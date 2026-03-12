Incendiu la bordul portavionului american USS Gerald Ford, cea mai mare navă din lume de acest tip. Doi membri ai echipajului au fost răniți

Un incendiu „fără legătură cu luptele” a izbucnit joi, 12 martie, la bordul portavionului american USS Gerald Ford, cea mai mare navă de acest tip din lume.

Portavionul USS Gerald Ford participă la operațiunile militare în curs împotriva Iranului și se află în prezent în Marea Roșie. Incendiul, stins între timp, s-a soldat cu rănirea a doi membri ai echipajului, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat, armata americană a declarat că marinarii primesc îngrijiri medicale pentru răni care nu le pun viaţa în pericol şi sunt într-o stare stabilă.

„Nu există pagube la sistemul de propulsie a navei, iar portavionul rămâne complet operaţional”, a declarat armata, adăugând că incendiul a izbucnit în zona de spălătorie a navei.

Reuters a informat marţi că până la 150 de militari americani au fost răniţi în războiul lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

USS Gerald Ford, cu peste 5.000 de membri ai echipajului la bord, transportă peste 75 de avioane militare, inclusiv avioane de vânătoare precum F-18 Super Hornet.