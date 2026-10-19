Șeful diplomației ucrainene avertizează că un summit Trump-Putin-Xi ar putea prelungi războiul și „i-ar alimenta delirul de grandoare” liderului rus

O eventuală întâlnire între președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping ar putea încuraja Moscova să continue războiul din Ucraina, consideră ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga. În schimb, oficialul de la Kiev spune că o reuniune trilaterală între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei ar putea contribui la încheierea mai rapidă a conflictului.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga. Foto: Facebook

Sîbiga a criticat ideea organizării unui summit între liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite, susținând că participarea lui Putin i-ar consolida acestuia imaginea de lider mondial. Șeful diplomației ucrainene l-a numit pe președintele rus „criminal de război” și a afirmat că Rusia reprezintă o problemă la nivel mondial, nu o putere globală.

„O întâlnire trilaterală între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei ar putea contribui la încheierea mai rapidă a războiului. O întâlnire trilaterală între liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite va avea însă exact efectul opus: îl va încuraja pe Putin să continue acest război. Invitarea lui Putin la o astfel de întâlnire i-ar alimenta delirul de grandoare și i-ar conferi o importanță pe care nu o merită. El nu este un lider mondial; este un criminal de război. Iar Rusia nu este o putere mondială; este o problemă mondială”, a scris Sîbiga într-un mesaj publicat pe platforma X.

Oficialul ucrainean a invocat și dificultățile economice ale Rusiei, susținând că economia acesteia este de cel puțin 13 ori mai mică decât cea americană și de opt ori mai mică decât cea chineză. El a afirmat că sancțiunile internaționale afectează tehnologia, industria și mediul de afaceri rusesc și a susținut că Moscova a pierdut 1,6 milioane de militari, morți și răniți, în cei patru ani de război.

Ce condiție pune Ucraina pentru participarea lui Putin la negocieri

Andrii Sîbiga a declarat că Vladimir Putin nu ar trebui invitat la o asemenea reuniune în lipsa unor pași concreți către pace. Potrivit ministrului, un gest care ar putea justifica participarea liderului rus ar fi acceptarea unei propuneri de încetare a focului înainte de întâlnire.

În opinia sa, intensificarea atacurilor împotriva civililor contrazice orice intenție reală de a pune capăt conflictului. Sîbiga a subliniat că, atât timp cât Rusia continuă aceste acțiuni, Putin nu ar trebui să primească un loc la masa negocierilor.

„Singurul lucru care i-ar putea asigura acel loc la masa negocierilor ar fi un pas concret către pace, cum ar fi acceptarea unei propuneri de încetare a focului înainte de orice astfel de întâlnire. În schimb, asistăm la opusul acestui lucru: intensificarea actelor de terorism împotriva civililor. Atâta timp cât continuă cu aceste acte de terorism, nu ar trebui să-i fie acordat niciun loc la nicio masă de negocieri”, a mai scris Sîbiga.

Putin propune un summit trilateral cu Trump și Xi Jinping pentru negocierea păcii în Ucraina

Declarațiile vin după ce Wall Street Journal a relatat, citând surse familiarizate cu discuțiile, că Vladimir Putin ar fi propus organizarea, luna viitoare, a unui summit cu Donald Trump și Xi Jinping pentru a discuta o soluție la războiul din Ucraina, într-o formulă despre care publicația afirmă că ar favoriza Moscova.

Kremlinul ar fi propus organizarea discuțiilor în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen, în China.

De asemenea, secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat, în timpul unei vizite în Uzbekistan, că au existat discuții privind o posibilă întâlnire între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei.