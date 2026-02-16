Administrația Prezidențială intervine după ororile de la adăpostul din Suraia: „Cruzimea față de animale este inacceptabilă”

Ororile descoperite în adăpostul pentru câini din Suraia au declanșat o reacție fermă a Administrației Prezidențiale: „Cruzimea față de animale este inacceptabilă”, a declarat Diana Punga, consiliera președintelui Nicușor Dan.

Luni, 16 februarie, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întâlnire între consiliera președintelui Bucureștiului, Diana Punga, responsabilă de relația cu societatea civilă, și reprezentanții mai multor ONG-uri pentru protecția animalelor, ca răspuns la imaginile revoltătoare care au șocat opinia publică.

„Evenimentele grave din ultimele zile, legate de modul în care sunt gestionate situațiile privind câinii fără stăpân și care au generat îngrijorare și revoltă publică, au făcut necesară organizarea unei întâlniri de lucru, desfășurate astăzi la Palatul Cotroceni. Am considerat important ca instituțiile responsabile și organizațiile civice implicate să stea față în față, într-un dialog real de mediere și clarificare. Am vrut să înțelegem unde apar blocajele, de ce ajung să se producă astfel de situații și ce soluții funcționale pot fi aplicate. A fost o întâlnire bună, cu un dialog deschis și onest pe care l-am apreciat. Atunci când există cooperare și disponibilitate reală de a lucra împreună, soluțiile pot apărea. Un lucru a reieșit foarte clar: cruzimea față de animale este inacceptabilă și nu poate fi justificată în niciun context”, a transmis Diana Punga, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Consiliera președintelui a explicat că discuțiile au scos la iveală probleme sistemice, precum responsabilități fragmentate, coordonare insuficientă și lipsa unor acțiuni preventive.

„Soluțiile nu pot veni izolat, ci doar prin cooperarea între instituții și societate civilă”, a adăugat ea.

Punga a subliniat și rolul important pe care ONG-urile îl joacă în protecția animalelor.

„Discuția a confirmat că avem de-a face cu o problemă sistemică. Responsabilitățile sunt împărțite între mai multe instituții, iar lipsa de coordonare și prevenție creează vulnerabilități reale. Mulțumesc instituțiilor prezente pentru deschidere și implicare. La fel de importantă este contribuția organizațiilor neguvernamentale, care au un rol esențial: semnalează problemele din teren, documentează abuzuri, intervin în comunități și aduc expertiză directă din realitatea de zi cu zi. Această întâlnire nu este un punct final, ci începutul unui proces”, a mai spus consiliera.

Ororile de la Suraia au fost dezvăluite de un ONG, care a arătat că în adăpostul privat gestionat de un medic veterinar câinii erau schingiuiți și eutanasiați fără anestezie. Autoritățile au suspendat activitatea adăpostului, iar ancheta este în desfășurare, potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea.

Polițiștii din Vrancea au descins, vineri dimineață, 13 februarie, la mai multe adrese din județ, în dosarul care vizează adăpostul privat de câini din Suraia, unde animalele erau maltratate.

Percheziţiile au vizat domiciliile a patru persoane fizice, precum şi două puncte de lucru aparţinând unei societăţi comerciale.

Amintim că miercuri, 11 februarie, activitatea adăpostului a fost suspendată de autorități, după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind modul în care animalele erau tratate cu brutalitate de către angajați și chiar eutanasiate.