search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ciucu anunță semafoare cu inteligență artificială în București. De ce o capitală europeană a renunțat la ele

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Primăria Capitalei anunță „un pas important” în proiectul de semaforizare inteligentă: Consiliul General a aprobat studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico‑economici pentru modernizarea primelor 92 de intersecții și treceri de pietoni, precum și pentru amenajarea centrului de comandă al sistemului.

Un sistem AI va coordona semafoarele FOTO FB PMB
Un sistem AI va coordona semafoarele FOTO FB PMB

Potrivit municipalității, această primă etapă presupune instalarea a  peste 300 camere, 1.500 de senzori și a întregii infrastructuri necesare funcționării sistemului,

„Studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea primelor 92 de intersecții și treceri de pietoni și amenajarea centrului de comandă au fost votate, la propunerea primarului Ciprian Ciucu, în ședința de ieri a Consiliului General. Prima etapă a proiectului înseamnă modernizarea a 92 de intersecții și treceri de pietoni. Vom monta 305 camere și 1.500 de senzori, plus toată tehnologia necesară pentru buna funcționare a sistemului. Perioada de implementare este de 14 luni, inclusiv montarea și punerea în funcțiune”, arată municipalitatea într-o postare pe pagina de Facebook a PMB.

A doua etapă vizează amenajarea centrului de comandă, care va funcționa în clădirea Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență, lucrările fiind estimate la opt luni. Ulterior, proiectul va continua cu modernizarea a încă 185 de intersecții, iar în ultima fază vor fi modernizate 270 de intersecții și treceri de pietoni.

„Intersecțiile vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt, dar și pe stâlpi, camere video dotate cu funcții moderne și programe de inteligență artificială, automate de dirijare a circulației, iar pentru pietoni, butoane și dispozitive acustice. Va fi un sistem complex de AI care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini și ia singur decizii, în funcție de valorile de trafic. În plus, va ști să prioritizeze transportul în comun, pentru ca autobuzele și troleibuzele să ajungă în stații conform programului”.

Capitala Olandei a renunțat la semafoarele inteligente

Municipalitatea spune că proiectul va contribui la fluidizarea traficului, reducerea poluării și îmbunătățirea transportului în comun.

Amintim că Amsterdam, capitala Olandei, a abandonat planurile pentru semafoare inteligente pe fondul temerilor legate de confidențialitate și de încălcare a intimității cetățenilor, potrivit The Times.

Folosind GPS și aplicații pentru hărți pentru telefoane mobile, semafoarele au fost concepute ca să urmărească vehiculele pentru a monitoriza utilizarea drumului și pentru a preveni blocajele. Cu toate acestea, Autoritatea Olandeză pentru Protecția Datelor (DPA) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și la modul în care acestea sunt utilizate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
gandul.ro
image
A lucrat 61 de ani și primește O PENSIE DE 9.800 DE EURO pe lună!
mediafax.ro
image
Numele liderilor PSD Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, de neatins? Cerere controversată trimisă la OSIM. Un avocat avertizează: „Se poate ajunge și la procesele de defăimare”
fanatik.ro
image
Generalul IGSU Cristian Radu, achitat definitiv. Inițial primise 3 ani și 10 luni de închisoare pentru mușamalizarea unui accident auto. Judecătorii invocă „un tablou probator incomplet”
libertatea.ro
image
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
digisport.ro
image
Chivu are marile ziare la picioare: „Băiatul cu cască a crescut și râde cu aplomb”
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au turnat asfalt deși ploua cu găleata. Imagini filmate într-o parcare din Brăila
observatornews.ro
image
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
cancan.ro
image
Banii din Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament. Toate partidele sunt de acord
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cum au fost păcăliți românii cu bilete false la concertul Metallica şi cum funcționează platformele de reselling. Până şi fostul şef ANPC a rămas pe dinafară
playtech.ro
image
Și-a cerut iubita în căsătorie într-o destinație de vacanță exotică, iar acum s-a aflat data nunții. Când se însoară fotbalistul de la FCSB
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
digisport.ro
image
Cătălin Măruță, emoționat la concertul Metallica! „O să-mi rămână mult timp în suflet”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se schimbă regulile pentru permisul auto. Uniunea Europeană impune alte condiții pentru categoria B
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Cum a consolat-o Alin Oprea pe Medana la moartea bunului ei prieten, Ioan Isaiu? Ce mesaj emoționant i-a dat: „O să am grijă de fetița mea până la capăt!”
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Lux rafinat, de prințesă distinsă. Kate Middleton impresionează din nou, în cea de-a doua zi în Italia

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
Câte ouă trebuie să mănânci pentru a te proteja de Alzheimer?