Milioane de pasageri vor fi afectați. Ryanair anulează rute importante în Europa. Care este situația în România

Compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat o reducere semnificativă a rețelei sale de zboruri în Europa pentru anul 2026, decizie care va afecta milioane de pasageri și va avea un impact major asupra aeroporturilor regionale.

Reducerile de rute vizează în principal Spania, Portugalia, Germania, Franța și Belgia. Compania a explicat că măsura este determinată de creșterea taxelor aviatice, a tarifelor aeroportuare și a costurilor operaționale, care fac anumite rute nesustenabile.

În Spania, Ryanair a anulat toate zborurile către Asturias și Vigo, a închis baza de la Santiago de Compostela și a redus conexiunile către aeroporturile din Santander și Zaragoza, notează Euro Weekly News.

De asemenea, legăturile către Insulele Canare, inclusiv Tenerife Nord, au fost tăiate, iar serviciile către Valladolid și Jerez au fost întrerupte.

În Germania, compania renunță la 24 de rute și reduce capacitatea pe aeroporturi precum Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt-Hahn, Dortmund, Dresda, Leipzig și Memmingen.

În Franța, zborurile către Bergerac, Brive și Strasbourg au fost anulate, operațiunile încetând și la Clermont-Ferrand, iar alte reduceri sunt așteptate la aeroporturile regionale.

În Belgia, aproximativ 20 de rute vor fi eliminate, inclusiv servicii din Bruxelles și Charleroi, ceea ce va duce la pierderea a aproximativ un milion de locuri, iar în Portugalia, Ryanair s-a retras complet din Azore, anulând toate cele șase rute către și dinspre insule.

Retragerea Ryanair de pe rutele mai puțin profitabile va obliga pasagerii să folosească aeroporturi mari, precum Madrid, Barcelona sau Málaga, crescând atât timpul de călătorie, cât și costurile.

Motivele deciziei: taxe și costuri operaționale în creștere

Ryanair a motivat aceste reduceri prin costurile crescute operaționale, taxele aeroportuare majorate și taxele de control al traficului aerian impuse de autorități și operatori aeroportuari.

În Spania, compania a criticat Aena pentru creșterea tarifelor, în Belgia, planurile de majorare a taxelor au dus la eliminarea rutelor din Bruxelles și Charleroi, iar probleme similare au fost semnalate în Germania și Franța.

Compania a anunțat că va concentra capacitatea pe piețele în care costurile sunt mai scăzute și cererea rămâne ridicată.

Pasagerii afectați au dreptul la rambursare integrală sau reprogramarea zborurilor, iar în cazurile în care anularea este sub controlul companiei, poate fi acordată și compensația, conform regulilor UE privind drepturile pasagerilor.