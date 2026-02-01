Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew, acuzat că își folosește fiicele drept „informatori”. Tensiuni majore cu William și Kate

Prințul Andrew este acuzat că încearcă să își mențină influența în interiorul Familiei Regale britanice folosindu-se de fiicele sale, Prințesele Beatrice și Eugenie, pe post de „furnizori” de informații, potrivit unor surse citate de presa britanică. Situația ar fi amplificat tensiunile deja existente cu Prințul William și Kate, Prințesa de Wales, în contextul în care Andrew este forțat să părăsească reședința sa de la Royal Lodge, notează radaronline.com.

Fostul duce de York, în vârstă de 65 de ani, a început să elibereze proprietatea de pe domeniul Windsor, unde a locuit timp de 22 de ani, după ce regele Charles al III-lea i-a cerut să plece. Andrew urmează să se mute temporar într-o altă locuință, în timp ce noua sa reședință, Marsh Farm, este renovată. Decizia vine pe fondul izolării sale de viața publică a monarhiei, în urma scandalului Jeffrey Epstein.

Deși în mod public Prințesele Beatrice (37 de ani) și Eugenie (35 de ani) au părut să se distanțeze de tatăl lor, surse apropiate Familiei Regale susțin că, în privat, cele două fiice l-au sprijinit constant. Potrivit unui apropiat al Casei Regale, Prințul Andrew se bazează mai mult ca oricând pe ele pentru a afla ce se întâmplă în familie, ceea ce a stârnit suspiciuni.

„Andrew se sprijină tot mai mult pe Beatrice și Eugenie pentru a rămâne conectat la dinamica familiei. Există temeri că ele au devenit, chiar fără intenție, furnizori de informații, iar acest lucru a generat neîncredere”, a declarat sursa.

Această situație ar fi provocat furia Prințesei Catherine, cunoscută pentru discreția sa, dar care, potrivit apropiaților, este profund frustrată.

„Kate rareori își exprimă mânia în public, însă în privat tensiunea a ajuns la un punct critic. Ideea că Andrew continuă să fie prezent, chiar și indirect, este extrem de deranjant pentru ea și pentru William”, a spus o sursă apropiată familiei Wales.

Nemulțumirea este strâns legată de eforturile depuse de Prințul William și Kate Middleton pentru a reabilita imaginea monarhiei după ani de scandaluri.

„Kate a investit enorm în refacerea încrederii publice în instituție. Din perspectiva ei, orice reapariție a lui Andrew, chiar și prin intermediul fiicelor sale, subminează grav această muncă”, a mai adăugat un apropiat.

Asocierea lui Andrew cu Jeffrey Epstein reprezintă una dintre cele mai grave crize din istoria recentă a Casei Regale. Deși Andrew a negat constant acuzațiile, în 2014 a fost acuzat de Virginia Giuffre, victimă a rețelei de trafic sexual a lui Epstein, că ar fi agresat-o sexual când avea 17 ani. Procesul civil s-a încheiat în 2022, printr-o înțelegere de aproximativ 15 milioane de dolari, fără ca Andrew să își recunoască vinovăția.

Giuffre, care s-a sinucis anul trecut, la vârsta de 41 de ani, a reiterat acuzațiile într-un memoriu publicat după moartea sa, susținând că Ghislaine Maxwell, condamnată la 20 de ani de închisoare, ar fi facilitat întâlnirile cu Prințul Andrew.

Deși Regele Charles i-a retras titlurile și rolurile oficiale, surse din interiorul Palatului susțin că Andrew nu și-a acceptat pe deplin marginalizarea și încearcă, în continuare, să rămână conectat la centrul de putere al monarhiei britanice.