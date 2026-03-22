Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
Scandal în Marea Britanie. Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York, ar vrea să câștige bani din clonarea câinilor corgi ai reginei Elisabeta

Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York, ar fi discutat clonarea câinilor corgi ai Reginei Elisabeta pentru un reality show, încercând să monetizeze animalele, un plan care este considerat drept grotesc și controversat.

Sarah Ferguson vrea să cloneze câinii corgi ai reginei FOTO Arhivă

Descris de producători hollywoodieni drept o „afacere îndrăzneață și controversată”, ideea ar fi presupus ca fosta Ducesă de York să încerce să facă bani prin vânzarea corgilor replicați genetic „altor iubitori de câini din întreaga lume”, scrie Daily Mail.

Clonarea animalelor de companie este extrem de controversată, experții avertizând că poate produce anomalii grave. Cu toate acestea, poate fi profitabilă, câinii clonați fiind vânduți în mod obișnuit în SUA pentru sume de până la 100 de mii de dolari, acolo unde procesul este legal.

În mai 2023, Sarah Ferguson, cunoscută drept Fergie, căuta modalități de a valorifica ceea ce mai rămăsese din statutul ei regal, când a fost propusă ideea de a monetiza corgii Muick și Sandy. Ea fusese însărcinată cu îngrijirea lor după moartea Reginei, cu opt luni mai devreme.

După discuții cu mai multe companii de televiziune din SUA, aceasta a avut întâlniri cu executivi de la Halcyon Studios din Los Angeles.

„Încerca să revină în televiziune și să facă niște bani”, a declarat o sursă. „A venit cu ideea de a prezenta corgii Reginei într-un show. Și asta includea ideea de a-i reproduce. Deși sună ciudat, s-a discutat și ideea de a-i clona.”

Deși în Regatul Unit nu este legal ca o companie să producă animale replicate, în afară de scopuri de cercetare, este legal să trimiți un eșantion de piele dintr-un animal în SUA pentru clonare. Sursa, apropiată negocierilor, a adăugat: „Au avut loc întâlniri pe Zoom cu oamenii de televiziune și schimburi de e-mailuri. La un moment dat, voia să-și implice ceea ce ea numea 'echipa ei'.

Sâmbătă seara, autorul regal Richard Fitzwilliams a declarat că „a considera chiar clonarea câinilor îndrăgiți ai Reginei decedate pentru câștig financiar este incredibil de grotesc și complet bizar”.

După discuțiile cu Fergie, producătorii au conceput un sinopsis care detalia modul în care reality show-ul despre clonare ar fi desfășurat. Acesta spunea: „Când Sarah Ferguson, Ducesa de York, primește în grijă doi dintre corgii îndrăgiți ai Reginei, decide să se lanseze într-o afacere îndrăzneață și controversată – clonarea puilor regali.

Dar, pe măsură ce navighează în lumea complexă a geneticii și a protocolului regal, Sarah trebuie să se confrunte și cu propriii demoni personali și cu relația tensionată cu familia regală.”

Este adăugat faptul că veniturile lui Fergie au fost „dramatic afectate” de decizia regelui Charles de a reduce alocația lui Andrew după moartea Reginei. Sinopsisul continuă: „Fergie a fost încântată să afle că a fost amintită în testamentul Reginei, dar surprinsă să constate că, în loc de bijuterii sau bani, Regina i-a lăsat doi dintre corgii ei îndrăgiți. La 63 de ani, Fergie se regăsește, ca mulți alții, confruntată cu o schimbare dramatică a perspectivei economice mai târziu în viață – necesitând să facă bani!” Apoi se menționează ideea clonării.

Clonarea implică preluarea ADN-ului din celule adulte și inserarea acestuia într-un ovul căruia i s-a îndepărtat materialul genetic. Embrionul este apoi dezvoltat într-o mamă surogat, rezultând un câine genetic identic cu originalul. De obicei, sunt necesare mai multe încercări eșuate înainte de a obține un animal sănătos, ceea ce înseamnă că mai mulți pui cu anomalii ar fi putut fi creați în proces.

