Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi poate face să plătească facturi uriașe

Șoferii și pasagerii care circulă pe drumurile naționale din județul Timiș, în apropierea graniței cu Serbia, trebuie să fie atenți la un nou tip de avertisment: panouri rutiere care îi informează despre riscul de roaming involuntar.

Pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș, aflate în apropierea graniței cu Serbia, autoritățile au început să monteze indicatoare de avertizare care vin în sprijinul șoferilor și pasagerilor.

Motivul: telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, fără ca utilizatorii să părăsească efectiv România, fenomen care poate genera costuri neașteptate pe factura de telefon.

„Aceste panouri îi atenționează pe șoferi și pasageri că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, mai ales în zonele unde semnalul este mai puternic peste graniță decât cel al operatorilor români. Recomandarea este simplă: verificarea setărilor telefonului, dezactivarea roaming-ului de date sau selectarea manuală a rețelei, pentru a evita surprizele neplăcute pe factura de telefon”, a informat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara.

Indicatoare noi pe șoselele din România FOTO: DRDP Timișoara

Indicatoarele au fost deja amplasate sau sunt în curs de amplasare pe următoarele drumuri naționale din apropierea frontierei: DN 6 Cenad – Sânnicolau Mare, DN 57 Gherman – Jamu Mare – Lățunaș, DN 59A Jimbolia – Cărpiniș, DN 59B Cărpiniș – Iohanisfeld , DN 59C Sânnicolau Mare- Jimbolia, DN 59D Foeni , DN 59E Lunga, DN 59F Dudeștii Vechi – Sânnicolau Mare și DN 59G Dudeștii Vechi – Beba Veche