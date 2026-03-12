Italia evacuează militarii din Irak după ce baza în care se aflau a fost bombardată cu drone. „Retragerea era planificată”, anunță ministrul Apărării

Italia a anunțat retragerea temporară a întregului personal de la baza Erbil, situată în Kurdistanul irakian, care a fost vizată de un atac cu dronă.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a precizat pentru programul de știri TG1 că decizia de retragere fusese luată înainte de atacul de miercuri, incident în urma căruia nu s-au înregistrat victime.

„O retragere era deja planificată”, a spus Crosetto, subliniind că este vorba doar despre o măsură temporară.

Anunțul a fost confirmat și de ministrul de Externe, Antonio Tajani, care a condamnat anterior pe platforma X atacul cu dronă asupra bazei italiene din Erbil, potrivit The Guardian.

Tajani a declarat în parlament că a discutat despre situație cu președintele regiunii Kurdistan, Nechirvan Barzani, subliniind că este „esențială prudența și reținerea pentru a evita o escaladare”.

Italia are militari staționați în orașul Erbil, unde aceștia participă la instruirea forțelor de securitate kurde în cadrul unei misiuni internaționale.

Potrivit lui Crosetto, 102 militari s-au întors recent în Italia de la baza respectivă, iar 141 de membri ai personalului se aflau acolo în momentul atacului.

Comandantul bazei Camp Singara, Stefano Pizzotti, a declarat că atacul a avut loc imediat după miezul nopții, ora locală. El a infirmat informațiile inițiale potrivit cărora ar fi fost vorba despre un atac cu rachetă.

Ofițerul a precizat că, în momentul producerii incidentului, toți militarii se aflau deja în buncăre, după activarea unei alarme de amenințare aeriană.

Declarația a fost transmisă într-un mesaj video publicat de Ministerul italian al Apărării.

Antonio Tajani a explicat că baza italiană se află într-un complex militar care include și baze ale altor state, în special ale Statelor Unite.

„Nu știm dacă atacul a vizat italienii sau complexul militar în ansamblu”, a spus șeful diplomației italiene într-o intervenție la emisiunea Realpolitik.

Autoritățile italiene au subliniat că retragerea personalului are caracter temporar și face parte dintr-un plan început anterior incidentului.