Video Statele Unite se pregătesc pentru lovituri de adâncime în Iran: încarcă bombardiere cu bombe „ani-buncăr”. Imagini surprinse la baza RAF Fairford

Imagini surprinse la baza americană RAF Fairford din sud-estul Angliei indică faptul că Washingtonul pregătește introducerea în conflict a unora dintre cele mai puternice arme convenționale ale sale, dotând bombardierele B‑1B Lancer cu muniții „ani-buncăr”.

Statele Unite par să se pregătească pentru posibile lovituri asupra unor obiective iraniene aflate în adâncime, în contextul extinderii conflictului care afectează deja rutele petroliere și infrastructura energetică din Golf, potrivit Gulf News.

Filmări realizate miercuri la baza RAF Fairford din Marea Britanie arată cum bombardiere americane B‑1B Lancer sunt încărcate cu muniții grele de tip „bunker‑buster”. Analiștii consideră imaginile un semnal clar că Washingtonul ia în calcul atacarea unor facilități subterane în care Iranul ar ascunde rachete balistice, drone și echipamente strategice.

În imaginile video se observă și demontarea unui lansator de rachete din compartimentul de armament al unui B‑1, indiciu că aeronava este reconfigurată pentru transportul unor bombe penetrante de mare tonaj, capabile să distrugă buncăre întărite.

Printre țintele potențiale în interiorul Iranului s-ar număra, potrivit sursei citate, complexe industriale implicate în programul de rachete cu rază lungă, buncăre de comandă și control, facilități asociate programului nuclear, dar și intrările în așa-numitele „orașe ale rachetelor” – vaste rețele de tuneluri unde sunt depozitate rachete și drone

Aceste „orașe subterane”, săpate în adâncimea solului, unele în munți, sunt concepute pentru a proteja arsenalul iranian de atacuri aeriene, iar bombardarea intrărilor ar putea bloca accesul la rachete, împiedicându-le utilizarea.

Bombardierele B‑1 Lancer pot transporta până la 34 de tone de armament

B‑1B Lancer este unul dintre bombardierele strategice ale SUA, capabil să transporte până la 34 de tone de armament și să lovească ținte aflate la mii de kilometri distanță. Aeronava poate lansa salve masive de bombe ghidate, mult mai puternice față de rachetele de croazieră lansate de la distanță.

Cele trei centrele nucleare ale Iranului pe care SUA le-au lovit cu 12 bombe „anti-buncăr” și 30 de rachete Tomahawk

Printre armele încărcate la baza Fairford se numără și JDAM - bombe ghidate capabile să penetreze structuri întărite.

Spre deosebire de rachetele de croazieră, JDAM necesită ca bombardierul să se apropie la aproximativ 40 km de țintă, ceea ce ar presupune pătrunderea adâncă în spațiul aerian iranian.

Analiștii militari consideră că astfel de pregătiri sugerează că rețeaua de apărare antiaeriană a Iranului a fost grav afectată de loviturile americane și israeliene din ultimele zile, arată sursa citată.

Flota de B‑1 este însă limitată, dat fiind că SUA operează aproximativ 40 de aparate, ceea ce face ca pierderea unuia în luptă să aibă un impact major, atât operațional, cât și simbolic.

Războiul se extinde spre rutele petroliere din Golf

Pregătirile militare americane au loc în timp ce violențele se extind în regiune. Atacurile iraniene lansate joi au vizat infrastructură petrolieră și rute maritime esențiale.

Două petroliere străine au fost incendiate în apele Irakului, provocând moartea unui marinar. În Oman, un depozit de combustibil a luat foc după un atac cu dronă, Bahrain a raportat lovituri asupra unor facilități de stocare a combustibilului, trei nave au fost lovite în apropierea Strâmtorii Ormuz, iar un portcontainer din largul Emiratelor Arabe Unite a fost avariat

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece circa o cincime din petrolul mondial, devine astfel un punct critic al escaladării.

Reacția piețelor energetice

În fața riscului unui șoc global al prețului petrolului, Agenția Internațională pentru Energie a anunțat cea mai mare eliberare de rezerve din istorie: 400 de milioane de barili, iar la scurt timp, președintele american Donald Trump a aprobat eliberarea a încă 172 de milioane de barili din Rezerva Strategică Americană.

Intensificarea confruntării Israel–Iran

În paralel, Iranul și Hezbollah au lansat un atac coordonat asupra a peste 50 de ținte din Israel, în decurs de cinci ore. Israelul a răspuns cu o serie de lovituri extinse asupra infrastructurii Hezbollah din Liban, inclusiv în Beirut.