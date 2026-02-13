Percheziții în dosarul adăpostului de câini din Vrancea, unde animalele erau maltratate. 1.900 de lei pentru fiecare eutanasiere

Polițiștii din Vrancea au descins, vineri dimineață, 13 februarie, la mai multe adrese din județ, în dosarul care vizează adăpostul privat de câini din Suraia, unde animalele erau maltratate.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani, au fost puse în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru uciderea cu intenţie, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu şi fals intelectual, scrie News.ro.

Percheziţiile au vizat domiciliile a patru persoane fizice, precum şi două puncte de lucru aparţinând unei societăţi comerciale.

Amintim că miercuri, 11 februarie, activitatea adăpostului a fost suspendată de autorități, după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind modul în care animalele erau tratate cu brutalitate de către angajați și chiar eutanasiate.

„Activitatea adăpostului privat de la Suraia a fost suspendată, în primul rând, pentru modul în care au fost maltrataţi câinii şi eutanasiaţi. Aseară (marţi - n.r.), începând cu ora 20:00, am văzut pentru prima dată imaginile. Nu a ştiut nimeni ce se petrece acolo cu adevărat.

Noi (DSVSA - n.r.) nu avem obligaţia de a fi prezenţi la capturarea sau eutanasierea câinilor. Afirmaţiile care spun că noi am ştiut ce se petrece acolo sunt total nefondate şi neadevărate. Nimeni nu ar permite aşa ceva, mai ales DSVSA”, a declarat, pentru Agerpres, Mihai Cristinel, director executiv în cadrul DSVSA Vrancea.

El a precizat că au fost sesizate instituţiile competente pentru continuarea verificărilor şi aplicarea măsurilor legale.

„Am făcut plângere la Colegiul Medicilor Veterinari Vrancea, care poate ridica atestatul de liberă practică. Poliţia, la rândul său, anchetează faptele de natură penală. Câinii care se aflau în adăpost la momentul controlului vor fi sterilizaţi şi daţi spre adopţie.

Avem deja solicitări în acest sens. S-a încheiat cu activitatea de eutanasiere în acel adăpost. Vom colabora în continuare cu instituţiile statului şi sper ca astfel de cazuri să nu se mai repete. Niciodată!", a subliniat directorul.

Potrivit autorităţilor, la momentul controlului, în adăpostul privat se aflau circa 205 animale.

Măsura suspendării activităţii a fost dispusă de DSVSA Vrancea, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi reprezentanţi ai Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Vrancea.

Cazul Suraia este legat de activitatea desfășurată de SC Vetmedan SRL, operator privat implicat în gestionarea câinilor fără stăpân și în derularea mai multor contracte publice în țară, scrie Pets & Cats.

Site-ul adaugă că datele existente până în acest moment arată că aproximativ 15.000 de animale ar fi fost ucise, pentru aceste fapte fiind utilizați peste 28,5 milioane de lei din bani publici prin contracte încheiate cu UAT-uri. Practic, viața fiecărui câine ar fi valorat în jur de 1.900 de lei.

Organizațiile din domeniul protecției animalelor vorbesc despre eutanasieri efectuate în afara cadrului legal, proceduri medicale neconforme, suspiciuni de fals în documente medicale și evidențe oficiale, precum și despre condiții incompatibile cu legislația privind bunăstarea animalelor.