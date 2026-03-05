SUA și state din Golful Persic discută achiziția de drone-interceptoare ucrainene. Pentagonul recunoaște că nu toate aparatele fără pilot pot fi interceptate

Statele Unite și cel puțin un guvern din Golful Persic analizează posibilitatea de a cumpăra drone-interceptoare dezvoltate în Ucraina pentru a contracara atacurile cu drone iraniene. Informația a fost relatată de Financial Times, care citează oficiali și surse din industrie.

Un oficial ucrainean a descris discuțiile cu Pentagonul drept „delicate”, în contextul în care interesul pentru tehnologia ucraineană de apărare aeriană crește rapid.

Drone ieftine împotriva unor sisteme extrem de costisitoare

După declanșarea confruntărilor dintre Statele Unite, Israel și Iran, sistemele de apărare aeriană ale aliaților din regiune au fost nevoite să intercepteze drone iraniene de tip Shahed. Pentru aceasta au fost folosite în principal rachete Patriot — unele dintre cele mai scumpe interceptoare din arsenalul occidental.

Însă stocurile acestor rachete se reduc rapid.

Experții estimează că Iranul ar fi putut acumula zeci de mii de drone Shahed. În urma atacurilor americane și israeliene, Teheranul ar fi lansat sute de astfel de aparate, în mare parte către țări din Golful Persic, cu scopul de a crea presiune psihologică și de a obliga adversarii să consume muniție scumpă de apărare aeriană.

Dronele Shahed sunt relativ ușor de ascuns și pot fi lansate din numeroase locații, ceea ce le face mai dificil de neutralizat prin metodele clasice ale SUA și Israelului, care încearcă în mod obișnuit să distrugă lansatoarele sau depozitele înainte ca acestea să fie utilizate.

În Ucraina, însă, armata a început să folosească drone-interceptoare produse în masă, care costă doar câteva mii de dolari.

Interes internațional pentru experiența Ucrainei

Un oficial ucrainean citat de Financial Times a declarat că interesul pentru aceste interceptoare crește pe măsură ce ele demonstrează că pot doborî drone Shahed la costuri foarte reduse.

Reprezentanți ai industriei de apărare din Ucraina au subliniat, totuși, că orice export al unor astfel de sisteme — chiar și dacă sunt produse în străinătate — trebuie coordonat cu autoritățile de la Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că experiența țării sale în combaterea dronelor Shahed este printre cele mai avansate din lume, însă orice cooperare cu partenerii trebuie să fie atent calibrată.

„Experiența Ucrainei în lupta împotriva dronelor Shahed este acum una dintre cele mai bune din lume. Dar orice sprijin pentru partenerii noștri trebuie oferit fără a slăbi propria noastră apărare”, a spus el.

Zelenski a sugerat anterior că Ucraina ar putea furniza statelor din Orientul Mijlociu drone-interceptoare și specialiști, în schimbul unor rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot, capabile să intercepteze rachete balistice rusești.

Kievul speră, de asemenea, că statele din Golful Persic ar putea contribui diplomatic la convingerea Moscovei să accepte un armistițiu.

Pentagonul avertizează: nu toate dronele pot fi interceptate

Între timp, oficiali ai administrației americane au recunoscut că dronele iraniene reprezintă o provocare serioasă pentru sistemele de apărare aeriană.

Potrivit unei surse citate de CNN, în cadrul unui briefing cu ușile închise pentru congresmeni, oficialii au avertizat că sistemele americane nu vor putea intercepta fiecare dronă lansată de Iran.

Secretarul de război, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, au admis că aceste drone creează probleme mai mari decât se anticipase.

Dronele Shahed zboară la altitudine joasă și cu viteză relativ mică — caracteristici care le pot face mai greu de detectat sau interceptat decât rachetele balistice.

Oficialii au încercat totuși să calmeze temerile, subliniind că aliații SUA din Golful Persic au acumulat rezerve importante de rachete interceptoare.

Întrebări despre durata conflictului

În cadrul aceluiași briefing, oficialii administrației au reiterat obiectivele strategice anunțate anterior de președintele Donald Trump: distrugerea capacităților de rachete ale Iranului, slăbirea forțelor sale navale, oprirea programului nuclear și limitarea sprijinului pentru grupările armate aliate.

Cu toate acestea, legislatorii americani au ieșit din discuții cu evaluări diferite privind durata posibilă a conflictului.

Senatorul republican Tommy Tuberville a declarat că oficialii au prezentat un scenariu în care implicarea SUA ar putea dura între trei și cinci săptămâni.

În schimb, senatorul republican Josh Hawley a spus că nu a fost prezentată nicio estimare clară privind finalul operațiunilor.

Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a afirmat că războiul ar putea dura „mai multe săptămâni”.

El a criticat, totodată, lipsa unor dovezi privind o amenințare iminentă la adresa Statelor Unite.

„Nu există o explicație clară pentru decizia de a începe acest război — în absența unor dovezi privind o amenințare imediată pentru SUA sau pentru interesele americane din regiune”, a spus Jeffries.

„O problemă de matematică”

Democrații și-au exprimat tot mai mult îngrijorarea privind ritmul consumului de muniție în conflict.

Senatorul Mark Kelly, membru al Comitetului pentru Forțele Armate al Senatului, a avertizat că stocurile americane nu sunt nelimitate.

„Iranul are capacitatea de a produce un număr mare de drone Shahed și rachete balistice și dispune de rezerve semnificative. La un moment dat, aceasta devine o problemă de matematică: cum vom reface stocurile de muniție pentru apărarea aeriană și de unde vor veni acestea?”, a spus el.

Lecția ucraineană

Fostul ofițer ucrainean Mikola Melnik spune că principala lecție pentru SUA nu este faptul că Iranul deține drone, ci că acestea sunt ieftine și eficiente.

Potrivit lui, costul mediu al unei drone Shahed este de aproximativ 10.000 de dolari, în timp ce rachetele folosite pentru a le doborî pot costa până la 2 milioane de dolari.

Aceeași problemă a fost observată și de statele europene membre NATO, după ce drone rusești Shahed au început să pătrundă în spațiul lor aerian în ultimele luni.

În acest context, Melnik consideră că Statele Unite și aliații lor ar putea beneficia de experiența acumulată de Ucraina în dezvoltarea și utilizarea dronelor-interceptoare cu cost redus.