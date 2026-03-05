Video Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde: Momentul în care o dronă explodează lângă clădirea unui aeroport din Azerbaidjan. Doi răniți

Aeroportul din Azerbaidjan a fost vizat joi, 5 martie, de un atac cu rachete și drone venite din direcția Iranului.

Potrivit The Guardian, ministrul azer de Externe a precizat că drona a lovit clădirea terminalului unui aeroport din Nakhchivan, situat la granița cu Iranul. O parte a clădirii a fost avariată și doi civili au fost răniți.

Momentul impactului îl puteți vedea în secvențele de mai jos:

O a doua dronă a căzut în apropierea unei școli dintr-un sat din apropiere. Baku a transmis că își rezervă dreptul de a lua măsuri de represalii.

Azerbaidjanul, un stat autoritar bogat în petrol care a adoptat o poziție neutră în conflictul din Orientul Mijlociu, și-a dezvoltat recent relațiile cu Israelul și cu administrația președintelui Donald Trump, îndepărtându-se treptat de Moscova.

Țara nu găzduiește baze militare americane, ceea ce sugerează că Iranul ar putea extinde loviturile dincolo de ținte legate direct de forțele SUA.

Cooperarea militară tot mai strânsă a Baku cu Israelul a provocat tensiuni cu Teheranul, deși cele două state vecine au menținut în mare parte relații pragmatice.

Ambele țări sunt majoritar musulmane șiite, iar Iranul găzduiește milioane de etnici azeri – estimările variază între aproximativ 15 și peste 20 de milioane – mulți trăind în provinciile din nord-vest care se învecinează cu Azerbaidjanul.

Miercuri, NATO a doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc.

Un oficial militar american a declarat pentru jurnalistul Michael Weiss, de la publicația The Insider, că racheta iraniană a fost doborâtă de o navă a Marinei SUA cu un interceptor de tip Standard Missile 3.

Potrivit The Wall Street Journal, drona iraniană care se îndrepta spre Turcia ar fi vizat baza aeriană Incirlik. Informațiile arată că racheta a survolat Irak și Siria înainte de a intra în spațiul aerian turc, conform unui comunicat al Ministerului Apărării de la Ankara. Resturile rachetei au căzut în provincia Hatay, la granița cu Siria.