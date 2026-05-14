Zelenski: Ucraina a interceptat 94% dintre dronele și 73% dintre rachetele lansate de Rusia în două zile de bombardamente continue. „Provocarea principală este balistica”

Președintele Volodimir Zelenski a convocat o ședință a Statului Major Suprem după cele două zile de atacuri masive lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean, descriind ofensiva drept o „tactică teroristă” calculată pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană a țării.

Potrivit liderului de la Kiev, Rusia a lansat în interval de aproape 48 de ore nu mai puțin de 1.567 de drone și 56 de rachete de diferite tipuri.

În ciuda intensității atacurilor, forțele ucrainene au reușit să distrugă 94% dintre drone și 73% dintre rachete, a afirmat Zelenski.

„A fost un atac masiv și practic continuu, desfășurat timp de aproape două zile. Rușii au acumulat drone și rachete într-o perioadă anume și au calculat în mod deliberat lovitura astfel încât amploarea ei să fie cât mai mare, iar dificultățile pentru apărarea noastră antiaeriană — maxime”, a declarat președintele ucrainean.

„Provocarea principală este balistica”

Zelenski a subliniat că una dintre cele mai mari probleme pentru Ucraina rămâne interceptarea rachetelor balistice și protejarea infrastructurii critice și a marilor orașe.

„Provocarea-cheie este balistica și protejarea miilor de obiective de infrastructură și a orașelor noastre”, a spus acesta.

La reuniune au participat comandanți militari, ministrul Apărării Mihailo Fedorov, ministrul Energiei Denis Șmîhal și alți oficiali implicați în coordonarea apărării.

Discuțiile s-au concentrat pe necesarul de echipamente pentru unitățile care protejează spațiul aerian ucrainean, inclusiv pe suplimentarea radarelor și a sistemelor de apărare antiaeriană.

Președintele a anunțat că a transmis instrucțiuni către Statul Major al armatei ucrainene, Forțele Aeriene și Ministerul Apărării.

Bloc distrus în Kiev: aproape 20 de persoane, dispărute

Zelenski a oferit și un nou bilanț al atacurilor asupra capitalei ucrainene. În Kiev, echipele de salvare continuă operațiunile de căutare printre ruinele unui bloc de locuințe distrus aproape complet în urma bombardamentelor.

„Intrarea unui bloc rezidențial a fost practic rasă de la etajul 1 până la etajul 9 în urma atacului rusesc”, a declarat liderul ucrainean.

Potrivit acestuia, soarta a aproape 20 de persoane care s-ar fi aflat în clădire este încă necunoscută. Până în prezent, autoritățile au confirmat șapte morți și 39 de răniți doar în Kiev. La intervenții participă echipe ale DSNS Ucraina, poliția națională și serviciile medicale și comunale.

Kievul cere mai multe rachete pentru apărarea antiaeriană

Președintele ucrainean a anunțat că va avea în perioada următoare discuții diplomatice dedicate obținerii de noi rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană.

Acesta a insistat că prioritatea absolută este consolidarea sistemelor antibalistice.

„Acesta este obiectivul numărul unu. Modul în care vor fi asigurate forțele care apără cerul Ucrainei va influența inclusiv evaluarea activității diplomației ucrainene în lunile mai și iunie”, a afirmat Zelenski.

Totodată, liderul ucrainean a declarat că a cerut Forțelor de Apărare și serviciilor speciale să propună „posibile variante de răspuns” la atacurile rusești.

Atacuri masive asupra Ucrainei

În noaptea precedentă, Rusia a lansat un nou val de bombardamente asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. În capitală, fragmente ale țintelor aeriene doborâte au căzut în districtele Obolon și Holosiivski.

În regiunea Kiev, șapte persoane au fost rănite în raioanele Borispil și Fastiv, unde au fost avariate locuințe, blocuri și autoturisme.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile ucrainene, numai pe 14 mai Rusia a lansat 731 de mijloace de atac aerian, inclusiv 56 de rachete și 675 de drone. Majoritatea au fost interceptate de apărarea antiaeriană ucraineană.