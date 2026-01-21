Jigniri între Elon Musk și șeful Ryanair din cauza Starlink. Miliardarul sugerează că ar cumpăra compania aeriană: „Un idiot”

Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra compania aeriană Ryanair și a cerut demiterea directorului executiv Michael O’Leary, din cauza disputei tot mai aprinse dintre cei doi.

Conflictul a escaladat după ce O’Leary a respins ideea utilizării tehnologiei Starlink, deținută de Musk, pentru a oferi internet Wi-Fi la bordul avioanelor Ryanair, relatează BBC. În replică, compania aeriană low-cost l-a numit marți pe fondatorul Tesla „idiot” într-o postare pe rețeaua X, folosind controversa pentru a-și promova reducerile din luna ianuarie.

„Poate că Musk are nevoie de o pauză?? Ryanair lansează o ofertă de bilete Great Idiots specială pentru Elon și orice alți idioți de pe «X»”, se arată într-un mesaj al companiei Ryanair.

În ultimele zile, Musk a sugerat de mai multe ori, tot pe X, că ar fi interesat să cumpere Ryanair și că Michael O’Leary ar trebui concediat pentru refuzul de a implementa Starlink la bordul aeronavelor. La rândul său, O’Leary l-a catalogat pe Musk drept „idiot”, iar miliardarul a răspuns cu aceeași insultă.

Șeful Ryanair a explicat că instalarea echipamentelor Starlink ar presupune montarea unor antene externe, ceea ce ar crește consumul de combustibil și costurile operaționale cu aproximativ 200–250 de milioane de dolari anual, adică circa un dolar în plus pentru fiecare pasager. Potrivit acestuia, clienții nu ar fi dispuși să plătească pentru internet pe zboruri scurte, motiv pentru care compania nu intenționează să ofere acest serviciu.

În paralel, Ryanair a anunțat că Michael O’Leary va susține o conferință de presă la Dublin pentru a comenta declarațiile lui Musk.

Compania aeriană a amintit totodată că, potrivit legislației europene, transportatorii din UE trebuie să fie deținuți majoritar de cetățeni din statele membre sau din câteva țări asociate, ceea ce ar complica o eventuală preluare de către miliardarul american.

Starlink, rețeaua de sateliți a lui Musk, este deja utilizată de mai multe companii aeriene, precum Qatar Airways și United Airlines, iar Lufthansa a anunțat recent că va oferi Wi-Fi gratuit la bord cu ajutorul acestei tehnologii.