Noi dezvăluiri despre e-mailurile ducesei de York către Jeffrey Epstein zguduie monarhia britanică. Ce măsuri va lua Regele Charles

La Palatul Buckingham creşte tensiunea după redeschiderea discuţiilor despre e-mailurile trimise de ducesa de York, Sarah Ferguson, către Jeffrey Epstein. Regele Charles ia în calcul „ultima sancțiune”, şi anume să limiteze sau chiar să interzică prezența familiei York la evenimentele private.

Regele Charles ia în calcul să restricționeze sau să interzică familiei York accesul la evenimentele private ale familiei regale, văzând această măsură drept „ultima sancțiune”, în contextul „temerii reale” că pot apărea noi scandaluri similare celui legat de Jeffrey Epstein.

Deși Palatul Buckingham nu a comentat public, sâmbătă, 20 septembrie, s-a resimțit o frustrare evidentă în cercurile regale după reapariţia în presa din Marea Britanie a unor e-mailuri entuziaste trimise de Sarah Ferguson, ducesă de York şi fosta soţie a fratelui mai mic al Regelui Charles, către Jeffrey Epstein, la scurt timp după eliberarea acestuia din închisoare pentru abuzuri sexuale asupra minorilor.

În corespondență, ducesa își cere scuze pentru distanțarea publică față de „prietenul ei suprem”, explicând că gestul a fost motivat de nevoia de a-și proteja cariera de autoare de cărți pentru copii. E-mailul arată că, în 2011, la doar câteva săptămâni după ce afirmase în presă că a rupt legăturile cu Epstein, Sarah i-a transmis „umil scuze”.

Poziția oficială a ducesei

Un purtător de cuvânt al ducesei a precizat duminică, 21 septembrie, că mesajul din 2011 a fost trimis pentru a contracara o amenințare agresivă de acțiune în justiție pentru defăimare venită din partea lui Jeffrey Epstein.

Ca fostă soție a prinţului Andrew, fratele mai mic al regelui Charles, membru al familiei regale care nu mai îndeplinește îndatoriri oficiale, ducesa nu se află sub autoritatea directă a regelui în privința acțiunilor ei publice sau private. Cu toate acestea, noile dezvăluiri au reactivat discuțiile privind apropierea familiei York de Casa Regală a Marii Britanii.

Sara Ferguson, persona non grata

Cât timp prințul Philip, consorţiul reginei reginei Elisabeta, a fost în viaţă, ducesa de York, Sarah, a fost „persona non grata” pentru Casa Regală, dar regina i-a permis prezența ocazională la Balmoral sau Sandringham, după ce a fost diagnosticată cu cancer, din considerație pentru prințesele Beatrice și Eugenie, cele două nepoate ale sale, fiicele ducesei cu fiul său mai mic, Andrew.

Regele Charles a manifestat, la rândul său clemență după ce ducesa a fost diagnosticată cu cancer, permițându-i să participe la evenimentele importante de familie organizate de Crăciun în Norfolk și de Paște la Castelul Windsor. Daily Mail citează însă surse care afirmă că bunăvoinţa regelui a ajuns la capăt şi că această toleranță ar putea fi reconsiderată.

În timp ce la Palatul Buchingham tensiunea creşte, o prietenă a ducesei de York o scuză pe aceasta şi susține că la acea vreme ea a fost sfătuită să-i trimită un e-mail „liniştitor” lui Jeffrey Epstein, care o ameninţa cu un proces de calomnie, după un interviu în care Sarah Ferguson se distanţase de el, condamnând actele de pedofilie.

„Epstein a amenințat-o în mod agresiv că o va da în judecată. Era un om urât, neplăcut și foarte amenințător. Ea a acționat la sfatul care i-a fost dat [în scris în e-mailuri] pentru a încerca să-l determine să renunțe la amenințare, ceea ce a și făcut ulterior. Sarah rămâne la ceea ce a spus cu mulți ani în urmă. Regretă profund orice asociere cu el și detestă pedofilia. A lucrat mulți ani pentru a sprijini tinerii vulnerabili”, a declarat aceasta.

Regele Charles ia în calcul să interzică prezenta „cuplului” York la evenimentele de familie

Fratele mai mic al Regelui Charles, Andrew, duce de York, a pierdut toate deja îndatoririle și patronajele publice și nu mai apare la evenimente oficiale. Totuși, în lipsa unei condamnări și în contextul în care și-a negat constant orice faptă ilegală, familia regală nu i-a putut interzice prezența la reuniuni strict private.

Astfel, în ultimii ani, Andrew și fosta sa soție, Saraj Ferguson, au participat la plimbarea de Crăciun la Sandringham și au apărut la Paște la Windsor, iar recent au fost văzuți împreună la înmormântarea ducesei de Kent, la Westminster, moment care a stârnit reacții publice.

Potrivit unor surse citate de Daily Mail, regele ar fi epuizat „toate căile disponibile” pentru a-și izola fratele: a întrerupt orice finanțare privată, a retras protecția și a încercat să-l convingă să părăsească Royal Lodge, reședința de 30 de camere din Windsor, oferindu-i Frogmore Cottage.

Scopul ar fi să reducă presiunea financiară asupra lui Andrew, diminuând tentația de a se implica în „afaceri sau relații periculoase”, însă Andrew a refuzat, invocând un contract de închiriere „de fier” și capacitatea de a-și gestiona obligațiile financiare.

Ameninţarea unor posibile noi dezvăluiri

În săptămâna care abia s-a încheiat, în presa din Marea Britanie a apărut informația că anchetatorii americani ar putea accesa un „cache” care le-ar permite să să vadă e-mailuri scrise de ducele Andrew către Epstein, potențial chiar mai „explozive” decât cele ale ducesei.

În acest context, unii apropiați cred că regele nu mai are altă opțiune decât să caute modalități de a-l împiedica pe fratele său să participe la evenimente private sau, cel puțin, să-i limiteze aparițiile și vizibilitatea.

E-mailurile compromiţătoare

Un e-mail bombă obținut de The Mail on Sunday a dezvăluit că ducesa de York a mințit atunci când, după primele dezvăluiri legate de apropierea sa de controversatul miliardar, a promis că va rupe legăturile cu pedofilul Jeffrey Epstein.

La doar câteva săptămâni după ce l-a renegat public într-un interviu, Sarah Ferguson i-a scris lui Jeffrey Epstein un mesaj privat în care îl numea „un prieten de nădejde, generos și suprem” și care se încheia cu următoarele fraze: „Uneori, inima vorbește mai bine decât cuvintele. Ai inima mea. Cu multă dragoste, dragă Jeffrey”.

În acelaşi e-mail din 26 aprilie 2011, fosta cumnată a regelui Charles îi cerea scuze că l-a renegat miliardarului care fusese deja condamnat pentru actele sal, încercând în același timp să-l asigure că nu l-a descris niciodată ca fiind pedofil. Ea i-a spus că i s-a cerut să acorde interviul pentru a-și proteja „cariera de autoare de cărți pentru copii și filantrop pentru copii”.

„Ai fost întotdeauna un prieten de nădejde, generos și extraordinar pentru mine și familia mea. După cum știi, nu am spus, absolut deloc, cuvântul cu „P” [pedofil] despre tine, dar înțeleg că s-a raportat că am făcut-o. Cu toate acestea, îți cer scuze astăzi pentru că nu ți-am răspuns la e-mail și nu te-am contactat când tabloidele au scris lucruri atât de oribile”, se scuza ea.

În interviul din 7 martie 2011 pentru London Evening Standard, la care face referire în mesaj şi în care promisese că va întrerupe orice legătură cu Epstein, ducesa își ceruse public „scuze sincere” pentru faptul că acceptat 15.000 de lire sterline de la Jeffrey Epstein, spunând că a făcut „o eroare uriașă de judecată”. În decembrie 2010, Jeffrey Epstein plătise 15.000 de lire sterline pentru datorii salariale și alte facturi ale unui fost asistent al lui Sarah, tranzacție intermediată de prințul Andrew şi dezvăluită de presă încă martie 2011.

„Personal, în numele meu, regret profund că Jeffrey Epstein a fost implicat în vreun fel în viața mea. Detest pedofilia și orice formă de abuz sexual asupra copiilor… Oricând voi putea, voi restitui banii și nu voi mai avea niciodată de-a face cu Jeffrey Epstein”, spunea în interviu Sarah Ferguson, pentru ca două săptămâni mai târziu să-şi ceară scuze umile de la „prietenul suprem” Epstein.

Corespondența dintre miliardar și ducesă datează după eliberarea lui Epstein din închisoarea din Florida (iulie 2009), unde a ispășit 13 luni dintr-o pedeapsă de 18 luni pentru sex cu persoane minore.

Se crede că Sarah Ferguson l-a întâlnit pe Jeffrey Epstein pentru prima dată în anii 1990, fiind prezentată de femeia de afaceri americană Lynn Forester de Rothschild, văduva magnatului bancar Sir Evelyn de Rothschild, care a fost odată unul dintre cei mai bogați oameni din Marea Britanie.

Într-o mărturie publicată luna trecută, Ghislaine Maxwell, partenera lui Jeffrey Epstein condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual, a descris-o pe ducesă ca pe o „prietenă-dușmană” care îl dorea pe Epstein.

„Ea [ducesa de York] avea o slăbiciune pentru el... și credeam că Sarah încerca să-l seducă pe Jeffrey”, a spus ea, potrivit DailyMail.

Activitatea caritabilă

Cunoscută pentru seriile „Budgie the Helicopter”, „Little Red” și „Helping Hand”, Sarah Ferguson a publicat peste 50 de cărți pentru copii și tineri, iar în noiembrie 2025 urmează să publice „Kindness Along The Way”, a doua carte din seria ilustrată „Flora & Fen”.

Ducesa conduce Sarah’s Trust, o organizaţie despre care spune că a sprijinit 1,4 milioane de copii, și a lansat Youth Impact Council.

De asemenea, împreună cu fiicele sale, prințesele Beatrice și Eugenie, este patroană onorifică a Teenage Cancer Trust.