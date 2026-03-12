search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Italia evacuează militarii din Irak după ce baza în care se aflau a fost bombardată cu drone. „Retragerea era planificată”, anunță ministrul Apărării

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Italia a anunțat retragerea temporară a întregului personal de la baza Erbil, situată în Kurdistanul irakian, care a fost vizată de un atac cu dronă. 

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto FOTO: EPA-EFE
Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto FOTO: EPA-EFE

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a precizat pentru programul de știri TG1 că decizia de retragere fusese luată înainte de atacul de miercuri, incident în urma căruia nu s-au înregistrat victime.

„O retragere era deja planificată”, a spus Crosetto, subliniind că este vorba doar despre o măsură temporară. 

Anunțul a fost confirmat și de ministrul de Externe, Antonio Tajani, care a condamnat anterior pe platforma X atacul cu dronă asupra bazei italiene din Erbil, potrivit The Guardian.

Tajani a declarat în parlament că a discutat despre situație cu președintele regiunii Kurdistan, Nechirvan Barzani, subliniind că este „esențială prudența și reținerea pentru a evita o escaladare”.

Italia are militari staționați în orașul Erbil, unde aceștia participă la instruirea forțelor de securitate kurde în cadrul unei misiuni internaționale.

Potrivit lui Crosetto, 102 militari s-au întors recent în Italia de la baza respectivă, iar 141 de membri ai personalului se aflau acolo în momentul atacului.

Comandantul bazei Camp Singara, Stefano Pizzotti, a declarat că atacul a avut loc imediat după miezul nopții, ora locală. El a infirmat informațiile inițiale potrivit cărora ar fi fost vorba despre un atac cu rachetă.

Ofițerul a precizat că, în momentul producerii incidentului, toți militarii se aflau deja în buncăre, după activarea unei alarme de amenințare aeriană.

Declarația a fost transmisă într-un mesaj video publicat de Ministerul italian al Apărării.

Antonio Tajani a explicat că baza italiană se află într-un complex militar care include și baze ale altor state, în special ale Statelor Unite.

„Nu știm dacă atacul a vizat italienii sau complexul militar în ansamblu”, a spus șeful diplomației italiene într-o intervenție la emisiunea Realpolitik.

Autoritățile italiene au subliniat că retragerea personalului are caracter temporar și face parte dintr-un plan început anterior incidentului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan iar s-a încurcat în Protocol. De data asta la vizita lui Zelenski. Toată lumea i-a sărit în ajutor, de la președintele Ucrainei, până la șefa de protocol, Delia Dinu
gandul.ro
image
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
mediafax.ro
image
Ce a făcut Zelensky cu doar câteva ore înainte să ajungă la București. Acuzele pe care le-a lansat înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
cancan.ro
image
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Unde îşi pot şoferii verifica permisul de conducere. Aşa pot afla numărul punctelor de penalizare acumulate
playtech.ro
image
SUA au activat ”clauza de imunitate” pentru o americancă de la baza Kogălniceanu care a provocat un accident grav. MApN trebuie să despăgubească victima
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS O persoană și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat în fața metroului în stația Unirii
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Ce prevede înțelegerea dintre România și Ucraina. Zelenski și Nicușor Dan au semnat documentele
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Dan Negru, copleșit de durere după moartea lui Mugurel Vrabete: „Ultima mea poză cu el”. Ce au transmis Marcel Pavel, Horia Brenciu și Tudor Chirilă
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
Cine era „cel mai pervers în dormitor” - Andrew sau Epstein? Unul dintre ei avea o practică sexuală ce putea fi fatală!
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în muzica românească. Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit înainte cu câteva zile de concertul „Am rămas doar noi”
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri