena economică mondială.

LIVE TEXT Iranul are un impact asupra discuțiilor „bune” dintre Trump și Xi, spune Casa Albă

Verdictul lui Xi despre Trump: „Un lider imatur”

Președintele SUA a fost întâmpinat cu fast și ceremonie la Beijing, în timp ce el și omologul său chinez, Xi Jinping, au dat startul unei serii cruciale de întâlniri.

Președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping au început joi (14 mai) o serie crucială de întâlniri la Beijing, în cadrul unui summit SUA-China, unde stabilitatea relației este principalul obiectiv al celor două zile de discuții.

Trump a sosit în China cu laude la adresa gazdei sale, numindu-l pe Xi „mare lider” și „prieten”, fiind întâmpinat cu fast și ceremonie.

La rândul său, Xi a spus că cele două părți „ar trebui să fie parteneri și nu rivali”.

El a subliniat, de asemenea, problema Taiwanului, spunând că SUA și China riscă „ciocniri” dacă problema este gestionată greșit. „Chestiunea Taiwanului este cea mai importantă problemă din relațiile China-SUA”, a declarat Xi, potrivit postului de televiziune de stat CCTV.

Potrivit Casei Albe, Trump și Xi au convenit că Strâmtoarea Hormuz „trebuie să rămână deschisă”.

Călătoria la Beijing este prima a unui președinte american în aproape un deceniu.

Verdictul lui Xi despre Trump: „Un lider imatur”

Se pare că Xi Jinping și-a format opinia despre Donald Trump încă de acum un deceniu, un raționament care a ghidat, probabil, întreaga strategie a Chinei de atunci până astăzi. În 2016, imediat după victoria surprinzătoare a lui Trump, Xi s-a întâlnit cu Barack Obama la Lima. Era nedumerit: cum de alegătorii americani au putut alege un personaj atât de neconvențional?

Explicațiile lui Obama despre frustrarea economică a americanilor și pierderea locurilor de muncă în favoarea Chinei nu l-au convins pe liderul de la Beijing. Reacția sa de atunci a fost profetică: și-a pus jos stiloul, și-a încrucișat brațele și a avertizat: „Dacă un lider imatur aruncă lumea în haos, atunci omenirea va ști pe cine să dea vina”.

Astăzi, în fața unui nou summit la Beijing, Xi urmărește să proiecteze imaginea unei Chine stabile și puternice, fiind în același timp suficient de conciliant pentru a menține un armistițiu comercial fragil. Strategia sa? Respect, dar fără flatări, scrie The New York Times.

Cum sunt tratate puterile medii

Dacă față de Washington Xi manifestă o reținere prudentă, cu lideri precum cei ai Canadei sau Marii Britanii, mănușile sunt scoase. Rămâne memorabil episodul de la G20 din 2022, când Xi l-a confruntat direct pe Justin Trudeau, acuzându-l că a „scurs” detalii din discuțiile lor către presă. „Nu așa se poartă o conversație”, i-a reproșat Xi cu un zâmbet înghețat, avertizându-l că lipsa de „sinceritate” va avea consecințe greu de prevăzut.

Cinci concluzii după prima zi a summitului Trump-Xi de la Beijing

Mesajul transmis succesorului lui Trudeau, Mark Carney, a fost la fel de tranșant: „Fără surprize. Nu mă dojeniți în public”. Xi Jinping vrea să stabilească regulile angajamentului, cerând ca orice critică să fie făcută strict în privat. Totuși, el nu are nicio reținere în a-și vărsa frustrările asupra altora, așa cum s-a întâmplat recent cu premierul britanic Keir Starmer, pe care l-a asaltat cu reproșuri la adresa Japoniei, într-un moment de neașteptată agitație.

Mitul „Fiului Cerului” și obsesia nemuririi

Partidul Comunist Chinez își caută legitimitatea poziționându-se ca protector al unei civilizații vechi de milenii. Xi întărește această tradiție comportându-se ca un împărat-filosof, preocupat mai degrabă de concepte abstracte decât de detaliile administrative cotidiene.

Barack Obama a simțit acest lucru în 2014, când, după o cină lungă la Zhongnanhai, se aștepta să discute despre tensiunile din Marea Chinei de Sud. În schimb, Xi l-a antrenat într-o dezbatere filosofică despre compatibilitatea dintre societățile individualiste occidentale și cele colectiviste de tip confucianist.

Această viziune imperială se reflectă și în disprețul său față de democrație, pe care o consideră nesustenabilă în secolul XXI din cauza incapacității de a obține un consens rapid. „Democrațiile nu pot ține pasul cu autocrația”, i-ar fi spus el lui Joe Biden.

Grandoarea sa mesianică a fost surprinsă și în dialogurile cu Vladimir Putin. În 2023, la Moscova, Xi i-a spus liderului rus: „Acum au loc schimbări cum nu s-au mai văzut de o sută de ani, iar noi suntem cei care le conducem împreună”. Doi ani mai târziu, cei doi au fost auziți discutând despre progresele biotehnologiei și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.

Xi Jinping nu vede lumea prin prisma unor mandate electorale scurte, ci prin lentila secolelor. În fața unui Washington imprevizibil, Beijingul opune o figură de o încredere imperială, convins că viitorul aparține ordinii, nu consensului democratic.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
gandul.ro
image
A lucrat 61 de ani și primește O PENSIE DE 9.800 DE EURO pe lună!
mediafax.ro
image
Și-a cerut iubita în căsătorie într-o destinație de vacanță exotică, iar acum s-a aflat data nunții. Când se căsătorește fotbalistul de la FCSB
fanatik.ro
image
România are cea mai scumpă energie din UE, după ce a închis 7.000 MW pe cărbune și gaze. Bateriile ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert
libertatea.ro
image
Cum încearcă presa rusă să creeze tensiuni între București și Kiev cu o minciună despre participarea lui Zelenski la B9
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
digisport.ro
image
Ce trebuie să faci imediat după grindină sau ploi torențiale pentru a salva plantele din grădină. Greșelile care le pot distruge definitiv
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au turnat asfalt deși ploua cu găleata. Imagini filmate într-o parcare din Brăila
observatornews.ro
image
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
cancan.ro
image
Banii din Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament. Toate partidele sunt de acord
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Ce înseamnă că România e în recesiune tehnică. Efecte directe asupra cetățenilor, tabel explicativ
playtech.ro
image
Mihai Rotaru, primă de sute de mii de euro pentru olteni! Anunțul făcut în vestiar după câștigarea Cupei României. Exclusiv
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
digisport.ro
image
Ceaiul care poate ajuta la scăderea tensiunii și colesterolului. Beneficiile surprinzătoare pentru inimă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Moscova a decis! Putin poate invada noi țări străine prin lege!
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de admiratori au așteptat-o în orașul Reggio Emilia
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locurile spectaculoase din România care au scăpat de aglomerație. Care sunt destinațiile oferă peisaje impresionante, liniște și experiențe autentice
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Zână bună, nu prințesă. Kate Middleton a fermecat Italia, a transmis tuturor o căldură pe care doar Prințesa Diana reușea s-o aducă

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
Câte ouă trebuie să mănânci pentru a te proteja de Alzheimer?