search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A murit Iulian Mugurel Vrabete. Basistul trupei Holograf avea 70 de ani: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Lumea muzicii românești este în doliu. Joi a murit Iulian Mugurel Vrabete, cunoscutul basist al trupei Holograf. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, în urma unei boli incurabile.

Iulian Mugurel Vrabete a murit la 70 de ani. FOTO: arhivă
Iulian Mugurel Vrabete a murit la 70 de ani. FOTO: arhivă

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă.

Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”, a transmis Holograf pe rețelele de socializare.

O carieră legată de una dintre cele mai iubite trupe din România

Născut pe 14 octombrie 1955, la Craiova, Mugurel Vrabete a urmat cursurile Facultății de Arhitectură, însă pasiunea pentru muzică l-a adus rapid în lumea rockului.

În timpul studenției a înființat formația Basorelief la Club A, un proiect de jazz-rock progresiv. După absolvire, în 1982, s-a mutat la Alba Iulia, unde a cântat cu trupa Mass Media, înainte de a se stabili în București.

În 1987 s-a alăturat trupei Holograf, devenind basistul formației și rămânând unul dintre membrii săi constanți timp de aproape patru decenii. De-a lungul anilor a fost compozitor și textier pentru numeroase piese ale grupului.

Colaborări importante și o influență majoră în rockul românesc

Pe lângă activitatea din Holograf, Mugurel Vrabete a colaborat și cu alți artiști români, printre care Laura Stoica și Mircea Vintilă, ca instrumentist sau producător.

În lumea rockului românesc, Mugurel Vrabete este considerat unul dintre cei mai importanți basiști.

Mesaje de adio din partea apropiaților

Moartea artistului a generat numeroase reacții emoționante. Cei care l-au cunoscut spun că, dincolo de talentul artistic, Vrabete era un om modest, cald și mereu dispus să îi ajute pe cei din jur.

„A plecat la cer cel mai bun și drag prieten. Rămas bun!”, a transmis unul dintre apropiații săi, într-un mesaj pe Facebook.

„O zi foarte tristă pentru muzica românească, condoleanțe familiei!”, a scris un alt apropiat.

„Drum lin… ai ales să cânți cu îngerii de acum. Trupa Holograf este mai săracă de astăzi și toți îți vom simți lipsa. Tu, om fain, vei rămâne în sufletele noastre”, este un alt mesaj de adio.

„Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”, a transmis Nicu Alifantis pe Facebook.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât a ajuns să coste acum. Comparație cu România
digi24.ro
image
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
gandul.ro
image
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
mediafax.ro
image
Suma uriaşă strânsă de DDB pentru a ajuta Dinamo: “Toţi banii au fost băgaţi în club!”. Cum funcţionează programul în ziua de azi
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Vulturul sur revine în România după mai bine de 70 de ani. 25 de exemplare, aduse din Spania
observatornews.ro
image
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
cancan.ro
image
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce taxe plătesc românii care au două locuințe. Cât ajunge impozitul la stat
playtech.ro
image
O angajată a Senatului a mers la CAR să ceară un împrumut și a ajuns condamnată pentru înșelăciune. Rețeaua creditelor frauduloase din Parlament
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Doliu în România! Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit din cauza...
kanald.ro
image
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români
romaniatv.net
image
EXCLUSIV ANAF: Doar 32% dintre contribuabili au trimis documentele. Declarația care poate fi completată doar până la 31 martie 2026
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf. Cauza morții încă este neclară
actualitate.net
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
click.ro
image
Cum arată o casă exclusivistă din București, scoasă la vânzare. Doar canapeaua a costat 25.000 de euro
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
Prințul Hamza Bin al Hussein și logodnica lui, Prințesa Noor Bint Aasem Bin Nayef, 2003 GettyImages 2447168 jpg
Regulile dure ale palatelor orientale sunt de neînțeles. Fiul Reginei Noor e ținut captiv din 2021!
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 12 martie. Taurii au norocul de partea lor, Scorpionii încasează bani
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”

OK! Magazine

image
”Produsele lui Meghan sunt dezgustătoare, vă încurajez să le evitați!” Vedeta dă de pământ cu Ducesa respinsă recent și de Netflix

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri