Un filmuleț în care un tânăr așteaptă zeci de secunde în mijlocul străzii până când reușește să traverseze a încins discuțiile pe Internet. „Culmea e că în curând vor realiza că și amenzile generează o grămadă de bani. Vine civilizația vrei nu vrei”, s-au desprins și concluziile.

Un pieton angajat în traversarea străzii care este nevoit să aștepte să treacă șapte autoturisme, din momentul în care s-a oprit la mijlocul drumului, până când reușește să traverseze în siguranță a stârnit discuții îndelungi pe o rețea de socializare.

Tânărul a traversat jumătate din drum și s-a oprit pentru a se asigura că își poate continua traversarea în siguranță. Primul șofer nu i-a acordat prioritate de trecere, nici al doilea, nici al treilea..., de-abia al optulea șofer a oprit. Situația, surprinsă într-un video postat pe Reddit, a adunat sute de comentarii.

Oamenii, șoferi și pietoni deopotrivă, s-au arătat contrariați de imagini, neînțelegând conduita șoferilor. „Nici nu dura 10 secunde, e un adolescent, nu un moș în scaun cu rotile, puteau să lase și în viteză mașina, că mai mult de 5 secunde nu-i lua să traverseze pe partea cealaltă”, au început cititorii să-și dea cu părerea.

„Băieții sunt fierți rău! Am impresia că e trecerea de la intrarea în Podu Iloaiei, pe sensul spre Iași, și tocmai au scăpat de coada ce se face acolo. În fiecare weekend aștepți cam 30-40 minute. În orice caz, e rău tare dacă nici măcar pe cel la jumătatea drumului nu-l mai lași să treacă”, încearcă un comentator să găsească o explicație, chiar dacă aceasta nu scuză nerespectarea legii.

Alți comentatori avertizează că șoferii se vor civiliza „după 2100 încolo”, dacă nu cumva se întâmpla mai repede de frica amenzilor „de 2100 de euro”.

„În urmă cu 10-15 ani mulțumeai unui șofer dacă oprea la trecere să te lase să treci ca pieton. Acum am avut cazuri în care, distras de telefon, m-am oprit lângă o trecere și am ținut șoferul pe loc, crezând că vreau să traversez. Dar mai sunt și cazuri de-astea care îți amintesc că totuși suntem români în cele din urmă”, continuă dezbaterea motivelor.

„Napoli? Acolo regulile de circulație sunt sugestii”

Apar, inevitabil, și exemplele din alte state. „În Danemarca/Olanda sau Anglia, nici măcar o dată nu am pățit să nu oprească oamenii la trecere. În România mea, mă calcă românii mei pe trecere”;

„Eu trăiesc în UK de 15 ani și se întâmplă foarte des ca în video-ul acesta, plus o mare problemă aici e că nu se semnalează schimbarea direcției. Teoria mea e că în UK atunci când cineva obține permisul de conducere primește un număr limitat de "semnalizări"(nu știu cuvântul potrivit), pentru că folosesc semnalul doar la ocazii speciale”;

„Am fost recent în Roma, îți e frică să treci și pe verde ca pieton, cred că e cel mai oribil trafic de mi-a fost dat să îl văd.”;

„Am pățit-o și eu în Italia, mai exact în Vicenza. De atunci trec doar pe la semaforizate”;

„Napoli? Tu ai fost vreodată în Napoli? Acolo regulile de circulație sunt sugestii”;

„Eu locuiesc de 17 ani în Italia și am văzut foarte multe persoane lovite pe trecerea de pietoni. In Italia e fix la fel că în acest video”;

„Pariu că afară nu fac așa aceiași oameni din video? Când ești printre "semenii" tăi da-i încolo pe toți. Afară la străini trebuie să te porți bine”, fac românii și comparația cu ce au văzut pe drumurile din alte state.

Ce lipsește drumurilor noastre sunt camerele video, se desprinde o altă concluzie. „D'aia nu vor camere peste tot, că rămân fără permis în 2 zile”, se explică ce s-ar întâmpla în cazul probelor video.

Alți comentatori spun cum procedează în situații similare, pentru a se asigura pe de o parte că nu se expun unui risc prea mare și pe de alta pentru a reușit să treacă, totuși, atunci când șoferii cred că nu-i vede nimeni și „forțează” regulile de circulație.

„De obicei, la faze d-astea ridic o mână orizontal(gen nazi), nu stau ca stâlpul, să vadă proștii ăia că se mișca ceva, că oricum știu că-s bătuți în cap mulți și nu-s atenți măcar să fie evident că e cineva pe trecere. Mai sunt și situații în care trecerile sunt nesemnalizate noaptea, fără lumini sau ceva reflectorizant, iar pietonul e îmbrăcat tot în negru, ca ninja, acolo sunt mega activat când sunt la volan”, explică un alt român.

„În cazul ăsta, problema nu e că nu te văd, ci că nu le pasă. Chiar dacă nu ar vedea pietonul, văd mașina oprită la trecere pe sensul opus. De ce s-ar opri o mașină brusc, la o trecere de pietoni?”, pune un alt comentator punctul pe I.

„Să știi să pui în mișcare o mașină nu te face șofer”

„11 masini trec până să oprească cineva. Îngrozitor! Putea să simuleze un pas înainte, să forțeze vreunul să pună frâna brusc și un accident în lanț se producea”, se merge cu scenariul mai departe. „Să știi să pui în mișcare o mașină nu te face șofer”, își reamintesc românii unii altora.

Camere video la fiecare trecere, omologate și conectate la un server central, și problema s-ar rezolva rapid, reapare propunerea care ar rezolva și problemele bugetare prin care trece țara.

Controversă: pietonul se afla sau nu pe sensul de mers?

Apare în cele din urmă o altă dispută, iar comentatorii spun că au mai fost prezentate faze similare, iar anumiți specialiști care și-au dat cu părerea au ar fi susținut că autoturismele au obligația să oprească la trecerea de pietoni doar dacă pietonul angajat în traversare se află deja pe sensul de mers al autoturismelor. „Cum poți ajunge pe sensul de mers dacă nu oprește nimeni, asta nu e treaba lor”, este prezentată situația.

„Aia din câte ​​știu se aplică dacă există refugiu în mijloc. Marcajul ăla nu este refugiu sub nicio formă”, încep controversele.

„Tocmai, că nu se aplică daca este refugiu. Se aplică pe orice drum cu câte o bandă minim pe sens”;

„Și tu când trebuie să acorzi prioritate de dreapta acorzi doar așa, dacă e deja în trecere? Dacă ai o mașină în dreapta și tu nu acorzi prioritate se numește neacordare de prioritate. Același lucru e și aici. Faptul că pietonul nu poate traversa din cauză că tu îi tai calea se numește neacordare de prioritate”, se emit păreri.

Discuțiile s-au purtat și în alți termeni decât cei deja prezenți, iar comentatorii au ajuns să-și adreseze cuvinte grele, ajungându-se, cum se întâmplă de peste un an încoace, la discuția despre alegeri, despre IQ-ul votanților etc..

„În UK sunt locuri unde ai treceri care nu sunt marcate, sunt ca niște insule sau limitatoare de viteza, aici nu ești obligat să oprești pentru pietoni, ele sunt doar în zona cu trafic mic și/sau unde se dorește limitarea vitezei. Nu am văzut niciodată un șofer care să nu oprească la zebră, ba chiar sunt persoane care opresc când văd persoana pe trotuar. Când am condus în Romania, nimeni nu respecta limita de viteză, depășiri cam din 5 în 5 minute și conduc urât în general. Am văzut pe unul care nici nu a oprit mașina când a alimentat. Suntem cu 100 de ani în urmă dar ne supărăm când suntem criticați”, continuă dezbaterea.

La montarea camerelor video în toate zonele problematice se mai așterne în cele din urmă o propunere: să coste școala de șoferi „peste 3.000 euro și examene atât de grele încât să nu treacă toți analfabeții, agramații și zdruncinații țării”.

„Trecere de turme de bizoni”,

„Absolut demenți. Pietoni trebuie lăsați și obligați să facă școala din nou”, continuă propunerile.

Alți șoferi scriu că în situații similare au oprit și au fost, în schimb, sancționați de șoferii din spate că ar fi oprit brusc, deși obligația de a păstra distanța optimă față de mașina din față le revenea lor.

„Cel mai tare este șoferul de la 00:15 care alege să depășească și astfel să nu mai aibă nici cea mai vagă idee dacă pietonul se pune în mișcare sau nu. În cazul în care acesta s-ar fi mișcat exact atunci, iar mașina de pe banda din stânga (d.p.d.v. al șoferului la care mă refer) ar fi frânat, atunci el ar fi avut zero șanse de a evita impactul cu pietonul, cu o mare posibilitate ca acel accident să se soldeze cu o fatalitate”, se continuă analiza imaginilor.

„Greșeala pietonului! Trebuia să treacă liniștit, fără să se uite, poate chiar cu ochii în telefon și căștile pe urechi! Era dreptul lui!”, apare și un comentariu ironic.

„Respect ca respect, dar mi-ar fi frică să îi dau așa cu viteză prin fața omului pe trecere”, scrie un alt șofer.

„Cel mai sănătos pentru treceri de genul e să ai câțiva bolovani în buzunar și care nu oprește, pac una în geamul lateral/lunetă. Scuze, boss, ți-a sărit de pe sensul celălalt!”, se tot adună comentarii.

Ce spune legislația

Conform Articolul 6 din Ordonanța de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, „acordare a priorității” este „obligația oricărui participant la trafic de a nu își continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obliga pe ceilalți participanți la trafic care au prioritate de trecere să își modifice brusc direcția sau viteza de deplasare ori să oprească”.

Art. 101, alin (3) prevede: „Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

...

e) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;

Art. 72 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 explică în ce condiții pietonii au prioritate de trecere: „Pietonii au prioritate de trecere față de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajați în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate și semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor”.

Regulile de traversare pentru pietoni sunt enunțate de Art. 72 alin. (3) – „Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător. În lipsa acestor locuri, în localități, pietonii pot traversa pe la colțul străzii, doar după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic”.