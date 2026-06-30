Foto Scandal în Ungaria: Fostul șef al trupelor antitero, apropiat lui Orban, cercetat pentru reținerea ilegală și torturarea a 7 ucraineni

Parchetul de pe lângă Tribunalul Metropolitan din Budapesta l-a audiat pe fostul general-locotenent de poliție János Hajdu, fost director general al Centrului Antiterorism (TEK). Acesta este suspectat că, în martie 2026, a reținut ilegal șapte cetățeni ucraineni.

Potrivit unui comunicat emis de Parchetul Metropolitan, la data de 4 martie 2026, János Hajdu a susținut un briefing în fața ofițerilor de comandă implicați în operațiune.

La solicitarea Administrației Naționale Fiscale și Vamale (NAV), el a ordonat interceptarea unor vehicule care transportau bancnote în dolari și euro, precum și lingouri de aur pentru investiții, din Austria către Ucraina, via Ungaria. De asemenea, a dispus reținerea cetățenilor ucraineni sub suspiciunea comiterii unei infracțiuni.

A doua zi, pe 5 martie, la ora 13:00, trupele speciale TEK au blocat cele două mașini ucrainene care transportau valorile în spațiul de servicii Alacska de pe autostrada M0.

Cei șapte cetățeni ucraineni au fost scoși cu forța din vehicule, culcați la pământ și încătușați cu mâinile la spate, fiindu-le trase pe cap glugi inversate pentru a le acoperi ochii. Operațiunea a fost coordonată direct de la fața locului de János Hajdu, scrie index.hu.

De ce a fost reținerea ilegală

Deși rapoartele interne ale TEK susțineau că reținerea s-a încheiat după aproximativ două ore, odată cu predarea ucrainenilor către autoritatea fiscală (NAV), procurorii au stabilit că realitatea a fost alta.

János Hajdu știa foarte bine , notează presa maghiară, că inspectorii fiscali nu îi audiau pe bărbații respectivi în calitate de suspecți într-un dosar penal, ci ca simpli martori.

Inspectorii fiscali au cerut în repetate rânduri descătușarea martorilor și au precizat că nu intenționează să ia alte măsuri restrictive împotriva lor. Cu toate acestea, directorul general al TEK a ordonat menținerea reținerii.

În cele din urmă, cei șapte cetățeni ucraineni au fost privați de libertate în mod ilegal timp de cel puțin nouă ore, până când au fost deferiți procedurilor de imigrări.

Pe parcursul acestei perioade, victimele au fost supuse unor tratamente degradante și torturii: au fost lăsate cu cătușele pe mâini inclusiv în timp ce dormeau, iar legarea la ochi a fost aplicată într-un mod care le-a încălcat demnitatea umană.

Toate aceste acțiuni le-au provocat suferințe fizice și psihice mult mai mari decât cele inerente unei proceduri standard de reținere.

Parchetul i-a adus la cunoștință lui János Hajdu că este suspectat de lipsire de libertate în mod ilegal, comisă prin supunerea victimei la tortură.

Procurorii nu au solicitat arestarea preventivă a acestuia. În opinia anchetatorilor, nu există riscul ca suspectul să fugă sau să distrugă probe, având în vedere că Hajdu avea cunoștință de luni de zile despre această investigație reflectată intens în presă. Astfel, fostul șef al Centrului Antiterorism va fi cercetat în stare de libertate.