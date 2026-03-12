Armata israeliană a clasat acuzațiile la adresa unor soldaţi inculpați pentru abuz asupra unui deţinut palestinian. Netanyahu, satisfăcut de decizie

Armata israeliană a anunţat joi că a anulat inculparea a cinci soldaţi acuzaţi de maltratarea unui deţinut palestinian la închisoarea de înaltă securitate Sde Teiman, un caz care a stârnit indignare la nivel internaţional, relatează AFP.

„Având în vedere evoluţiile semnificative de la inculpările în cazul 'Sde Teiman', procurorul militar şef a decis astăzi (joi) să dispună clasarea acuzaţiilor împotriva celor cinci inculpaţi din acest dosar", se arată într-un comunicat al armatei.

Inculparea celor cinci soldaţi rezervişti a fost anunțată de armata israeliană în februarie 2025, după maltratare a unui deţinut palestinian în iulie 2024 la centrul de detenţie Sde Teiman, lângă Fâşia Gaza, relatează Agerpres, citând agenția internațională.

Ssoldaţii au fost acuzaţi că „au acţionat cu violenţă extremă împotriva deţinutului, inclusiv înjunghiindu-l în anus cu un obiect ascuţit care a pătruns aproape de rect", potrivit anunțului făcut atunci de armata israeliană.

„Dificultăţile procedurale au subminat dreptul inculpaţilor la un proces echitabil”

Pentru a-şi explica decizia de a renunţa la acuzaţii, armata a afirmat că „dificultăţile procedurale privind transferul de informaţii" de către poliţia israeliană „au subminat dreptul inculpaţilor la un proces echitabil".

Un alt motiv invocat a fost acela că deţinutul în cauză a fost returnat în Fâşia Gaza în cadrul unui schimb de ostatici în noiembrie 2025 şi, prin urmare, nu poate depune mărturie.

Armata a declarat că şeful Statului Major a solicitat „să se înveţe lecţiile" din acest caz, pe care comunicatul l-a descris drept un „eşec grav".

Netanyahu: „Este inacceptabil că a durat atât”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a reacţionat pe canalul său de Telegram, exprimându-şi satisfacţia că acest caz, care a „pătat reputaţia Israelului în lume într-un mod fără precedent”, „a ajuns la final".

De mult până la închiderea acestui caz, care a fost condus într-un mod criminal împotriva soldaţilor IDF care se confruntă cu cei mai mari duşmani ai noştri", a adăugat Netanyahu.

Cazul a implicat-o pe procuroarea generală militară, care a demisionat după scurgerea în spaţiul public a unei înregistrări video a incidentului de la Sde Teiman.

Fosta procuroare militară, care deţine gradul de general, a recunoscut în scrisoarea sa de demisie, publicată în presă în noiembrie 2025, că serviciile sale au divulgat presei înregistrarea video.

Centrul de detenţie Sde Teiman a fost înfiinţat pe o bază militară pentru a fi încarceraţi acolo palestinienii arestaţi în principal în Fâşia Gaza după începerea războiului dintre Israel şi Hamas, care a fost declanşat pe 7 octombrie 2023, odată cu atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene pe teritoriul israelian.

Organizaţiile palestiniene pentru drepturile prizonierilor acuză în mod regulat administraţia penitenciară israeliană de rele tratamente aplicate deţinuţilor.