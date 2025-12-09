„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”

Echipe mixte formate din poliţiști, procurori, veterinari și reprezentanţi ai Protecția Animalelor CJ Ilfov au intrat cu mandat, pe o proprietate privată din localitatea Nuci. Zeci de cai și câini trăiau în condiţii imposibil de descris, unii dintre ei în pragul morţii.

În urmă cu două săptămâni, autoritățile au intrat pe o proprietate privată din localitatea Nuci, loc considerat „iad pe pământ”, unde zeci de cai și câini trăiau în condiţii greu de explicat. La fața locului au fost descoperite și cadavre de animale îngropate.

”În aceste două săptămâni, s-a muncit până la epuizare, în condiții grele, greu de imaginat. Cel mai important lucru: Toate animalele au fost salvate și toate au ajuns în locuri decente, care le asigură o viață bună (vezi ultimele fotografii). Ne-am mobilizat noi, cum o facem ca de fiecare dată. Dar motorul acestei salvări a fost ca de obicei doctorul Ovidiu Roșu. Din prima secundă a fost acolo. În noroi. Apoi, a străbătut țara în lung și-n lat, să ducă animalele în condiții sigure. Dacă mâine toate instituțiile statului ar avea structuri de protecție a animalelor puse la punct, din toate punctele de vedere, fix cum visăm noi, vă garantăm că tot ar fi nevoie de Ovidiu Roșu”, potrivit unei postări pe Facebook a Protecției Animalelor CJ Ilfov.

Potrivit echipei care a participat la operațiunea cu mandat, animalele, în special cai și câini, au fost găsite slăbite, murdare, subnutrite și ținute în condiții insalubre, în mijlocul unor cantități mari de noroi, bălegar și resturi.

Caii prezentau semne severe de neglijare, cu scoruri corporale extrem de scăzute, unele exemplare abia putând să se deplaseze.

În mai multe zone ale proprietății, salvatorii au descoperit cadavre de cai în diferite stadii de descompunere, unele îngropate superficial, altele abandonate la suprafață.

Câinii erau ținuți fără adăpost corespunzător, expuși intemperiilor, unii legați, alții lăsați să rătăcească printre gunoaie, fără acces constant la apă și hrană. Spațiile în care erau ținute animalele erau neigienice, improvizate, fără ventilație și fără condițiile minime.

Salvatorii au relatat că întreaga zonă era cuprinsă de un miros puternic de putrefacție, iar animalele încă în viață trăiau printre cadavre și resturi organice.

Intervenția a fost una extrem de dificilă, desfășurată în noroi până la glezne și în condiții de stres fizic și emoțional.

Cum pot ajuta oamenii acum animalele salvate din „Iadul de la Nuci”

Iubitorii de animale se pot implica în îngrijirea animalelor care au fost salvate în ultimele săptămâni și preluate de mai multe asociații și instituții.

Fundația Visul Luanei a transmis marți un mesaj pentru cei care vor să ajute:

„Totuși, deși nu face parte din scopul pentru care a fost creat Centrul, cazul cu animalele captive fără hrană, în condiții inimaginabile de la Nuci ne-a amuțit, din nou.

Și pentru că munca cu animalele sălbatice ne-a impus să avem competențe medicale și de îngrijire pentru, practic, orice specie, la solicitarea prietenilor de la Protectia Animalelor CJ Ilfov și a Poliția Română, am decis să ne implicăm cu toate cunoștințele și resursele noastre. Astfel, pe lângă intervențiile medicale la fața locului și transport, Centrul nostru a decis să preia și să îngrijească temporar ultimele animale rămase în curtea aceea: patru cai, un măgar, trei oi și doi țapi.”, a transmis ONG-ul.

Oamenii sunt revoltați

Pe reţelele sociale, postările despre salvarea animalelor au strâns zeci de mii de reacţii și comentarii, multe exprimând furie şi uimire faţă de realitatea cruntă descoperită de autorități.

Antena 3 spune că suspecta se numește Cristina Tzavara, o femeie care ar fi fost acuzată de fapte similare cu ani în urmă. Totuși i s-a permis în continuare să deţină animale.

Comuni­tăţile online cer acum responsabilitate, pedepse aspre și revizuirea modului în care autorităţile gestionează cazurile de abuz faţă de animale.

În trecut, conform unor articole de presă, acelaşi proprietar nu ar fi evitat doar o dată acuzaţiile de cruzime, dar, de fiecare dată, animalele i-au fost restituite.

Între timp, comunitatea online continuă să se mobilizeze, cerând trimiterea suspectei în judecată și interdicție definitivă în a mai deține animale.