Dezvăluiri explozive: ministrul ungar de Externe i-ar fi furnizat lui Lavrov un document despre Ucraina. Szijjarto a cerut detalii din culisele summitului Trump-Putin din Alaska

Portalul de investigații VSquare, a publicat o nouă serie de înregistrări care surprind discuții confidențiale între ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, și omologul său rus, Serghei Lavrov. Materialul sugerează că cei doi oficiali ar fi discutat strategii menite să influențeze procesul european privind Ucraina, inclusiv modul în care Budapesta ar putea frâna avansul Kievului către aderarea la Uniunea Europeană.

Investigația mai menționează o convorbire din 2024, care ar fi avut loc în ziua vizitei lui Orbán la Kiev, potrivit aceluiași portal, citat de Daily News Hungary

Szijjártó l-ar fi informat pe Lavrov despre discuțiile dintre premierul ungar și președintele Volodimir Zelenski și ar fi încercat să afle dacă Vladimir Putin îl va primi pe Orbán înaintea unui summit NATO. VSquare susține că planul unei întâlniri Orbán–Putin nu ar fi fost comunicat aliaților occidentali.

S. Lavrov: Uite, voiam să te sun și să verific cum stă treaba cu compromisul la care ați ajuns cu Uniunea Europeană în privința deschiderii negocierilor de aderare pentru Ucraina. Și au existat informații conform cărora rolul decisiv l-a jucat problema limbilor minorităților naționale.

Szijarto: Absolut. Așa a fost.

S. Lavrov: Încercăm să facem rost de documentul propriu-zis, dar…

Szijarto: Vi-l voi trimite. Nu este nicio problemă.

(…)

S. Lavrov: Bine, Peter, dacă îmi puteți trimite documentul, v-aș fi recunoscător.

Szijarto: O voi face imediat. Îl trimit la ambasada mea din Moscova, iar ambasadorul meu îl va transmite șefului dumneavoastră de cabinet, iar apoi va fi la dispoziția dumneavoastră.

VSquare citează surse care afirmă că schimburile de informații ar fi depășit nivelul obișnuit al contactelor diplomatice, însă aceste afirmații nu sunt confirmate independent în text.

Publicația notează că, dacă se confirmă, dezvăluirile ridică semne de întrebare privind modul în care Ungaria gestionează informațiile sensibile în cadrul proceselor decizionale ale UE, în special în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În iunie 2025, în timpul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó s-a întâlnit cu vicepremierii ruși Denis Manturov și Aleksandr Novak pentru a discuta despre livrările de energie. La scurt timp, pe 22 iunie, Szijjártó l-a sunat pe Serghei Lavrov pentru a-l informa despre discuțiile avute cu oficialii ruși, care deja îi oferiseră lui Lavrov un rezumat al întâlnirii. În convorbire, ministrul ungar s-a plâns de „propunerea stupidă și idioată” a Comisiei Europene de a reduce dependența de energia rusească și a cerut prelungirea decretului prezidențial rus care permite Ungariei să plătească gazul prin banca OTP.

În aceeași convorbire, Szijjártó a încercat să afle detalii din culisele summitului din Alaska, care nu a dus la un acord privind Ucraina, dar a provocat îngrijorare în Europa, deoarece discuțiile privind viitorul securității europene au avut loc fără participarea UE, NATO sau a Kievului.

Ministrul ungar a fost interesat în special de anularea prânzului dintre Putin și Trump și de plecarea rapidă a liderului rus din Statele Unite. Lavrov a minimalizat episodul, afirmând că prânzul „nu a fost niciodată anulat” și glumind pe seama „artei gastronomice americane”.

P. Szijjártó: Îmi cer scuze că te sun, probabil că e deja foarte târziu la Moscova.

S. Lavrov: Nu, e abia nouă și jumătate.

P. Szijjártó: Dar ai avut o zi foarte lungă, înțeleg, foarte solicitantă.

S. Lavrov: Ei bine, cu cât ziua e mai lungă, cu atât trăim mai mult.

P. Szijjártó: Doamne, ai dreptate. Ai dreptate. Voiam doar să vă felicit, pentru că am înțeles că ați avut un oarecare succes. Văd cât de îngrijorați sunt prietenii noștri europeni, dar voiam doar să mă asigur că știți că Ungaria susține toate eforturile și toate realizările pe care le-ați obținut astăzi.

S. Lavrov: Da, apreciem declarația prim-ministrului, care a fost una foarte directă. Și cred că este ceva de care ar trebui să țină cont și ceilalți europeni.

P. Szijjártó: De obicei o fac, iar apoi o încadrează în contextul sancțiunilor financiare împotriva noastră. Așa că știți.

S. Lavrov: [râde]

P. Szijjártó: [râzând] Așa procedează ei. Dar pot să vă întreb, Serghei, dacă totul a decurs așa cum este prezentat în mass-media?

S. Lavrov: Ei bine, președintele a afirmat foarte clar, în cadrul conferinței de presă comune, că a fost un summit extrem de util și de reușit. Apoi, Trump a acordat un interviu separat postului Fox News, în care a spus tot ce trebuia: că, pe o scară de la 1 la 10, ar acorda acestui summit nota „10” și că progresele au fost foarte semnificative. Există una sau două probleme, așa cum a spus el, și acum este rândul lui Zelenskyy să accepte acordul. Exact asta s-a discutat și el a acceptat această secvență. Vom vedea care va fi rezultatul vizitei lui Zelenskyy de luni la Washington.

P. Szijjártó: Și pot să vă întreb dacă ați înregistrat vreun progres în cooperarea economică cu americanii pentru a relansa relațiile economice și comerciale, știți, pentru că are o...

S. Lavrov: Nu s-a discutat despre asta, Peter.

P. Szijjártó: Nu s-a discutat, aha, ok.

S. Lavrov: Nu.

P. Szijjártó: Bine. Deci economia nu a fost pe ordinea de zi.

S. Lavrov: Este o chestiune care a fost discutată în trecut și americanii au afirmat foarte clar că, dacă pot scoate Ucraina din ecuație, nu vor exista limite.

P. Szijjártó: Fără limite. Aha. Bine. Dar putem considera că este mai mult sau mai puțin sigur că, atâta timp cât aceste negocieri încurajatoare sunt în curs, americanii nu vor aplica alte sancțiuni?

S. Lavrov: Nu am discutat despre sancțiuni.

P. Szijjártó: Oh, nu ați discutat deloc despre asta?

S. Lavrov: Nu. A fost o conversație foarte prietenoasă despre multe lucruri, inclusiv, știți, unele absolut personale.

Amintim că Péter Szijjártó a purtat mai multe convorbiri telefonice cu omologul său rus, Serghei Lavrov, între 2023 și 2025, inclusiv una realizată în timpul unei pauze a Consiliului European în care liderii UE discutau deschiderea negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova.

Szijjártó l-ar fi informat pe Lavrov despre discuțiile sensibile din cadrul reuniunii și ar fi sugerat că poate transmite un document prin canale diplomatice. Investigația afirmă că ministrul ungar ar fi descris un mecanism prin care documentul ar fi ajuns la ambasada Ungariei la Moscova, urmând să fie transmis apoi către cabinetul lui Lavrov.

Contextul este unul tensionat: Ungaria, stat membru UE și NATO, s-a aflat frecvent în dezacord cu partenerii europeni în privința sancțiunilor împotriva Rusiei, a sprijinului militar pentru Ucraina și a parcursului european al Kievului.



VSquare relatează că episodul din 2023 ar fi avut loc în timpul summitului în care premierul Viktor Orbán amenințase cu veto asupra începerii negocierilor de aderare cu Ucraina și Moldova. Într-un fragment de transcript citat de publicație, Lavrov ar fi reacționat pozitiv la informațiile primite, afirmând că uneori „open blackmail” poate fi o soluție eficientă.

În final, veto-ul nu a fost exercitat: Orbán ar fi părăsit sala înaintea votului, permițând celorlalți 26 de lideri să adopte decizia.