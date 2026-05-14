Băiețelul găsit în pădure după 40 de ore de căutări suferă de pneumonie interstițială. Medicii: „Nu știm ce s-a întâmplat acolo, e un miracol”

Alex, copilul de cinci ani găsit, după două zile de căutări, în pădure se află internat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu. Are pneumonie interstițială, dar medicii spun că evoluția lui este bună și că recuperarea decurge optimist.

Copilul a fost găsit după două zile de căutări. FOTO DSU

Purtătorul de cuvânt al unității medicale, Ioana Mătăcuță, a explicat că micuțul este stabil, cooperant și răspunde bine la tratament, potrivit News.ro

„Copilașul se află internat în Secția de pediatrie a Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, are stare generală bună, este afebril, este echilibrat hemodinamic şi respirator, se alimentează eficient, a cooperat cu personalul medical şi suntem optimiști în ceea ce privește evoluţia lui”, a declarat reprezentanta spitalului.

Băiatul va rămâne internat pentru monitorizare și investigații suplimentare, urmând ca în zilele următoare să fie stabilit momentul externării.

La sosirea în spital, copilul prezenta o ușoară deshidratare, tulburări hidro-electrolitice minime, o pneumonie interstițială care „nu pune probleme din punct de vedere terapeutic”, precum și mai multe mușcături de căpușe, din care unele au fost extrase de medici. Starea lui este acum stabilă.

„Pe investigațiile imagistice s-a pus în vedere o pneumonie interstițială, dar aceasta nu pune probleme din punct de vedere terapeutic. Copilul evoluează bine, este pe tratament deja de mai bine de 12 ore, suntem optimişti că starea lui va merge spre bine. Copiii, să știți că au resurse nebănuite, clar nu ştim ce s-a întâmplat acolo şi cum s-au derulat lucrurile, dar asta pot să vă spun că copiii au resurse importante şi sigur că şi noi spunem că este vorba despre un miracol, rămâne să aflăm mai multe în cele ce urmează, legat de evoluţie, este uşor neobişnuit să reuşeşti lucrul acesta, date fiind temperaturile, condiţiile meteo, dar copiii sunt fiinţe absolut deosebite” a subliniat Ioana Mătăcuță.

Reprezentanta spitalului a mai precizat că băiatul ar putea avea nevoie de sprijin psihologic după experiența trăită:

„Situația în sine cred că ar impune-o şi, în momentul în care se va considera oportun, sigur că acest lucru se va realiza”, a mai spus Ioana Mătăcuță.

Medicii rămân optimiști și speră ca micuțul să se întoarcă cât mai curând acasă, în siguranță, alături de familie.

Alex a fost găsit miercuri, după două zile de căutări

Reamintim că Alex, băiețelul dispărut din județul Sibiu a fost găsit în siguranță în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ 2 km de locul dispariției, miercuri, în jurul orei 13:07.

Copilul dispăruse în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută sub denumirea de „Ruscă”. În timp ce bărbatul efectua lucrări la un gard, băiatul ar fi plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. La scurt timp, acesta a observat dispariția și a sunat la 112.

La acțiunea de căutare au fost implicați aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre, specialiștii IGAV, cei de la Salvamont, polițiști ai Centrului Chinologic Sibiu.

Salvatorii l-au găsit pe copil în pădure. FOTO DSU

„Echipajul de pe elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, a localizat exact copilul, care se afla în inima pădurii. Imediat după identificare, forțele terestre au fost ghidate către locația indicată. Echipajele Salvamont au preluat minorul — găsit conștient și stabil — și l-au predat echipajului de la bordul elicopterului pentru o evacuare rapidă. Misiunea aeriană a continuat până la punctul de întâlnire cu echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (SMURD), unde micuțul a fost preluat pentru evaluare medicală. În aceste momente, el se află în siguranță, fiind transportat către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu sub monitorizare permanentă”, a transmis DSU.

