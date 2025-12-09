search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Echipe mixte formate din poliţiști, procurori, veterinari și reprezentanţi ai Protecția Animalelor CJ Ilfov au intrat cu mandat, pe o proprietate privată din localitatea Nuci. Zeci de cai și câini trăiau în condiţii imposibil de descris, unii dintre ei în pragul morţii.

Animale chinuite la Nuci
Animale chinuite la Nuci

În urmă cu două săptămâni, autoritățile au intrat pe o proprietate privată din localitatea Nuci,  loc considerat „iad pe pământ”, unde zeci de cai și câini trăiau în condiţii greu de explicat. La fața locului au fost descoperite și cadavre de animale îngropate.

 ”În aceste două săptămâni, s-a muncit până la epuizare, în condiții grele, greu de imaginat. Cel mai important lucru: Toate animalele au fost salvate și toate au ajuns în locuri decente, care le asigură o viață bună (vezi ultimele fotografii). Ne-am mobilizat noi, cum o facem ca de fiecare dată. Dar motorul acestei salvări a fost ca de obicei doctorul Ovidiu Roșu. Din prima secundă a fost acolo. În noroi. Apoi, a străbătut țara în lung și-n lat, să ducă animalele în condiții sigure. Dacă mâine toate instituțiile statului ar avea structuri de protecție a animalelor puse la punct, din toate punctele de vedere, fix cum visăm noi, vă garantăm că tot ar fi nevoie de Ovidiu Roșu”, potrivit unei postări pe Facebook a Protecției Animalelor CJ Ilfov.

Potrivit echipei care a participat la operațiunea cu mandat, animalele, în special cai și câini, au fost găsite slăbite, murdare, subnutrite și ținute în condiții insalubre, în mijlocul unor cantități mari de noroi, bălegar și resturi.

Caii prezentau semne severe de neglijare, cu scoruri corporale extrem de scăzute, unele exemplare abia putând să se deplaseze.

În mai multe zone ale proprietății, salvatorii au descoperit cadavre de cai în diferite stadii de descompunere, unele îngropate superficial, altele abandonate la suprafață.

Câinii erau ținuți fără adăpost corespunzător, expuși intemperiilor, unii legați, alții lăsați să rătăcească printre gunoaie, fără acces constant la apă și hrană. Spațiile în care erau ținute animalele erau neigienice, improvizate, fără ventilație și fără condițiile minime.

Salvatorii au relatat că întreaga zonă era cuprinsă de un miros puternic de putrefacție, iar animalele încă în viață trăiau printre cadavre și resturi organice.

Intervenția a fost una extrem de dificilă, desfășurată în noroi până la glezne și în condiții de stres fizic și emoțional.

Cum pot ajuta oamenii acum animalele salvate din „Iadul de la Nuci”

Iubitorii de animale se pot implica în îngrijirea animalelor care au fost salvate în ultimele săptămâni și preluate de mai multe asociații și instituții.

Fundația Visul Luanei a transmis marți un mesaj pentru cei care vor să ajute: 

„Totuși, deși nu face parte din scopul pentru care a fost creat Centrul, cazul cu animalele captive fără hrană, în condiții inimaginabile de la Nuci ne-a amuțit, din nou.

Și pentru că munca cu animalele sălbatice ne-a impus să avem competențe medicale și de îngrijire pentru, practic, orice specie, la solicitarea prietenilor de la Protectia Animalelor CJ Ilfov și a Poliția Română, am decis să ne implicăm cu toate cunoștințele și resursele noastre. Astfel, pe lângă intervențiile medicale la fața locului și transport, Centrul nostru a decis să preia și să îngrijească temporar ultimele animale rămase în curtea aceea: patru cai, un măgar, trei oi și doi țapi.”, a transmis ONG-ul.

Oamenii sunt revoltați

Pe reţelele sociale, postările despre salvarea animalelor au strâns zeci de mii de reacţii și comentarii, multe exprimând furie şi uimire faţă de realitatea cruntă descoperită de autorități.

Antena 3 spune că suspecta se numește Cristina Tzavara, o femeie care ar fi fost acuzată de fapte similare cu ani în urmă. Totuși i s-a permis în continuare să deţină animale.

Comuni­tăţile online cer acum responsabilitate, pedepse aspre și revizuirea modului în care autorităţile gestionează cazurile de abuz faţă de animale.

În trecut, conform unor articole de presă, acelaşi proprietar nu ar fi evitat doar o dată acuzaţiile de cruzime, dar, de fiecare dată, animalele i-au fost restituite. 

Între timp, comunitatea online continuă să se mobilizeze, cerând trimiterea suspectei în judecată și interdicție definitivă în a mai deține animale.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
Zi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de Senat
observatornews.ro
image
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
De ce dozele de Coca-Cola sunt roșii, iar cele de Pepsi albastre. Răspunsul, unul banal
playtech.ro
image
Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Pericol pe Valea Oltului, din cauza unor scurgeri de gaze dintr-o cisternă. A fost emis un mesaj Ro-Alert
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Sorin Grindeanu, anunț surpriză din PSD: Intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Noi detalii despre tragedia din Tenerife în care au murit 2 români. Greșeala fatală pe care au făcut-o turiștii
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon