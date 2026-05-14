Ciucu anunță semafoare cu inteligență artificială în București. De ce o capitală europeană a renunțat la ele

Primăria Capitalei anunță „un pas important” în proiectul de semaforizare inteligentă: Consiliul General a aprobat studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico‑economici pentru modernizarea primelor 92 de intersecții și treceri de pietoni, precum și pentru amenajarea centrului de comandă al sistemului.

Potrivit municipalității, această primă etapă presupune instalarea a peste 300 camere, 1.500 de senzori și a întregii infrastructuri necesare funcționării sistemului,

„Studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea primelor 92 de intersecții și treceri de pietoni și amenajarea centrului de comandă au fost votate, la propunerea primarului Ciprian Ciucu, în ședința de ieri a Consiliului General. Prima etapă a proiectului înseamnă modernizarea a 92 de intersecții și treceri de pietoni. Vom monta 305 camere și 1.500 de senzori, plus toată tehnologia necesară pentru buna funcționare a sistemului. Perioada de implementare este de 14 luni, inclusiv montarea și punerea în funcțiune”, arată municipalitatea într-o postare pe pagina de Facebook a PMB.

A doua etapă vizează amenajarea centrului de comandă, care va funcționa în clădirea Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență, lucrările fiind estimate la opt luni. Ulterior, proiectul va continua cu modernizarea a încă 185 de intersecții, iar în ultima fază vor fi modernizate 270 de intersecții și treceri de pietoni.

„Intersecțiile vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt, dar și pe stâlpi, camere video dotate cu funcții moderne și programe de inteligență artificială, automate de dirijare a circulației, iar pentru pietoni, butoane și dispozitive acustice. Va fi un sistem complex de AI care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini și ia singur decizii, în funcție de valorile de trafic. În plus, va ști să prioritizeze transportul în comun, pentru ca autobuzele și troleibuzele să ajungă în stații conform programului”.

Capitala Olandei a renunțat la semafoarele inteligente

Municipalitatea spune că proiectul va contribui la fluidizarea traficului, reducerea poluării și îmbunătățirea transportului în comun.

Amintim că Amsterdam, capitala Olandei, a abandonat planurile pentru semafoare inteligente pe fondul temerilor legate de confidențialitate și de încălcare a intimității cetățenilor, potrivit The Times.

Folosind GPS și aplicații pentru hărți pentru telefoane mobile, semafoarele au fost concepute ca să urmărească vehiculele pentru a monitoriza utilizarea drumului și pentru a preveni blocajele. Cu toate acestea, Autoritatea Olandeză pentru Protecția Datelor (DPA) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și la modul în care acestea sunt utilizate.