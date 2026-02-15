search
Duminică, 15 Februarie 2026
Video Zeci de câini din adăpostul groazei din Vrancea au fost relocați

0
0
Publicat:

73 de câini din adăpostul de la Suraia, judeţul Vrancea, au fost relocaţi până duminică după-amiază. Operaţiunea de preluare şi relocare este în plină derulare.

Câinii de la Suraia vor fi relocați FOTO: Facebook/Mona Semeniuc
Câinii de la Suraia vor fi relocați FOTO: Facebook/Mona Semeniuc

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea informează că şi în cursul zilei de astăzi, poliţişti din cadrul Biroului Protecţia Animalelor se află la adăpostul de animale situat în localitatea Suraia. Prezenţa poliţiştilor are ca scop asigurarea desfăşurării în condiţii legale şi de siguranţă a activităţilor de preluare şi relocare a animalelor aflate în adăpost, precum şi prevenirea oricăror incidente”, a transmis, duminică, IPJ Vrancea.

Poliţiştii menţin legătura permanentă cu reprezentanţii adăpostului, ai asociaţiilor de protecţie a animalelor,  ONG-urilor prezente  şi cu autorităţile competente, monitorizează modul în care se realizează preluarea animalelor, astfel încât aceasta să se facă în condiţii corespunzătoare de protecţie şi bunăstare, verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia animalelor,  asigură ordinea şi siguranţa publică în zonă.

”Până la acest moment, pentru 73 de câini au fost identificate soluţii de preluare, aceştia  fiind deja relocaţi cu sprijinul asociaţiilor, ONG-urilor şi al persoanelor fizice, activităţile fiind în desfăşurare pentru toate animalele aflate în locaţie”, au mai transmis poliţiştii.

Asociaţiile implicate în sesizarea cazului şi preluarea animalelor transmit constant actualizări ale situaţiei de la faţa locului, mulţumite că, în sfârşit, animalele primesc îngrijirea de care au nevoie.

  Trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, iar activitatea adăpostului de câini din Vrancea a fost suspendată, după ce polițiștii și procurorii au descoperit maltratarea și uciderea mai multor animale. Autoritățile susțin că activitățile din adăpost se desfășoară în prezent conform procedurilor legale, pentru a permite adopțiile în siguranță.  

Perchezițiile au avut loc vineri, 13 februarie, în urma unor sesizări privind tratamente necorespunzătoare aplicate animalelor. În cadrul anchetei, polițiștii au ridicat documente și probe de la domiciliile a patru persoane și de la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale.

Cercetările vizează infracțiuni precum uciderea cu intenție a animalelor, schingiuirea acestora, abuz în serviciu și fals intelectual. Totodată, a fost deschis un dosar separat pentru schingiuirea animalelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani.

Autoritățile precizează că, potrivit legii, animalele pot fi plasate în alte adăposturi sau încredințate organizațiilor de protecție doar dacă există un pericol iminent pentru viața sau sănătatea lor. De asemenea, conform normelor sanitar-veterinare și procedurilor ANSVSA, câinii trebuie identificați, microcipați, evaluați medical și sterilizați înainte de relocare.

