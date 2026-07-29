România caută garanții pentru continuarea livrărilor de petrol. Bolojan, discuții cu premierul Kazahstanului

Ilie Bolojan a discutat cu omologul său din Kazahstan, Olzhas Bektenov, despre aprovizionarea României cu țiței, în contextul în care atacurile cu drone din Marea Neagră au afectat temporar transporturile prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Ilie Bolojan a anunțat miercuri, 29 iulie, că a discutat cu prim-ministrul Kazahstanului, Olzhas Bektenov, despre securitatea aprovizionării României cu țiței și despre funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), infrastructură esențială pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului și pentru securitatea energetică din sud-estul Europei.

Într-o postare publicată pe Facebook, șeful Executivului a subliniat importanța acestei rute pentru România, în condițiile în care peste jumătate din importurile de țiței provin din Kazahstan.

„Astăzi am discutat cu prim-ministrul Kazahstanului, Olzhas Bektenov, despre securitatea aprovizionării României cu țiței și despre funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), o infrastructură esențială pentru exporturile de țiței din Kazahstan și pentru securitatea energetică a sud-estului Europei.

Peste jumătate din importurile de țiței ale României provin din Kazahstan. Acesta este transportat prin conducta CPC până în portul Novorossiisk, unde este încărcat pe petroliere și livrat către România.

Cea mai mare parte a țițeiului importat este procesată la rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol - KMGI, care deține peste 40% din capacitatea națională de rafinare și este unul dintre principalii furnizori de carburanți de pe piața românească”, a scrie premierul.

Ilie Bolojan a comentat şi faptul că atacurile cu drone din Marea Neagră au perturbat operațiunile de transport maritim din apropierea infrastructurii CPC, ceea ce a dus la întreruperi temporare ale transportului de țiței.

„În ultimele zile, atacurile cu drone din Marea Neagră au afectat operațiunile de transport maritim din apropierea infrastructurii CPC, provocând perturbări temporare ale transportului de țiței. Autoritățile din Kazahstan au luat măsuri pentru a gestiona situația și pentru a restabili fluxurile de export.

În acest context, relația României cu Kazahstanul are o importanță strategică, atât pentru asigurarea aprovizionării cu țiței, cât și pentru menținerea stabilității pieței interne a carburanților”, a punctat el.

Potrivit aceleiași surse, cei doi premieri au convenit să condamne atacurile asupra infrastructurii energetice critice și să continue cooperarea pentru prevenirea unor incidente similare. De asemenea, România va continua colaborarea cu Kazahstanul și cu partenerii europeni pentru menținerea fluxurilor de țiței și funcționarea în siguranță a infrastructurii energetice.

„I-am mulțumit premierului Bektenov pentru eforturile depuse în menținerea fluxului de țiței către România, în ciuda dificultăților recente.

Pentru țara noastră, funcționarea neîntreruptă a acestei rute de transport este importantă atât pentru activitatea rafinăriei Petromidia, cât și pentru stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere.

Am convenit să condamnăm atacurile asupra infrastructurii energetice critice și să acționăm împreună pentru prevenirea unor astfel de incidente.

Vom continua colaborarea cu Kazahstan și cu partenerii europeni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu țiței și funcționarea în siguranță a infrastructurii energetice critice.

La finalul discuției, i-am adresat premierului Olzhas Bektenov invitația de a efectua o vizită oficială în România”, a mai spus Ilie Bolojan.

Vă reamintim că suspendarea temporară a operațiunilor a venit după atacurile cu drone asupra unor nave civile din Marea Neagră. Kazahstanul a condamnat aceste atacuri, pe care le consideră o amenințare la adresa securității energetice internaționale.

Între timp, transporturile de petrol au fost reluate, iar consorțiul revine treptat la operațiunile normale de export, menținând în același timp măsuri sporite de siguranță.