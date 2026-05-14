Expertiza de pe frontul ucrainean vine în România: Radu Miruță anunță planul pentru o capacitate comună de producție a dronelor

România și Ucraina poartă discuții pentru dezvoltarea unei capacități comune de producție a dronelor pe teritoriul României, a confirmat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Proiectul ar urma să fie realizat printr-un parteneriat între Ministerul Apărării și companii ucrainene din industria de apărare.

Potrivit oficialului român, partea ucraineană ar putea contribui inclusiv cu expertiza acumulată în utilizarea dronelor în războiul declanșat de Rusia.

„Au venit 15 firme în România, am stat de vorbă cu toate aceste 15 firme. Am identificat caracteristicile tehnice disponibile în producția acestor firme. Vor fi selectate câteva care vor face un joint-venture, o companie comună cu Ministerul Apărării din România, pentru ca pe teritoriul național să facem o astfel de fabrică”, a declarat Radu Miruță pentru Știrile TVR.

Ministrul a explicat că România a transmis deja către Kiev cerințele tehnice necesare pentru Armata Română, iar partea ucraineană analizează acum ce companii pot răspunde acestor solicitări.

„Noi am stabilit care sunt caracteristicile tehnice necesare specificului Armatei Române, le-am transmis Ministerului Apărării din Ucraina. Ei, pe latura lor, sunt cei care, luând în calcul aceste solicitări tehnice ale României, mapează cu capacitățile firmelor din Ucraina”, a precizat Miruță.

Potrivit acestuia, aprobarea exportului de tehnologie militară din Ucraina este coordonată de Ministerul Apărării și de Guvernul ucrainean.

„Au venit firmele în România, am înțeles ce pot face, am suprapus peste ce pot ele face specificul Armatei Române ca necesitate. Am transmis asta partenerului ucrainean, urmează să primim de la ei”, a adăugat ministrul interimar al Apărării.

Ucraina și-a dezvoltat rapid industria dronelor după invazia rusă

Discuțiile dintre București și Kiev vin în contextul în care Ucraina și-a accelerat puternic dezvoltarea tehnologiilor pentru drone după invazia rusă începută în 2022. Dronele au devenit un element central al războiului modern, fiind folosite atât pentru recunoaștere, cât și pentru atacuri asupra țintelor militare.

Cooperarea dintre cele două state ar putea include și schimb de experiență privind utilizarea dronelor și tehnologiile dezvoltate de armata ucraineană în timpul conflictului.

Pentru România, proiectul ar reprezenta un pas important în dezvoltarea capacităților proprii de producție militară și în consolidarea industriei naționale de apărare, într-un context regional marcat de creșterea investițiilor în securitate pe flancul estic al NATO.

Zelenski: Acordul privind apărarea antidronă va fi gata „în scurt timp”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că acordul dintre România și Ucraina privind cooperarea în domeniul apărării împotriva dronelor va fi finalizat „în scurt timp”.

Liderul ucrainean a participat la summitul București 9 desfășurat la Palatul Cotroceni, unde a avut întâlniri bilaterale și discuții cu liderii statelor participante.

„Parteneriatul cu România este foarte important”, a afirmat Zelenski.