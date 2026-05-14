Copii căzuți în lacul Chitila: o fată a fost salvată, băiatul a fost scos din apă și este în stop cardiorespirator

O intervenție contra cronometru a avut loc joi, 14 mai, în localitatea Chitila, județul Ilfov, după ce doi copii au căzut în Lacul Chitila. O fată a fost salvată și transportată la spital cu elicopterul SMURD, iar un băiat care ar fi încercat să o ajute a fost scos de scafandri în stop cardiorespirator, fiind preluat de echipajele medicale pentru manevre de resuscitare.

UPDATE 14.11 O fată de 16 ani a fost salvată și se află în îngrijirea medicilor. Băiatul a fost găsit și se află în stop cardiorespirator

„Echipajele de scafandri au extras cea de-a doua victimă, inconștientă. În momentul de față se fac manevre de resuscitare”, a anunțat ISU București-Ilfov.

„În urmă cu scurt timp am fost solicitați să intervenim pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila Ilfov”, a transmis ISU București-Ilfov.

La sosirea primelor echipaje de intervenție, prima persoană era deja extrasă la mal conștientă. Aceasta este in grija echipajelor medicale. Potrivit primelor informații, fata ar fi alunecat în apă în timp ce se afla la marginea lacului, iar băiatul ar fi sărit pentru a o salva.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ilfov a intervenit de urgență cu forțe importante, fiind mobilizați scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile, un elicopter SMURD și două echipaje de prim ajutor calificat.

„În momentul de față echipajele de scafandrii desfășoară activități pentru căutarea celei de a doua persoane. Intervenim cu echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile (tractată de autospeciale de stingere), un elicopter SMURD și 2 echipaje de prim ajutor”, a precizat ISU.