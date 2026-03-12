A murit Iulian Mugurel Vrabete. Basistul trupei Holograf avea 70 de ani: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”

Lumea muzicii românești este în doliu. Joi a murit Iulian Mugurel Vrabete, cunoscutul basist al trupei Holograf. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, în urma unei boli incurabile.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă.

Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”, a transmis Holograf pe rețelele de socializare.

O carieră legată de una dintre cele mai iubite trupe din România

Născut pe 14 octombrie 1955, la Craiova, Mugurel Vrabete a urmat cursurile Facultății de Arhitectură, însă pasiunea pentru muzică l-a adus rapid în lumea rockului.

În timpul studenției a înființat formația Basorelief la Club A, un proiect de jazz-rock progresiv. După absolvire, în 1982, s-a mutat la Alba Iulia, unde a cântat cu trupa Mass Media, înainte de a se stabili în București.

În 1987 s-a alăturat trupei Holograf, devenind basistul formației și rămânând unul dintre membrii săi constanți timp de aproape patru decenii. De-a lungul anilor a fost compozitor și textier pentru numeroase piese ale grupului.

Colaborări importante și o influență majoră în rockul românesc

Pe lângă activitatea din Holograf, Mugurel Vrabete a colaborat și cu alți artiști români, printre care Laura Stoica și Mircea Vintilă, ca instrumentist sau producător.

În lumea rockului românesc, Mugurel Vrabete este considerat unul dintre cei mai importanți basiști.

Mesaje de adio din partea apropiaților

Moartea artistului a generat numeroase reacții emoționante. Cei care l-au cunoscut spun că, dincolo de talentul artistic, Vrabete era un om modest, cald și mereu dispus să îi ajute pe cei din jur.

„A plecat la cer cel mai bun și drag prieten. Rămas bun!”, a transmis unul dintre apropiații săi, într-un mesaj pe Facebook.

„O zi foarte tristă pentru muzica românească, condoleanțe familiei!”, a scris un alt apropiat.

„Drum lin… ai ales să cânți cu îngerii de acum. Trupa Holograf este mai săracă de astăzi și toți îți vom simți lipsa. Tu, om fain, vei rămâne în sufletele noastre”, este un alt mesaj de adio.

„Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”, a transmis Nicu Alifantis pe Facebook.