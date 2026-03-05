Șefa diplomației UE: „Vedem aceleași drone care atacă Kievul în fiecare zi, iar acum atacă și Orientul Mijlociu”

Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a declarat că Iranul „exportă” războiul către cât mai multe țări pentru a provoca haos. Joi, Kallas participă la o reuniune virtuală cu miniștrii de externe ai UE și cu omologii lor din statele din Golf.

La această reuniune virtuală se va discuta despre criza în curs din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.

Kaja Kallas a spus că se așteaptă la o declarație comună între UE și Consiliul de Cooperare al Golfului: „Ne dorim stabilitate în regiune, vrem ca acest război să nu se extindă și vrem respectarea dreptului internațional.”

„Iranul exportă războiul, încercând să-l extindă către cât mai multe țări pentru a provoca haos. Noi cerem stabilitate și vedem ce putem face împreună.”

Aceasta a adăugat că statele UE vor discuta sprijinul pentru țările din Golf. A subliniat că Ucraina ar putea ajuta statele din Golf să dezvolte sisteme de interceptare a dronelor.

„În Orientul Mijlociu vedem, de fapt, aceleași drone care atacă Kievul în fiecare zi, iar acum atacă și Orientul Mijlociu”, a spus ea, făcând referire la dronele Shahed furnizate de Iran Rusiei pentru a ataca Ucraina.

UE este îngrijorată că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea afecta capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva Rusiei, din cauza creșterii prețurilor la petrol — care ajută Moscova să își finanțeze războiul — și a disponibilității mai reduse a tehnologiei pentru interceptarea dronelor.

Anterior, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a transmis că Europa „susține în totalitate” acțiunea Statelor Unite în Iran. Acesta a mai subliniat și că Teheranul reprezintă o „amenințare” nu doar pentru Israel, ci și pentru Europa și pentru întreaga regiune.

În acest context, el a precizat că statele europene „își intensifică eforturile” ca reacție la evoluțiile recente.

Rutte a fost chestionat și cu privire la o posibilă implicare a forțelor NATO în operațiunile din Iran. Acesta a exclus categoric un asemenea scenariu.

„Nu, este clar că aceasta este o campanie condusă de americani și israelieni”, a declarat el pentru BBC.